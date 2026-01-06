Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια πιο επιδραστική φιγούρα στη βιομηχανία των arcades από τον Ντέιβιντ Ρόζεν, τον συνιδρυτή της Sega που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο πρωτοπόρος Ρόζεν που ήταν στο τιμόνι της εταιρείας μέχρι το 1996, υπήρξε καθοριστικός για τη γέννηση και την άνοδο της βιομηχανίας των video games στην Ιαπωνία και από εκεί σε όλο τον κόσμο.

Ως πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας, ο Ρόζεν βρέθηκε στην Ιαπωνία όπου και αποφάσισε να μείνει μετά τη λήξη του.

Γοητευμένος από τη χώρα και βλέποντας μεγάλες προοπτικές στην αναπτυσσόμενη οικονομία της ο Ρόζεν ίδρυσε το 1954 ίδρυσε τη Rosen Enterprises, εισάγοντας αρχικά αυτόματους φωτογραφικούς θαλάμους για να καλύψει την ανάγκη των Ιαπώνων για νέες ταυτότητες, πριν επεκταθεί στα φλίπερ και άλλες μηχανές με κέρματα.

Το 1965, ο Ρόζεν συγχώνευσε την εταιρεία του με τη Nihon Goraku Bussan, μια άλλη εταιρεία εισαγωγών που δραστηριοποιούνταν με το όνομα Service Games -από τη σύντμηση αυτής της ονομασίας άλλωστε προέκυψε η ονομασία Sega.

Για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, η Sega καινοτόμησε στον τομέα των arcades, περνώντας από την εισαγωγή παιχνιδιών στις δικές της παραγωγές και δημιούργησε εμβληματικά παιχνίδια, όπως τα Periscope και Killer Shark -το οποίο μάλιστα εμφανίστηκε για λίγο στην ταινία Τα Σαγόνια του Καρχαρία.

Ευφυής ως επιχειρηματίας, ο Ρόζεν και η στρατηγική του να δημιουργήσει η εταιρεία τα δικά της καταστήματα arcades, επέτρεψε στη Sega να ελέγχει κάθε πτυχή της επιχείρησής της, θέτοντας τις βάσεις για την απόλυτη κυριαρχία της σε ένα ακραία ανταγωνιστικό πεδίο.

Υπό την καθοδήγηση του, η Sega μετατράπηκε από έναν απλό ανταγωνιστή εταιρειών όπως η Namco και η Capcom σε ηγέτη της βιομηχανίας.

Τα κομψά και στιλάτα arcades της δεκαετίας του ’80, όπως τα Outrun, Space Harrier και AfterBurner, άλλαξαν την εικόνα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μετατρέποντάς τα από στέκια για «σπασίκλες» σε cool στέκια.

Παράλληλα, από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Ρόζεν κυνήγησε μια νέα αγορά: τις οικιακές κονσόλες παιχνιδιών όπου και βρέθηκε να είναι αντίπαλος της Nintendo η οποία κυριαρχούσε μετά την κατάρρευση της Atari το 1983.

SEGA founder David Rosen and COO of SEGA of America Shinobu Toyoda take a rare photo with Sonic the Hedgehog: pic.twitter.com/skYgZsUFla — SEGAbits.com 💥 SEGA News (@SEGAbits) April 5, 2022

Αν και η πρώτη προσπάθεια της Sega απέτυχε, το 1986 κυκλοφόρησε το Master System, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

Όταν ήρθε η ώρα για την κυκλοφορία της νέας κονσόλας Mega Drive, ο Ρόζεν επέμεινε να αλλάξει το όνομά της σε Genesis για την αγορά των ΗΠΑ, θέλοντας να τονίσει μια νέα αρχή και μια πιο ώριμη προοπτική.

Επιστράτευσε έμπειρα στελέχη από την Mattel και την Coleco, προωθώντας το Genesis ως την κονσόλα για εφήβους και όχι για παιδιά. Οι διαφημίσεις με το θρυλικό σλόγκαν «Genesis does what Nintendon’t» (Το Genesis κάνει ό,τι η Nintendo δεν μπορεί) έγραψαν ιστορία, συνδυάζοντας γρήγορες εικόνες και ροκ μουσική.

Ο Ρόζεν παρέμεινε ενεργός στην εταιρεία μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1996, βιώνοντας την άνοδο του Sony PlayStation, αλλά διατηρώντας την υπεροχή της Sega στα arcades για το υπόλοιπο της δεκαετίας.

Σε συνεντεύξεις του τα τελευταία χρόνια, ο Ρόζεν μιλούσε πάντα με αγάπη για την εποχή του στην Ιαπωνία και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Ένας από τους μεγαλύτερους επαίνους για το έργο του ήταν το γεγονός ότι, ακόμα και δεκαετίες μετά τη συνταξιοδότησή του, άγνωστοι στον δρόμο στο Λος Άντζελες τον αναγνώριζαν και φώναζαν ρυθμικά «Sega!» καθώς περνούσε.

Αρχιτέκτονας της ψηφιακής ψυχαγωγίας, ο Ρόζεν ήταν για το gaming ότι και ο Πελέ για το ποδόσφαιρο, o Tραμπ για τους MAGA ή ο Στιβ Τζομπς για όσους ορκίζονται στα προϊόντα της Apple. Ήταν θρύλος.