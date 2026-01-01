Ο Έλον Μασκ στο προσκήνιο: Πώς ο πλουσιότερος άντρας του πλανήτη έφερε τρόμο, γελοιότητα και χάος στο 2025

Το 2025 ήταν μια συγκλονιστική χρονιά για τον Έλον Μασκ. Ο τεχνολογικός γίγαντας ξεκίνησε τη χρονιά με μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Καθώς οι μήνες περνούσαν, η μία δημόσια εμφάνιση μετά την άλλη εξέπληξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο, και όχι θετικά.

Ο Μασκ φάνηκε να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό στην ορκωμοσία του Τραμπ, αρνήθηκε τις φήμες ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ενώ συμβουλεύει τον πρόεδρο και εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο με μαυρισμένο μάτι – όλα αυτά μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Η στάση του Έλον είναι ότι πρέπει να τα κάνεις όλα γρήγορα. Αν είσαι μεθοδικός, δεν θα καταφέρεις να στείλεις τον πύραυλό σου στο φεγγάρι», δήλωσε η Σούζι Γουάιλς, επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, σε μια εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair νωρίτερα αυτό το μήνα.

Elon Musk debuted the «chainsaw for bureaucracy» at CPAC today. It was presented to him by the OG of cutting government spending, waste, and inflation, Javier Milei. He should carry that around with him all the time. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/umDcgfHHYR — Tim Young (@TimRunsHisMouth) February 20, 2025

«Και με αυτή τη στάση, είναι αναπόφευκτο να σπάσεις κάποια πιάτα».

Ο Μασκ σημείωσε τεράστια κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και εξίσου μεγάλες απώλειες στις επιχειρήσεις του φέτος.

Στις συναλλαγές του με ομοσπονδιακές υπηρεσίες, κατάφερε να εξασφαλίσει νέες τεράστιες κυβερνητικές συμβάσεις και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της SpaceX.

Με την Tesla, του εγκρίθηκε ένα πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, ακόμη και όταν οι παγκόσμιες πωλήσεις της εταιρείας έπεσαν κατακόρυφα.

Ταυτόχρονα όμως, ο Μασκ και οι επιχειρήσεις του ήταν στόχος διαμαρτυριών, αγωγών και μαζικής αποχώρησης υψηλόβαθμων στελεχών.

Παρ’ όλα αυτά, ολοκλήρωσε τη χρονιά με μια περιουσία αξίας περίπου 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πορεί στο DOGE, η φιλία και η σύγκρουση με τον Τραμπ

Η φιλία του Μασκ με τον Τραμπ υπήρξε εκρηκτική αλλά βραχύβια.

Αρχικά, ο Τραμπ εξουσιοδότησε τον Μασκ να διαλύσει κυβερνητικές υπηρεσίες, πράγμα που ο δισεκατομμυριούχος έκανε με ζήλο, οδηγώντας σε μαζικές απολύσεις και κατάργηση προγραμμάτων.

Στην αρχή ο Μασκ φαινόταν να απολαμβάνει τον νέο του ρόλο ως «κατεδαφιστής» της κυβέρνησης Τραμπ. Κούνησε μια αλυσοπρίονο στη σκηνή και είπε στο κοινό «Έχω γίνει meme!».

Μετά από πολλές περικοπές, ο Μασκ αποχώρησε από τη θέση του στο Λευκό Οίκο τον Μάιο, εν μέσω διαμάχης σχετικά με την επιλογή του για τον επικεφαλής της NASA και συγκρούσεων σχετικά με το One Big Beautiful Bill Act του Τραμπ.

Με την αποχώρησή του, σηματοδότησε το τέλος της πολιτικής του καριέρας, δηλώνοντας ότι θα μειώσει τις συνεισφορές του στην προεκλογική εκστρατεία στο μέλλον και θα επιστρέψει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ωστόσο, γρήγορα επανήλθε στο προσκήνιο με τη δημόσια μάχη του με τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχέθηκε ότι θα ιδρύσει ένα τρίτο πολιτικό κόμμα με την ονομασία «America party», μια υπόσχεση που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Μέχρι τον Ιούνιο, η σχέση των δύο μεγάλων αντρών είχε καταρρεύσει.

«Ώρα να ρίξω τη μεγάλη βόμβα: ο @realDonaldTrump βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν», έγραψε σε ανάρτηση του στο X, η οποία έχει πλέον διαγραφεί.

Παρά τις εντάσεις, μέχρι το τέλος του έτους οι δύο φάνηκαν να έχουν και πάλι επαφές, με τον Τραμπ να υπονοεί ότι θα μπορούσαν να έχουν ξανά ένα κοινό μέλλον.

