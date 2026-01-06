magazin
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο επιδραστική φιγούρα στη βιομηχανία των arcades από τον Ντέιβιντ Ρόζεν, τον συνιδρυτή της Sega που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο πρωτοπόρος Ρόζεν που ήταν στο τιμόνι της εταιρείας μέχρι το 1996, υπήρξε καθοριστικός για τη γέννηση και την άνοδο της βιομηχανίας των video games στην Ιαπωνία και από εκεί σε όλο τον κόσμο.

Ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, ο Ρόζεν βρέθηκε στην Ιαπωνία όπου και αποφάσισε να μείνει μετά τη λήξη του.

Γοητευμένος από τη χώρα και βλέποντας μεγάλες προοπτικές στην αναπτυσσόμενη οικονομία της ο Ρόζεν ίδρυσε το 1954 ίδρυσε τη Rosen Enterprises, εισάγοντας αρχικά αυτόματους φωτογραφικούς θαλάμους για να καλύψει την ανάγκη των Ιαπώνων για νέες ταυτότητες, πριν επεκταθεί στα φλίπερ και άλλες μηχανές με κέρματα.

Το 1965, ο Ρόζεν συγχώνευσε την εταιρεία του με τη Nihon Goraku Bussan, μια άλλη εταιρεία εισαγωγών που δραστηριοποιούνταν με το όνομα Service Games -από τη σύντμηση αυτής της ονομασίας άλλωστε προέκυψε η ονομασία Sega.

Για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, η Sega καινοτόμησε στον τομέα των arcades, περνώντας από την εισαγωγή παιχνιδιών στις δικές της παραγωγές και δημιούργησε εμβληματικά παιχνίδια, όπως τα Periscope και Killer Shark -το οποίο μάλιστα εμφανίστηκε για λίγο στην ταινία Τα Σαγόνια του Καρχαρία.

Ευφυής ως επιχειρηματίας, ο Ρόζεν και η στρατηγική του να δημιουργήσει η εταιρεία τα δικά της καταστήματα arcades, επέτρεψε στη Sega να ελέγχει κάθε πτυχή της επιχείρησής της, θέτοντας τις βάσεις για την απόλυτη κυριαρχία της σε ένα ακραία ανταγωνιστικό πεδίο.

Υπό την καθοδήγηση του, η Sega μετατράπηκε από έναν απλό ανταγωνιστή εταιρειών όπως η Namco και η Capcom σε ηγέτη της βιομηχανίας.

Τα κομψά και στιλάτα arcades της δεκαετίας του ’80, όπως τα Outrun, Space Harrier και AfterBurner, άλλαξαν την εικόνα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μετατρέποντάς τα από στέκια για «σπασίκλες» σε cool στέκια.

Παράλληλα, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Ρόζεν κυνήγησε μια νέα αγορά: τις οικιακές κονσόλες παιχνιδιών όπου και βρέθηκε να είναι αντίπαλος της Nintendo η οποία κυριαρχούσε μετά την κατάρρευση της Atari το 1983.

Αν και η πρώτη προσπάθεια της Sega απέτυχε, το 1986 κυκλοφόρησε το Master System, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Όταν ήρθε η ώρα για την κυκλοφορία της νέας κονσόλας Mega Drive, ο Ρόζεν επέμεινε να αλλάξει το όνομά της σε Genesis για την αγορά των ΗΠΑ, θέλοντας να τονίσει μια νέα αρχή και μια πιο ώριμη προοπτική.

Επιστράτευσε έμπειρα στελέχη από την Mattel και την Coleco, προωθώντας το Genesis ως την κονσόλα για εφήβους και όχι για παιδιά. Οι διαφημίσεις με το θρυλικό σλόγκαν «Genesis does what Nintendon’t» (Το Genesis κάνει ό,τι η Nintendo δεν μπορεί) έγραψαν ιστορία, συνδυάζοντας γρήγορες εικόνες και ροκ μουσική.

Ο Ρόζεν παρέμεινε ενεργός στην εταιρεία μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1996, βιώνοντας την άνοδο του Sony PlayStation, αλλά διατηρώντας την υπεροχή της Sega στα arcades για το υπόλοιπο της δεκαετίας.

YouTube thumbnail

Σε συνεντεύξεις του τα τελευταία χρόνια, ο Ρόζεν μιλούσε πάντα με αγάπη για την εποχή του στην Ιαπωνία και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Ένας από τους μεγαλύτερους επαίνους για το έργο του ήταν το γεγονός ότι, ακόμα και δεκαετίες μετά τη συνταξιοδότησή του, άγνωστοι στον δρόμο στο Λος Άντζελες τον αναγνώριζαν και φώναζαν ρυθμικά «Sega!» καθώς περνούσε.

Αρχιτέκτονας της ψηφιακής ψυχαγωγίας, ο Ρόζεν ήταν για το gaming ότι και ο Πελέ για το ποδόσφαιρο, o Tραμπ για τους MAGA ή ο Στιβ Τζομπς για όσους ορκίζονται στα προϊόντα της Apple. Ήταν θρύλος.

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Business
ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

inWellness
inTown
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας
Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας.

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του '80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in
Λαϊκές αγορές: Απεργούν για την ακρίβεια, στο πλευρό των αγροτών – Tι δηλώνουν παραγωγοί στο in

Οι λαϊκές αγορές όλης της Ελλάδας ξεκινάνε απεργία στις 7/1, με βασικό αίτημα την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εκπρόσωποι του κλάδου εξηγούν τις αιτίες της ακρίβειας και προτείνουν λύσεις.

