Ο αγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκε φέτος με έναν ιδιαίτερο και διαφορετικό τρόπο.

Ιερέας της τοπικής κοινότητας έριξε τον Σταυρό στα νερά του Κυπαρισσιακού Κόλπου ακολουθώντας μια πρακτική που έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια ως προσωπικό έθιμο.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε καλάμι ψαρέματος, στο οποίο είχε δεμένο τον Σταυρό με πετονιά, και τον έριξε στη θάλασσα από την ακτή του Καλού Νερού.

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο παρουσιάζοντας τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο καθαγιασμός των υδάτων.