Η χρονιά του Μασκ στη Tesla

Η Tesla, η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Μασκ, αντιμετώπισε πτώση των παγκόσμιων πωλήσεων, κυρίως λόγω των αντιδράσεων κατά της συνεργασίας του Μασκ με τον Doge και τις πολιτικές του ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η οποία μεταδόθηκε διεθνώς από την τηλεόραση, ο Μασκ έκανε αυτό που πολλοί ερμήνευσαν ως φασιστικό χαιρετισμό κατά τη λήξη της ομιλίας του.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τη χειρονομία, ενώ ο Μασκ προσπάθησε να απορρίψει τις κριτικές ως «βρώμικα κόλπα» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη και αρνητική που ορισμένοι ιδιοκτήτες Tesla πούλησαν τα αυτοκίνητά τους ως απάντηση στις χειρονομίες του Μασκ.

Παρά την πτώση, οι μέτοχοι ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών-ρεκόρ που θα μπορούσε να καταστήσει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, τα αυτόνομα ρομποταξί που παρουσίασε η Tesla στο Ώστιν αντιμετώπισαν προβλήματα λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές.

Τα ατυχήματα με την τεχνολογία Autopilot οδήγησαν σε αγωγές και έρευνες από την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA), ενώ οι πυρκαγιές σε Cybertrucks και οι διαδηλώσεις σε αντιπροσωπείες της εταιρείας δημιούργησαν σημαντική αρνητική δημοσιότητα.

Παράλληλα, ο Μασκ ενέτεινε την προώθηση των νέων μοντέλων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με επικέντρωση στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μπαταριών και στη βελτίωση της αυτονομίας.

SpaceX: Από τον Άρη έως την Καραϊβική

Η SpaceX συνέχισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της, κυριαρχώντας στην αγορά δορυφόρων Starlink και εξασφαλίζοντας νέες κυβερνητικές συμβάσεις.

Παρά τις επιτυχίες, το τεράστιο Starship παρουσίασε συνεχείς εκρήξεις, προκαλώντας ακόμη και νομικές αντιδράσεις από το Μεξικό εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν στον βιότοπο των θαλάσσιων χελωνών.

Οι εκτοξεύσεις του Starship, παρά τα προβλήματα, θεωρήθηκαν σημαντικό βήμα προς την προοπτική αποστολής στον Άρη και την εδραίωση της SpaceX ως ηγέτη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Η SpaceX απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η καινοτομία και η αποτυχία συνυπάρχουν, καθώς τα πειραματικά προγράμματα συνεχίζονται παρά τις ζημιές και τις αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία άρχισε να σχεδιάζει νέες υποδομές για διαστημικούς σταθμούς και τεχνολογίες προσγείωσης στον Άρη.

xAI και X: Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Στον επιχειρηματικό του τομέα, ο Μασκ ενοποίησε επίσης τις εταιρείες κοινωνικών μέσων και τεχνητής νοημοσύνης του φέτος.

Τον Μάρτιο, ανακοίνωσε ότι η xAI είχε εξαγοράσει την X σε μια συναλλαγή με μετοχές, η οποία, όπως είπε, αποτίμησε την X σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο εταιρείες είναι ιδιωτικές.

Η xAI κατασκευάζει το chatbot Grok, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην X.

You think at this point there’d be a singe mainstream story about the fact that the world’s richest man is poisoning the air of Black communities in Memphis so that he could create a Hitler robot. Grok is calling itself MechaHitler now pic.twitter.com/I0lUrkFody — The Serfs (youtube.com/theserftimes) (@theserfstv) July 8, 2025

Το chatbot είχε αμέτρητες διακοπές λειτουργίας κατά το δεύτερο έτος από την κυκλοφορία του.

Προώθησε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την «λευκή γενοκτονία», ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020 και εξέφρασε πολυάριθμες αντισημιτικές απόψεις, αναφερόμενος κάποτε στον εαυτό του ως «MechaHitler». Παρ’ όλα αυτά, ο Μασκ κατάφερε να υπογράψει σύμβαση αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Άμυνας για την ενσωμάτωση του Grok στα εργαλεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, τα κέντρα δεδομένων xAI του Μασκ στο Μέμφις του Τενεσί κατηγορήθηκαν για ρύπανση ιστορικών αφροαμερικανικών γειτονιών.

Η εταιρεία είχε μεταφέρει δεκάδες φορητές γεννήτριες μεθανίου για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων, αρχικά χωρίς άδειες, γεγονός που προκάλεσε αρκετές διαμαρτυρίες και μια εκκρεμή αγωγή από την NAACP.

Neuralink: Επαναστατική τεχνολογία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων

Η Neuralink συνέχισε να αναπτύσσει τεχνολογία που επιτρέπει σε ανθρώπους να ελέγχουν υπολογιστές μέσω σκέψεων.

Το 2025 ολοκληρώθηκαν εμφυτεύσεις σε 12 ασθενείς, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της εταιρείας. Παρά τη σχετική μυστικότητα και την επιστημονική πολυπλοκότητα, η Neuralink κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της αγοράς.

Οι μελλοντικοί στόχοι περιλαμβάνουν την επέκταση της χρήσης των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα και νευρολογικές διαταραχές.

