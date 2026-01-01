newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Ο Έλον Μασκ στο προσκήνιο: Πώς ο πλουσιότερος άντρας του πλανήτη έφερε τρόμο, γελοιότητα και χάος στο 2025
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 22:35

Ο Έλον Μασκ στο προσκήνιο: Πώς ο πλουσιότερος άντρας του πλανήτη έφερε τρόμο, γελοιότητα και χάος στο 2025

Πώς o Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογικής εταιρείας και «Dogefather» έφερε το χάος στο 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το 2025 ήταν μια συγκλονιστική χρονιά για τον Έλον Μασκ. Ο τεχνολογικός γίγαντας ξεκίνησε τη χρονιά με μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Καθώς οι μήνες περνούσαν, η μία δημόσια εμφάνιση μετά την άλλη εξέπληξε τις ΗΠΑ και τον κόσμο, και όχι θετικά.

Ο Μασκ φάνηκε να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό στην ορκωμοσία του Τραμπ, αρνήθηκε τις φήμες ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ενώ συμβουλεύει τον πρόεδρο και εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο με μαυρισμένο μάτι – όλα αυτά μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

«Η στάση του Έλον είναι ότι πρέπει να τα κάνεις όλα γρήγορα. Αν είσαι μεθοδικός, δεν θα καταφέρεις να στείλεις τον πύραυλό σου στο φεγγάρι», δήλωσε η Σούζι Γουάιλς, επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, σε μια εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο Vanity Fair νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Και με αυτή τη στάση, είναι αναπόφευκτο να σπάσεις κάποια πιάτα».

Ο Μασκ σημείωσε τεράστια κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και εξίσου μεγάλες απώλειες στις επιχειρήσεις του φέτος.

Στις συναλλαγές του με ομοσπονδιακές υπηρεσίες, κατάφερε να εξασφαλίσει νέες τεράστιες κυβερνητικές συμβάσεις και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της SpaceX.

Με την Tesla, του εγκρίθηκε ένα πακέτο αμοιβών που θα μπορούσε να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, ακόμη και όταν οι παγκόσμιες πωλήσεις της εταιρείας έπεσαν κατακόρυφα.

Ταυτόχρονα όμως, ο Μασκ και οι επιχειρήσεις του ήταν στόχος διαμαρτυριών, αγωγών και μαζικής αποχώρησης υψηλόβαθμων στελεχών.

Παρ’ όλα αυτά, ολοκλήρωσε τη χρονιά με μια περιουσία αξίας περίπου 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Elon Musk attend a press conference in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., May 30, 2025. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Η πορεί στο DOGE, η φιλία και η σύγκρουση με τον Τραμπ

Η φιλία του Μασκ με τον Τραμπ υπήρξε εκρηκτική αλλά βραχύβια.

Αρχικά, ο Τραμπ εξουσιοδότησε τον Μασκ να διαλύσει κυβερνητικές υπηρεσίες, πράγμα που ο δισεκατομμυριούχος έκανε με ζήλο, οδηγώντας σε μαζικές απολύσεις και κατάργηση προγραμμάτων.

Στην αρχή ο Μασκ φαινόταν να απολαμβάνει τον νέο του ρόλο ως «κατεδαφιστής» της κυβέρνησης Τραμπ. Κούνησε μια αλυσοπρίονο στη σκηνή και είπε στο κοινό «Έχω γίνει meme!».

Μετά από πολλές περικοπές, ο Μασκ αποχώρησε από τη θέση του στο Λευκό Οίκο τον Μάιο, εν μέσω διαμάχης σχετικά με την επιλογή του για τον επικεφαλής της NASA και συγκρούσεων σχετικά με το One Big Beautiful Bill Act του Τραμπ.

Ο τότε σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, φοράει ένα καπέλο σε σχήμα τυριού κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης για την υποστήριξη ενός συντηρητικού υποψηφίου για το Ανώτατο Δικαστήριο στις εκλογές της 1ης Απριλίου στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν, στις 30 Μαρτίου 2025.

