Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Υπάρχουν χρονιές που μοιάζουν υπερβολικά παράξενες για να είναι αληθινές. Για τον Ίλον Μασκ, το 2025 ήταν ακριβώς αυτό: μια διαδοχή πολιτικών συγκρούσεων, επιχειρηματικών ρίσκων και θεαματικών αποτιμήσεων που έκαναν ακόμη και τον ίδιο να αναρωτιέται αν ζούμε σε μια… προσομοίωση.

Κι όμως, αυτή η «σουρεαλιστική» χρονιά τον φέρνει σήμερα πιο κοντά από ποτέ στο κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με περιουσία άνω του 1 τρισ. δολαρίων, επισημαίνει σε θέμα της η Wall Street Journal.

‘Ο Ιλον Μασκ και η θεωρία της προσομοίωσης ως επιχειρηματικό αφήγημα

Ο Μασκ εδώ και χρόνια επαναλαμβάνει ότι οι πιθανότητες να ζούμε σε μια υπολογιστική προσομοίωση είναι μεγαλύτερες απ’ ό,τι να βρισκόμαστε στη «βασική» πραγματικότητα. Το επιχείρημά του βασίζεται στην εκρηκτική εξέλιξη της τεχνολογίας: μέσα σε δύο γενιές, τα videogames πέρασαν από το Pong σε φωτορεαλιστικά σύμπαντα με εκατομμύρια παίκτες. Για τον ίδιο, αυτό δεν είναι απλώς φιλοσοφία – είναι εργαλείο αφήγησης.

«Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι και το πιο πιθανό», έχει πει επανειλημμένα. Αν η πραγματικότητα είναι μια σειρά που παρακολουθούν κάποιοι «θεατές», τότε επιβιώνουν μόνο οι ιστορίες με ένταση, ανατροπές και υψηλά ρίσκα. Με αυτή τη λογική, ο Μασκ παρουσιάζει τους στόχους του για το 2026: μαζική παραγωγή του Cybercab, «υψηλού όγκου» εμφυτεύματα εγκεφάλου, πλήρη επαναχρησιμοποίηση του Starship για τη Σελήνη και τον Άρη.

Πολιτική επιρροή και δραματικές ρήξεις

Το 2025 δεν ήταν μόνο χρονιά επιχειρηματικών τίτλων. Ο Μασκ βρέθηκε στο απόγειο της πολιτικής επιρροής, δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ, αποκτώντας το παρατσούκλι «First Buddy». Η συνεργασία τους όμως κατέρρευσε θεαματικά, σε ένα επεισόδιο που θύμιζε περισσότερο πολιτικό θρίλερ παρά παραδοσιακή επιχειρηματική σχέση.

Κι όμως, όπως συχνά συμβαίνει στις ιστορίες που αγαπά ο Μασκ, ήρθε και η ανατροπή.

Μετά από ένα διάστημα αποστασιοποίησης, εμφανίστηκαν σημάδια επαναπροσέγγισης, ενώ όλα δείχνουν ότι θα διοχετεύσει ξανά σημαντικά κεφάλαια στους Ρεπουμπλικανούς εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Tesla: λιγότερες πωλήσεις, περισσότερη πίστη

Στον επιχειρηματικό πυρήνα της αυτοκρατορίας του, η Tesla κατέγραψε ένα παράδοξο. Οι παραδόσεις ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας εκτοξεύθηκε, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν λιγότερο στα αυτοκίνητα και περισσότερο στο όραμα μιας μελλοντικής εταιρείας ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό εξηγεί και την έγκριση ενός πρωτοφανούς πακέτου αμοιβών, που δυνητικά μπορεί να αποφέρει στον Μασκ έως και 1 τρισ. δολάρια αν επιτύχει συγκεκριμένους στόχους την επόμενη δεκαετία.

SpaceX, xAI και το χάος του X

Η SpaceX φλερτάρει με μια ιστορική εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Με αποτιμήσεις που συζητούνται ακόμη και πάνω από το 1,5 τρισ. δολάρια, μια IPO θα μπορούσε από μόνη της να εκτινάξει την προσωπική περιουσία του Μασκ σε τετραψήφια δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, το xAI αναζητά νέα δισεκατομμύρια για να ανταγωνιστεί OpenAI και Google, ενώ το X συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, ακόμη και όταν το chatbot Grok αυτοσαμποτάρεται με ακραίες αναρτήσεις.

Πόσο κοντά είναι το τρισεκατομμύριο;

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η καθαρή περιουσία του Μασκ έφτασε περίπου τα 726 δισ. δολάρια στο τέλος της χρονιάς, ενισχυμένη από την αύξηση της αποτίμησης της SpaceX και δικαστικές αποφάσεις υπέρ του για παλαιότερα πακέτα αμοιβών. Με ένα μόνο μεγάλο γεγονός –μια IPO ή μια νέα αποτίμηση-ορόσημο– το άλμα στο 1 τρισ. δεν μοιάζει πια επιστημονική φαντασία.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο πειστικό επιχείρημα υπέρ της θεωρίας του: αν δεν ζούμε σε προσομοίωση, τότε η πραγματικότητα έχει αποφασίσει να γίνει όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται.

Και σε αυτό το σενάριο, ο Ίλον Μασκ παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Πηγή: ΟΤ