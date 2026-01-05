magazin
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Live in Style 05 Ιανουαρίου 2026 | 21:10

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

Το Χόλιγουντ ξέρει πώς να ξεκινήσει την σεζόν των βραβείων, όπως αποδείχθηκε στα Critics Choice Awards της Κυριακής. Από άποψη στυλ, η εκδήλωση στο Barker Hangar του αεροδρομίου της Σάντα Μόνικα έδωσε έμφαση σε απλά looks που, ως επί το πλείστον, δεν ήταν υπερβολικά επιτηδευμένα ή υπερβολικά μεγαλοπρεπή.

Στο μαύρο χαλί, περισσότεροι από ένας σταρ σημείωσαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Το τελευταίο θέμα υιοθετήθηκε όχι μόνο από τους άνδρες — συμπεριλαμβανομένων των Paul Mescal με Gucci και του Tom Pelphrey με το πολυτελές ζιβάγκο που φορούσε κάτω από το μαύρο σμόκιν του Saint Laurent by Anthony Vaccarello — αλλά και από πολλές γυναίκες, ξεκινώντας από τη σύζυγο του Pelphrey, Kaley Cuoco, που φορούσε σατέν σακάκι και παντελόνι Simkhai, ενώ η νικήτρια των Critics Choice, Sarah Snook ήταν κομψή με ένα σμόκιν εμπνευσμένο από την ανδρική μόδα της Akris.

Τελικά, οι καλύτερες εμφανίσεις της Κυριακής ήταν κομψές και ανεπιτήδευτες, ενώ παράλληλα άφηναν αρκετό χώρο για να προστεθεί πολυτέλεια, μεγαλοπρέπεια ή τυπικότητα καθώς προχωρά η σεζόν των βραβείων

YouTube thumbnail

Έρχονται τα Golden Globe Awards

Η παρουσιάστρια των Critics Choice Awards Chelsea Handler φορούσε επίσης ένα κοστούμι Ralph Lauren κατά τη διάρκεια της τελευταίας μισής ώρας της εκπομπής, ως φόρο τιμής στην επιρροή της ανδρικής μόδας που έκανε διάσημη η Diane Keaton στην ταινία Annie Hall.

Τελικά, οι καλύτερες εμφανίσεις της Κυριακής ήταν κομψές και ανεπιτήδευτες, ενώ παράλληλα άφηναν αρκετό χώρο για να προστεθεί πολυτέλεια, μεγαλοπρέπεια ή τυπικότητα καθώς προχωρά η σεζόν των βραβείων — μια στρατηγική που οι θεατές σίγουρα θα εντοπίσουν στα Golden Globe Awards σε ακριβώς επτά ημέρες, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου.

Εν τω μεταξύ, ας ρίξουμε μια ματιά σε 10 αστέρες που ισορρόπησαν την κομψότητα με την άνεση.

Η Ginnifer Goodwin με Giorgio Armani

REUTERS/Caroline Brehman

Παρευρισκόμενη ως μέλος του καστ της ταινίας Zootopia 2, που ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, η Ginnifer Goodwin έδειχνε πράγματι κομψή με ένα μακρυμάνικο μαύρο και ασημί φόρεμα του Giorgio Armani, το οποίο ήταν πλήρως κεντημένο με πούλιες και κρύσταλλα.

Η Chase Infiniti με Louis Vuitton

REUTERS/Mike Blake

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The One Battle After Another» συνδύασε την άνεση με τη μοντέρνα αισθητική σε ένα ειδικά σχεδιασμένο σύνολο από τον Louis Vuitton, που αποτελείται από ένα αμάνικο, περίτεχνο ντραπέ τοπ με ψηλό γιακά και μια φαρδιά βραδινή φούστα, και τα δύο από κρεπ ζορζέτ σε κίτρινο χρώμα. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα υψηλής κοσμηματοποιίας από τον Messika.

Η Justine Lupe με Prada

REUTERS/Mike Blake

Το μαύρο ήταν μια δημοφιλής απόχρωση στα Critics Choice Awards, αλλά όχι για την συμπρωταγωνίστρια του Nobody Wants This, Justine Lupe, η οποία ξεχώρισε όμορφα με ένα φόρεμα από σιφόν σε απαλό τυρκουάζ χρώμα από την Prada, το οποίο ήταν διακοσμημένο με κρυστάλλινα στοιχεία. Η Lupe ολοκλήρωσε το look της με κοσμήματα Boucheron και παπούτσια και βραδινή τσάντα Prada.

Η Teyana Taylor με Saint Laurent by Anthony Vaccarello

REUTERS/Mike Blake

Σίγουρα μια από τις πιο εντυπωσιακές σταρ στα κόκκινα χαλιά κατά τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων του 2026, η Teyana Taylor από το One Battle After Another έκανε μια δυνατή στιλιστική δήλωση από την πρώτη στιγμή. Το σύνολο της, εμπνευσμένο από την ανδρική μόδα, από τον Saint Laurent by Anthony Vaccarello περιελάμβανε ένα μάλλινο σακάκι με διπλή σειρά κουμπιών διακοσμημένο με φτερά, ταιριαστό μάλλινο παντελόνι, βαμβακερό πουκάμισο από ποπλίνα και μια φαρδιά γραβάτα από μετάξι και μαλλί, συμπληρωμένο με δερμάτινα γάντια και δερμάτινες μπότες πάνω από το γόνατο. Η Taylor ολοκλήρωσε το σύνολο με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα δαχτυλίδι Sixteen Stone, και τα δύο από την Tiffany & Co.

