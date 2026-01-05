Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 40 νεκρά λεπτά
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Πώς αποφεύχθηκε μια τραγωδία στο ελληνικό FIR
40 νεκρά λεπτά
• Τι κρύβεται πίσω από το χθεσινό μπλακάουτ στα αεροδρόμια
• Ο περίεργος βόμβος που ακουγόταν στις ραδιοσυχνότητες από τα ραντάρ
• Το γενικό σιωπητήριο στις εσωτερικές επικοινωνίες
• Νέκρωσαν τηλέφωνα και e-mails
• Εκτός λειτουργίας και τα εφεδρικά συστήματα
• Ερευνες έως αργά το βράδυ προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο δολιοφθοράς
• Οι δύο ανακοινώσεις της ΥΠΑ
• Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν προγραμματισμένη πτήση
==========
Μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Πέντε αινίγματα ζητούν απαντήσεις
• Ποιος «πρόδωσε» τον Μαδούρο
• Ποιοι θα κυβερνήσουν
• Τι θα γίνει με τα πετρέλαια
==========
«TA NEA» στα Μάλγαρα
Σε κατάσταση πολιορκίας
• Γιατί οι αγρότες ανέβασαν τους τόνους στη χθεσινή πανελλαδική συνδιάσκεψη
• Νέες παροχές, αλλά και πρόστιμα στα μπλόκα εξετάζει η κυβέρνηση
==========
Γιώργος Παπαδάκης 1951 – 2026
Ο δημοφιλής παρουσιαστής της «διπλανής πόρτας» έφυγε
==========
Στο Αιγαίο
Ο Κουντουριώτης «έδιωξε» την Γκεντίζ
• Κανονικά ποντίζονται οι οπτικές ίνες παρά τη σφήνα της Τουρκίας
==========
Κραν Μοντανά
Ταυτοποιήθηκαν τρία θύματα ελληνικής καταγωγής
• Αναγνωρίστηκε η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη – μεταξύ των νεκρών και δύο αδελφές με ρίζες από την Ελλάδα
==========
Κατά της γρίπης
Συστάσεις από ΕΟΔΥ για άμεσο εμβολιασμό
==========
Μέσα στο 2026
Οι πέντε μεγάλες εργασιακές αλλαγές
==========
Διατροφή
Η αθώα τσιπούρα και η σκοτεινή πλευρά της
==========
Ντοκιμαντέρ
Η «δεύτερη ζωή» του Ντέιβιντ Μπόουι
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Τρεμπλ ο Ολυμπιακός, 3-0 τον ΟΦΗ
Με τον… αεροπόρο Καλογερόπουλο
Πρωταθλητής στους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βαγγέλης Μαρινάκης
Mάντσεστερ Σ. – Τσέλσι 1-1
Η ισοπαλία που έδωσε… αέρα στην Αρσεναλ
Ο σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς
Προβάρει τα ερυθρόλευκα