Ένα έτος προσωπικών διαμαχών

Ο Μασκ, η ζωή του οποίου συχνά χαρακτηρίζεται από διαμάχες και εντάσεις, είχε ένα έτος γεμάτο διαμάχες υψηλού προφίλ, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα.

Μακροχρόνιες διαμάχες αναζωπυρώθηκαν καθώς δημοσίευε συνεχώς επιθέσεις εναντίον μεταναστών, της τρανς κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης, της Wikipedia και πολλών άλλων στόχων στο X, όπου έχει 230 εκατομμύρια ακόλουθους.

Ο Μασκ ξεκίνησε τη χρονιά κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, της χώρας όπου γεννήθηκε, για ρατσισμό κατά των λευκών, όταν ζήτησε την έγκριση για τη λειτουργία του διαδικτυακού παρόχου Starlink στη χώρα.

Αυτό ήταν μέρος μιας σειράς διαμαχών που είχε ο Μασκ με κυβερνήσεις του εξωτερικού και ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ήταν «συνεργός στον βιασμό της Βρετανίας» σε μια από τις αντι-μεταναστευτικές του διακηρύξεις.

Καθώς ο Μασκ εμπλεκόταν σε διεθνείς διαμάχες, έγινε επίσης μια μαχητική παρουσία κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι εντάσεις με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης οδήγησαν σε αναφορές για τεταμένες συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο και σε μια δυνατή, σχεδόν σωματική φωνητική αντιπαράθεση μεταξύ του ίδιου και του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου.

Η χαοτική, δημόσια ρήξη μεταξύ του Μασκ και του Τραμπ σηματοδότησε το τέλος της περιόδου που ο CEO της Tesla αυτοαποκαλούταν «πρώτος φίλος» του προέδρου.

Η επιστροφή του Μασκ στο τεχνολογικό του imperium του επέτρεψε να επικεντρωθεί σε άλλες διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον Σαμ Άλτμαν, τον πρώην επιχειρηματικό του συνεργάτη στην OpenAI που έγινε αντίπαλός του.

Παράλληλα, η ταραχώδης προσωπική του ζωή συνέχισε να προσφέρει εκπλήξεις. Η δεξιά influencer Ashley St Clair μήνυσε τον Mασκ τον Φεβρουάριο για την επιμέλεια του μωρού τους, αποκαλύπτοντας ότι ο Musk είχε αποκτήσει ένα 13ο δημόσια καταγεγραμμένο παιδί, για ένα σύνολο 14 παιδιών πλέον.

So let me get this straight, Ashley St. Clair agrees to have an IVF baby with Elon Musk presumably for an easy billion in child support and 𝕏 clout, and when Elon doesn’t marry her she proceeds to sue for full custody of the child? Yeah I’m thinking NEVER EGIRLS NOT EVEN ONCE pic.twitter.com/0VooSBUPSd — Spinachbrah 🥗 (@basedspinach) February 22, 2025

Καθώς ο Μασκ πραγματοποιούσε τακτικές επιθέσεις σε αναρτήσεις στο X εναντίον των τρανσέξουαλ, η αποξενωμένη κόρη του Βίβιαν Γουίλσον, η οποία είναι τρανσέξουαλ, εμφανίστηκε στο περιοδικό New York και παρέλασε στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης.

Και η New York Times δημοσίευσε μια μακρά έρευνα για τον πατέρα του, Έρολ Μασκ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Vivian is very much alive and well @elonmusk. You’re just a deadbeat father 😑 pic.twitter.com/K7QSss4Y4a — The Pissed Off Lawyer (@legaltweetz) March 23, 2025

Νέα εποχή χαώδους πολιτικής

Η φετινή χρονιά υπήρξε εντονη και αποκαλυπτική. Έδειξε με σαφήνεια τους κινδύνους που προκύπτουν όταν ο πιο πλούσιος άντρας του κόσμου, με τεράστια επιρροή στα κοινωνικά μέσα, εμπλέκεται στην πολιτική σκηνή.

Ο Έλον Μασκ αναμίχθηκε σε διεθνή ζητήματα, στηρίζοντας ακροδεξιά κόμματα όπως το AFD στη Γερμανία, και προκαλώντας έντονες συζητήσεις στην Ευρώπη.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του κυμάνθηκαν από αμήχανες και αμφιλεγόμενες στιγμές — τη ξαφνική στήριξη στον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τη δήλωση ότι είναι «dark gothic MAGA», τον ναζιστικό χαιρετισμό, μέχρι τη δραματική του αποχώρηση από την πολιτική σκηνή.

Η χρονιά αυτή τον μετέτρεψε σε meme και σύμβολο των κινδύνων της συγκέντρωσης εξουσίας σε έναν μόνο άνθρωπο, υπενθυμίζοντας ότι η επιρροή στα social media και η οικονομική δύναμη μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική με τρόπους απρόβλεπτους και συχνά επικίνδυνους.

Και δυστυχώς, τα σημάδια δείχνουν ότι δεν πρόκειται να έρθει σύντομα το τέλος της πολιτικής του επιρροής,