Με την αποχώρησή του, σηματοδότησε το τέλος της πολιτικής του καριέρας, δηλώνοντας ότι θα μειώσει τις συνεισφορές του στην προεκλογική εκστρατεία στο μέλλον και θα επιστρέψει στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ωστόσο, γρήγορα επανήλθε στο προσκήνιο με τη δημόσια μάχη του με τον Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχέθηκε ότι θα ιδρύσει ένα τρίτο πολιτικό κόμμα με την ονομασία «America party», μια υπόσχεση που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Μέχρι τον Ιούνιο, η σχέση των δύο μεγάλων αντρών είχε καταρρεύσει.

«Ώρα να ρίξω τη μεγάλη βόμβα: ο @realDonaldTrump βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν», έγραψε σε ανάρτηση του στο X, η οποία έχει πλέον διαγραφεί.

Παρά τις εντάσεις, μέχρι το τέλος του έτους οι δύο φάνηκαν να έχουν και πάλι επαφές, με τον Τραμπ να υπονοεί ότι θα μπορούσαν να έχουν ξανά ένα κοινό μέλλον.

Η χρονιά του Μασκ στη Tesla

Η Tesla, η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Μασκ, αντιμετώπισε πτώση των παγκόσμιων πωλήσεων, κυρίως λόγω των αντιδράσεων κατά της συνεργασίας του Μασκ με τον Doge και τις πολιτικές του ενέργειες.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ κάθονται σε ένα αυτοκίνητο Tesla μοντέλο S, μπροστά από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 11 Μαρτίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η οποία μεταδόθηκε διεθνώς από την τηλεόραση, ο Μασκ έκανε αυτό που πολλοί ερμήνευσαν ως φασιστικό χαιρετισμό κατά τη λήξη της ομιλίας του.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τη χειρονομία, ενώ ο Μασκ προσπάθησε να απορρίψει τις κριτικές ως «βρώμικα κόλπα» των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.

Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη και αρνητική που ορισμένοι ιδιοκτήτες Tesla πούλησαν τα αυτοκίνητά τους ως απάντηση στις χειρονομίες του Μασκ.

Ο Έλον Μασκ κάνει χειρονομίες στο βήμα της Capital One Arena την ημέρα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη προεδρική θητεία του, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 2025. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Παρά την πτώση, οι μέτοχοι ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών-ρεκόρ που θα μπορούσε να καταστήσει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, τα αυτόνομα ρομποταξί που παρουσίασε η Tesla στο Ώστιν αντιμετώπισαν προβλήματα λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές.

Τα ατυχήματα με την τεχνολογία Autopilot οδήγησαν σε αγωγές και έρευνες από την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA), ενώ οι πυρκαγιές σε Cybertrucks και οι διαδηλώσεις σε αντιπροσωπείες της εταιρείας δημιούργησαν σημαντική αρνητική δημοσιότητα.

Παράλληλα, ο Μασκ ενέτεινε την προώθηση των νέων μοντέλων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με επικέντρωση στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον μπαταριών και στη βελτίωση της αυτονομίας.

SpaceX: Από τον Άρη έως την Καραϊβική

Η SpaceX συνέχισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της, κυριαρχώντας στην αγορά δορυφόρων Starlink και εξασφαλίζοντας νέες κυβερνητικές συμβάσεις.

Παρά τις επιτυχίες, το τεράστιο Starship παρουσίασε συνεχείς εκρήξεις, προκαλώντας ακόμη και νομικές αντιδράσεις από το Μεξικό εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν στον βιότοπο των θαλάσσιων χελωνών.

