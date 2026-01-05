Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 40 νεκρά λεπτά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Πώς αποφεύχθηκε μια τραγωδία στο ελληνικό FIR

40 νεκρά λεπτά

• Τι κρύβεται πίσω από το χθεσινό μπλακάουτ στα αεροδρόμια

• Ο περίεργος βόμβος που ακουγόταν στις ραδιοσυχνότητες από τα ραντάρ

• Το γενικό σιωπητήριο στις εσωτερικές επικοινωνίες

• Νέκρωσαν τηλέφωνα και e-mails

• Εκτός λειτουργίας και τα εφεδρικά συστήματα

• Ερευνες έως αργά το βράδυ προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς

• Οι δύο ανακοινώσεις της ΥΠΑ

• Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν προγραμματισμένη πτήση

==========

Μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις

• Ποιος «πρόδωσε» τον Μαδούρο

• Ποιοι θα κυβερνήσουν

• Τι θα γίνει με τα πετρέλαια

==========

«TA NEA» στα Μάλγαρα

Σε κατάσταση πολιορκίας

• Γιατί οι αγρότες ανέβασαν τους τόνους στη χθεσινή πανελλαδική συνδιάσκεψη

• Νέες παροχές, αλλά και πρόστιμα στα μπλόκα εξετάζει η κυβέρνηση

==========

Γιώργος Παπαδάκης 1951 – 2026

Ο δημοφιλής παρουσιαστής της «διπλανής πόρτας» έφυγε

==========

Στο Αιγαίο

Ο Κουντουριώτης «έδιωξε» την Γκεντίζ

• Κανονικά ποντίζονται οι οπτικές ίνες παρά τη σφήνα της Τουρκίας

==========

Κραν Μοντανά

Ταυτοποιήθηκαν τρία θύματα ελληνικής καταγωγής

• Αναγνωρίστηκε η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – μεταξύ των νεκρών και δύο αδελφές με ρίζες από την Ελλάδα

==========

Κατά της γρίπης

Συστάσεις από ΕΟΔΥ για άμεσο εμβολιασμό

==========

Μέσα στο 2026

Οι πέντε μεγάλες εργασιακές αλλαγές

==========

Διατροφή

Η αθώα τσιπούρα και η σκοτεινή πλευρά της

==========

Ντοκιμαντέρ

Η «δεύτερη ζωή» του Ντέιβιντ Μπόουι

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Τρεμπλ ο Ολυμπιακός, 3-0 τον ΟΦΗ

Με τον… αεροπόρο Καλογερόπουλο

Πρωταθλητής στους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Mάντσεστερ Σ. – Τσέλσι 1-1

Η ισοπαλία που έδωσε… αέρα στην Αρσεναλ

Ο σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς

Προβάρει τα ερυθρόλευκα