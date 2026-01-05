Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Ο γιγάντιος, γαλαζόπτερος τόνος ανήκει πλέον στον Κιγιόσι Κιμούρα, τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο ακριβές αγορές ψαριών στον κόσμο.

Με την ιστορική αυτή δημοπρασία ο Κιμούρα επέστρεψε στον θρόνο του καταρρίπτοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ σημειώνει το Reuters.

O γαλαζόπτερος τόνος, με βάρος 243 κιλά, πωλήθηκε στην πρώτη δημοπρασία του έτους για το ποσό των 510.3 εκατομμυρίων γιεν, δηλαδή περίπου 2.790.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 333.6 εκατομμυρίων γιεν που είχε σημειωθεί το 2019.

Το ψάρι, το οποίο αλιεύθηκε στα ανοικτά των ακτών της Όμα, στη βόρεια Ιαπωνία, θεωρείται η «Rolls-Royce» των θαλασσών λόγω της εξαιρετικής ποιότητας του κρέατός του και της υψηλής περιεκτικότητάς του σε λίπος.

Νικητής της δημοπρασίας ήταν για άλλη μια φορά ο Κιγιόσι Κιμούρα, πρόεδρος της εταιρείας Κιγιομούρα και ιδιοκτήτης της διάσημης αλυσίδας εστιατορίων Σούσι Ζανμάι.

Ο Κιμούρα, γνωστός στους κύκλους της αγοράς ως ο Tuna King [Βασιλιάς του Τόνου], παραδέχθηκε στους δημοσιογράφους ότι η τιμή εκτοξεύθηκε πολύ περισσότερο από όσο υπολόγιζε αρχικά.

Παρά την έκπληξή του για το τελικό κόστος, δήλωσε ικανοποιημένος, τονίζοντας ότι η αγορά αυτή αποτελεί μια κίνηση καλής τύχης για το νέο έτος. Ο Κιμούρα εξέφρασε την ελπίδα ότι προσφέροντας αυτόν τον εκλεκτό τόνο στους πελάτες του «θα τους δώσει ενέργεια» και θα συμβάλει στην τόνωση της ψυχολογίας της αγοράς.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τόνος που έσπασε τα κοντέρ προέρχεται από την Όμα, στον νομό Αομόρι. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι παγκοσμίως γνωστή για την παραγωγή των καλύτερων δειγμάτων γαλαζόπτερου τόνου.

Η τιμή ανά κιλό για το συγκεκριμένο ψάρι άγγιξε τα 2.1 εκατομμύρια γιεν, αντικατοπτρίζοντας την τεράστια ζήτηση για την κορυφαία ποιότητα που απαιτείται στην παρασκευή σούσι και σασίμι.

Η διαδικασία της δημοπρασίας, που ξεκίνησε πριν από τα χαράματα, προσέλκυσε πλήθος κόσμου και ξένων τουριστών, οι οποίοι παρακολούθησαν τους αγοραστές να επιθεωρούν με σχολαστικότητα τα ψάρια πριν από την έναρξη των προσφορών.

Η πολιτική στο πιάτο

Η φετινή δημοπρασία είχε και έντονο πολιτικό χρώμα, καθώς ο Κιμούρα αναφέρθηκε στη νέα κυβέρνηση της Σανάε Τακάιτσι, της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας.

Ο επιχειρηματίας συνέδεσε την επιθετική του προσφορά με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για σκληρή εργασία και οικονομική ανάπτυξη, δηλώνοντας ότι και η δική του επιχείρηση θα εργαστεί με τον ίδιο ζήλο.

Μετά το πέρας της δημοπρασίας, ο τόνος μεταφέρθηκε στο κεντρικό κατάστημα της αλυσίδας στο Τόκιο για να τεμαχιστεί και να διανεμηθεί στα εστιατόρια της εταιρείας σε όλη τη χώρα, με την υπόσχεση ότι θα σερβιριστεί στις συνήθεις τιμές του καταλόγου.

Καλή τύχη και ανάκαμψη

«Ο πρώτος τόνος έχει σκοπό να φέρει καλή τύχη», είχε πει στους δημοσιογράφους ο Σίντζι Ναγκάο, εκπρόσωπος του Ομίλου Onodera, ση δημοπρασία του 2025.

Σύμφωνα με την παράδοση ο πρώτος τόνος της χρονιάς στην Ιαπωνία θεωρείται σύμβολο ευημερίας και καλής τύχης, καθιστώντας τη δημοπρασία όχι μόνο γαστρονομικό γεγονός αλλά και πολιτιστικό τελετουργικό.

Πέρα από τους εντυπωσιακούς αριθμούς, η είδηση φέρνει στο προσκήνιο και την κατάσταση των πληθυσμών του γαλαζόπτερου τόνου του Ειρηνικού.

Ενώ στο παρελθόν το είδος βρέθηκε στα πρόθυρα της κατάρρευσης λόγω της υπεραλίευσης και της κλιματικής αλλαγής, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα αποθέματα παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης.

Τα διεθνή σχέδια διαχείρισης και οι αυστηροί περιορισμοί φαίνεται να αποδίδουν, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αισιοδοξούν για το μέλλον του είδους.

Η φετινή δημοπρασία-ρεκόρ λειτουργεί ως υπενθύμιση της αξίας αυτού του θαλάσσιου θησαυρού και της ανάγκης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του σημειώνει το δημοσίευμα.