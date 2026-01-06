Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η Σιγκούρνι Γουίβερ, η θρυλική Έλεν Ρϊπλεϊ, προσέφερε το δικό της «χρίσμα» στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του «Alien».

Κατά τη διάρκεια του New York Comic Con, η διάσημη ηθοποιός συμμετείχε σε πάνελ όπου μίλησε με ενθουσιασμό για τη τηλεοπτική σειρά «Alien:Earth».

«Συνάντησα την Σίντνεϊ Τσάντλερ χθες και μερικά μέλη του καστ. Βλέπω τον εαυτό μου σε αυτούς, γιατί παρόλο που η ταινία τότε δεν είχε αναγνωρισιμότητα, ήταν και πάλι μια μεγάλη ευθύνη. Τους συμπαθώ πολύ», δήλωσε στον Τζος Χόροβιτς.

Sigourney Weaver Reveals the Key Advice She Always Gives Younger Actors https://t.co/ciEME1ARhj — People (@people) January 4, 2026

«Τώρα που οι ταινίες είναι τόσο αγαπητές, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη πίεση», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός συνέχισε να εκφράζει τον θαυμασμό της για τους ανερχόμενους πρωταγωνιστές στο Χόλιγουντ, λέγοντας: «Είμαι ενθουσιασμένη που εξακολουθώ να εργάζομαι στην ηλικία μου, γιατί νιώθω ότι έχω την ευκαιρία να δημιουργώ δεσμούς με τους νεότερους συναδέλφους μου».

Και συμπληρώνει: «Το μήνυμα που πάντα ήθελα να δίνω είναι: Μην ανησυχείτε τόσο πολύ. Όλα θα πάνε καλά. Απλά πάρτε τις θέσεις σας, πείτε τις ατάκες σας, τολμήστε το και μην το σκέφτεστε όταν επιστρέφετε σπίτι. Έχω πίστη σε αυτούς τους νέους ηθοποιούς. Νομίζω ότι το καστ του «Alien:Earth», η σκηνοθεσία και όλα τα υπόλοιπα είναι εξαιρετικά».

Το «Alien:Earth» με πρωταγωνίστρια την Σίντνεϊ Τσάντλερ έκανε πρεμιέρα στις 12 Αυγούστου στο Hulu. Διαδραματίζεται πριν από την εμβληματική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ (Ridley Scott) του 1979 και η πρώτη της σεζόν αποτελείται από οκτώ επεισόδια. Συμπρωταγωνιστούν οι Τίμοθι Όλιφαντ (Timothy Olyphant), Άλεξ Λόθερ (Alex Lawther) και Σάμιουελ Μπλένκιν (Samuel Blenkin).

Η Γουίβερ είχε δηλώσει πρόσφατα σε αποκλειστική συνέντευξη στο People ότι «απολαμβάνει πραγματικά» τη σειρά.

«Αυτό που θαυμάζω σε αυτήν είναι ότι το πεδίο δράσης της είναι πολύ πιο βαθύ από μια απλή ταινία «Alien». Πραγματεύεται τον κόσμο μας και το τι θα κυριαρχεί στον πλανήτη σε 100 χρόνια και για μένα, είναι απόλυτα εύστοχη», είπε.

Στις επιπλέον επιτυχίες της σταρ περιλαμβάνονται πρωταγωνιστικοί ρόλοι στα franchises των «Ghostbusters» και «Avatar». Επίσης, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Mandalorian and Grogu» που θα κυκλοφορήσει το 2026.