Η Chase Sui Wonders με Miu Miu

REUTERS/Mike Blake

Κομψή, σικ και με μια πινελιά κόκκινου: Η Chase Sui Wonders από το σήριαλ The Studio κατάλαβε χωρίς αμφιβολία το θέμα της βραδιάς. Το κόκκινο φόρεμα της από Miu Miu αποπνέει κομψή απλότητα, με μοναδικά στοιχεία μια διακριτική κόκκινη σατέν λεπτομέρεια και ένα μικρό φιόγκο στο πίσω μέρος του λαιμού. Τη φινέτσα της συμπλήρωναν τα μαύρα παπούτσια-πλατφόρμες και η σατέν τσάντα, επίσης από τον οίκο Miu Miu, καθώς και κοσμήματα από τον οίκο Tiffany & Co., μεταξύ των οποίων τα σκουλαρίκια Bird on a Rock by Tiffany με κίτρινα και λευκά διαμάντια.

Η Jessica Biel με Lanvin

REUTERS/Mike Blake

Η Jessica Biel από το The Better Sister δημιούργησε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς κατά την άφιξή της στα Critics Choice Awards, φορώντας ένα φόρεμα Lanvin που σχεδόν αιωρούταν στο χαλί. Το φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και βολάν του δημιουργικού διευθυντή της Lanvin, Peter Copping, ήταν φτιαγμένο από δίχτυ, δαντέλα και άφθονες χρυσες πούλιες. Η Biel ολοκλήρωσε το look με μια συλλογή κοσμημάτων Cartier σε κίτρινο και λευκό χρυσό, διακοσμημένα με διαμάντια.

Ο Michael B. Jordan με Louis Vuitton


Μέσα σε μια πληθώρα μαύρων σμόκιν, ο σταρ της ταινίας Sinners, Michael B. Jordan, ξεχώρισε με ένα όμορφα εφαρμοστό κοστούμι με διπλό πέτο σε μπορντό χρώμα, που τονίστηκε με ένα πουκάμισο σε ταιριαστό χρώμα και ριγέ γραβάτα και ολοκληρώθηκε με μπότες Christian Louboutin.

H Mia Goth με Dior

REUTERS/Mike Blake

Η συμπρωταγωνίστρια του Φρανκενστάιν έμοιαζε αιθέρια με ένα λευκό μεταξωτό φόρεμα μέχρι το πάτωμα από τον Dior. Με εξαιρετικά απλό σχεδιασμό, το μόνο στοιχείο του φορέματος ήταν το ντραπέ που άφηνε τους ώμους ακάλυπτους, εστιάζοντας την προσοχή στους εντυπωσιακούς της ώμους. Η Γκοθ ολοκλήρωσε το look με κοσμήματα επίσης από τον Dior.

O Tyler James Williams με Emporio Armani


Χρειάστηκε μια πιο προσεκτική ματιά στο κοστούμι του πρωταγωνιστή της σειράς Abbott Elementary για να διαπιστωθεί ότι δεν ήταν ένα απλό μαύρο σμόκιν, αλλά είχε σχεδιαστεί σε ένα πλούσιο, βαθύ μπλε χρώμα. Το σμόκιν με γωνιώδες πέτο, σχεδιασμένο από τον οίκο Emporio Armani, ήταν διακοσμημένο με σατέν και συνδυάστηκε με ένα βραδινό πουκάμισο και παπιγιόν, επίσης σε μπλε χρώμα, για ένα κομψό look από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Ο Williams ολοκλήρωσε το look του με μαύρα oxfords Christian Louboutin και ένα δαχτυλίδι με διαμάντια από την Simone Jewels με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Η Elle Fanning με Ralph Lauren

REUTERS/Mike Blake

Λίγοι άνθρωποι διασκεδάζουν τόσο πολύ ή δείχνουν τόση ευελιξία στα χαλιά της σεζόν των βραβείων όσο η Elle Fanning, υποψήφια για το βραβείο Critics Choice ως καλύτερη ηθοποιός σε δευτερεύοντα ρόλο για την ταινία Sentimental Value του Joachim Trier. Την Κυριακή το βράδυ, επέλεξε ένα φόρεμα από τα αρχεία της συλλογής Ralph Lauren, ένα σχέδιο του 2003 που συνδύαζε την απλότητα στις γραμμές του με το εντυπωσιακό στυλ ενός βαθύ ντεκολτέ και μια διαγώνια κοπή σε λαμπερό χρυσό. Η Fanning ολοκλήρωσε το look με κοσμήματα Cartier.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