Οι εκτοξεύσεις του Starship, παρά τα προβλήματα, θεωρήθηκαν σημαντικό βήμα προς την προοπτική αποστολής στον Άρη και την εδραίωση της SpaceX ως ηγέτη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Η SpaceX απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η καινοτομία και η αποτυχία συνυπάρχουν, καθώς τα πειραματικά προγράμματα συνεχίζονται παρά τις ζημιές και τις αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία άρχισε να σχεδιάζει νέες υποδομές για διαστημικούς σταθμούς και τεχνολογίες προσγείωσης στον Άρη.

xAI και X: Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο

Στον επιχειρηματικό του τομέα, ο Μασκ ενοποίησε επίσης τις εταιρείες κοινωνικών μέσων και τεχνητής νοημοσύνης του φέτος.

Τον Μάρτιο, ανακοίνωσε ότι η xAI είχε εξαγοράσει την X σε μια συναλλαγή με μετοχές, η οποία, όπως είπε, αποτίμησε την X σε 33 δισεκατομμύρια δολάρια. Και οι δύο εταιρείες είναι ιδιωτικές.

Η xAI κατασκευάζει το chatbot Grok, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην X.

Το chatbot είχε αμέτρητες διακοπές λειτουργίας κατά το δεύτερο έτος από την κυκλοφορία του.

Προώθησε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την «λευκή γενοκτονία», ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές του 2020 και εξέφρασε πολυάριθμες αντισημιτικές απόψεις, αναφερόμενος κάποτε στον εαυτό του ως «MechaHitler». Παρ’ όλα αυτά, ο Μασκ κατάφερε να υπογράψει σύμβαση αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων με το Υπουργείο Άμυνας για την ενσωμάτωση του Grok στα εργαλεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, τα κέντρα δεδομένων xAI του Μασκ στο Μέμφις του Τενεσί κατηγορήθηκαν για ρύπανση ιστορικών αφροαμερικανικών γειτονιών.

Η εταιρεία είχε μεταφέρει δεκάδες φορητές γεννήτριες μεθανίου για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων, αρχικά χωρίς άδειες, γεγονός που προκάλεσε αρκετές διαμαρτυρίες και μια εκκρεμή αγωγή από την NAACP.

Neuralink: Επαναστατική τεχνολογία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων

Η Neuralink συνέχισε να αναπτύσσει τεχνολογία που επιτρέπει σε ανθρώπους να ελέγχουν υπολογιστές μέσω σκέψεων.

Το 2025 ολοκληρώθηκαν εμφυτεύσεις σε 12 ασθενείς, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της εταιρείας. Παρά τη σχετική μυστικότητα και την επιστημονική πολυπλοκότητα, η Neuralink κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και της αγοράς.

Οι μελλοντικοί στόχοι περιλαμβάνουν την επέκταση της χρήσης των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς με κινητικά προβλήματα και νευρολογικές διαταραχές.

Ένα έτος προσωπικών διαμαχών

Ο Μασκ, η ζωή του οποίου συχνά χαρακτηρίζεται από διαμάχες και εντάσεις, είχε ένα έτος γεμάτο διαμάχες υψηλού προφίλ, ακόμη και για τα δικά του δεδομένα.

Μακροχρόνιες διαμάχες αναζωπυρώθηκαν καθώς δημοσίευε συνεχώς επιθέσεις εναντίον μεταναστών, της τρανς κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης, της Wikipedia και πολλών άλλων στόχων στο X, όπου έχει 230 εκατομμύρια ακόλουθους.

Ο Μασκ ξεκίνησε τη χρονιά κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής, της χώρας όπου γεννήθηκε, για ρατσισμό κατά των λευκών, όταν ζήτησε την έγκριση για τη λειτουργία του διαδικτυακού παρόχου Starlink στη χώρα.

Αυτό ήταν μέρος μιας σειράς διαμαχών που είχε ο Μασκ με κυβερνήσεις του εξωτερικού και ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ήταν «συνεργός στον βιασμό της Βρετανίας» σε μια από τις αντι-μεταναστευτικές του διακηρύξεις.

Καθώς ο Μασκ εμπλεκόταν σε διεθνείς διαμάχες, έγινε επίσης μια μαχητική παρουσία κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι εντάσεις με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης οδήγησαν σε αναφορές για τεταμένες συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο και σε μια δυνατή, σχεδόν σωματική φωνητική αντιπαράθεση μεταξύ του ίδιου και του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου.

Η χαοτική, δημόσια ρήξη μεταξύ του Μασκ και του Τραμπ σηματοδότησε το τέλος της περιόδου που ο CEO της Tesla αυτοαποκαλούταν «πρώτος φίλος» του προέδρου.

Η επιστροφή του Μασκ στο τεχνολογικό του imperium του επέτρεψε να επικεντρωθεί σε άλλες διαμάχες, συμπεριλαμβανομένης αυτής με τον Σαμ Άλτμαν, τον πρώην επιχειρηματικό του συνεργάτη στην OpenAI που έγινε αντίπαλός του.

Παράλληλα, η ταραχώδης προσωπική του ζωή συνέχισε να προσφέρει εκπλήξεις. Η δεξιά influencer Ashley St Clair μήνυσε τον Mασκ τον Φεβρουάριο για την επιμέλεια του μωρού τους, αποκαλύπτοντας ότι ο Musk είχε αποκτήσει ένα 13ο δημόσια καταγεγραμμένο παιδί, για ένα σύνολο 14 παιδιών πλέον.

Καθώς ο Μασκ πραγματοποιούσε τακτικές επιθέσεις σε αναρτήσεις στο X εναντίον των τρανσέξουαλ, η αποξενωμένη κόρη του Βίβιαν Γουίλσον, η οποία είναι τρανσέξουαλ, εμφανίστηκε στο περιοδικό New York και παρέλασε στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης.

Και η New York Times δημοσίευσε μια μακρά έρευνα για τον πατέρα του, Έρολ Μασκ, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Νέα εποχή χαώδους πολιτικής

Η φετινή χρονιά υπήρξε εντονη και αποκαλυπτική. Έδειξε με σαφήνεια τους κινδύνους που προκύπτουν όταν ο πιο πλούσιος άντρας του κόσμου, με τεράστια επιρροή στα κοινωνικά μέσα, εμπλέκεται στην πολιτική σκηνή.

Ο Έλον Μασκ αναμίχθηκε σε διεθνή ζητήματα, στηρίζοντας ακροδεξιά κόμματα όπως το AFD στη Γερμανία, και προκαλώντας έντονες συζητήσεις στην Ευρώπη.

Η Άλις Βάιντελ, συν-ηγέτης του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), χειροκροτεί καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κεντρικής εκδήλωσης της προεκλογικής εκστρατείας του AfD στο Χάλε (Σάλε), Γερμανία, στις 25 Ιανουαρίου 2025. REUTERS/Karina Hessland

Οι δημόσιες εμφανίσεις του κυμάνθηκαν από αμήχανες και αμφιλεγόμενες στιγμές — τη ξαφνική στήριξη στον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τη δήλωση ότι είναι «dark gothic MAGA», τον ναζιστικό χαιρετισμό, μέχρι τη δραματική του αποχώρηση από την πολιτική σκηνή.

Η χρονιά αυτή τον μετέτρεψε σε meme και σύμβολο των κινδύνων της συγκέντρωσης εξουσίας σε έναν μόνο άνθρωπο, υπενθυμίζοντας ότι η επιρροή στα social media και η οικονομική δύναμη μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική με τρόπους απρόβλεπτους και συχνά επικίνδυνους.

Και δυστυχώς, τα σημάδια δείχνουν ότι δεν πρόκειται να έρθει σύντομα το τέλος της πολιτικής του επιρροής,

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού
Κρίση 01.01.26

Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Ακόμη δύο νεκροί στις διαδηλώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
