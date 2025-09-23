newspaper
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:58

Ο πατέρας του Έλον Μασκ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά τουλάχιστον πέντε από τα παιδιά του

Ο Έρολ Μασκ, που σπάνια αναφέρεται από τον γιο του, τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, απέρριψε την έκθεση της New York Times ως «ανόητη» και «ψευδή»

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στον τομέα της τεχνολογίας (πρόσφατα και της πολιτικής), δεν είχε ποτέ θέμα να μιλάει θέματα που αφορούν την προσωπική ζωή του.

Από τις τακτικές αναρτήσεις του στην κοινωνική πλατφόρμα X έως τη συνεργασία του με βιογράφους και τις ομιλίες του σε συνέδρια, ο δισεκατομμυριούχος σπάνια αποφεύγει τη δημοσιότητα.

Ωστόσο, ένα θέμα παραμένει εμφανώς απούσα από τη δημόσια αφήγηση του Μασκ: η βαθιά ταραγμένη σχέση του με τον πατέρα του, Έρολ Μασκ.

Μια πρόσφατη έρευνα της New York Times αποκάλυψε ότι στο επίκεντρο αυτής της αποξένωσης ίσως να βρίσκονται οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που αφορούν τον Έρολ Μασκ και πολλά από τα παιδιά και τα θετά του παιδιά.

Αυτές οι κατηγορίες, που πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνεχίζουν να αντηχούν στην ευρύτερη οικογένεια Μασκ, εμπλέκοντας τον Έλον Μασκ σε διαμάχες που εκτείνονται σε όλες τις ηπείρους.

Κατηγορίες για κακοποίηση

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από το 1993, ο Έρολ Μασκ έχει κατηγορηθεί ότι κακοποίησε σεξουαλικά πέντε από τα παιδιά και τα θετά του παιδιά τόσο στη Νότια Αφρική όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρώτο περιστατικό φέρεται να συνέβη όταν η τετράχρονη θετή του κόρη είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει με ανάρμοστο τρόπο.

Μια δεκαετία αργότερα, τον κατηγόρησε ότι μύριζε τα εσώρουχά της. Άλλα μέλη της οικογένειας έχουν από τότε ισχυριστεί ότι ο Έρολ Μασκ κακοποίησε δύο από τις βιολογικές του κόρες και έναν θετό γιο.

Μόλις το 2023, οι ανησυχίες επανήλθαν όταν ο πεντάχρονος γιος του φέρεται να είπε σε μέλη της οικογένειας ότι ο πατέρας του τον είχε χουφτώσει. Η αστυνομία ξεκίνησε τρεις ξεχωριστές έρευνες, αλλά καμία δεν οδήγησε σε καταδίκη.

Ο Έρολ Μασκ, που σήμερα είναι 79 ετών, έχει αρνηθεί συστηματικά όλες τις κατηγορίες, απορρίπτοντάς τες ως ψευδείς.

Ο Έλον Μασκ ως μωρό, μαζί με τον πατέρα του, Έρολ Μασκ

Ο αντίκτυπος στον Έλον

Αν και ο Έλον δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τα τελευταία ευρήματα, τα μέλη της οικογένειας έχουν επανειλημμένα ζητήσει τη βοήθειά του όλα αυτά τα χρόνια. Το 2010, ένας συγγενής του έστειλε μια λεπτομερή επιστολή πέντε σελίδων ζητώντας τη συμβουλή του, αναφέροντας: «Χρειαζόμαστε πραγματικά τη συμβουλή, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σας σε αυτά τα θέματα, γιατί βλέπουμε καθημερινά αυτά τα παιδιά να υποφέρουν».

Αν και δεν είναι σαφές αν ο Μασκ διάβασε προσωπικά την επιστολή, οι βοηθοί του έχουν επικοινωνήσει με τα μέλη της οικογένειας σχετικά με την κατάσταση. Ο δισεκατομμυριούχος έχει επίσης προσφέρει οικονομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στέγης, εκπαίδευσης και μηνιαίων πληρωμών σε διάφορους συγγενείς, μεταξύ των οποίων και η πρώην ετεροθαλής αδελφή του.

Ο Μασκ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ανησυχητική συμπεριφορά του πατέρα του. Σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone το 2017, περιέγραψε τον Έρολ ως κάποιον που έχει κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανείς».

Πιο πρόσφατα, στην βιογραφία του, γραμμένη από τον Γουόλτερ Άιζακσον το 2023, ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι δεν επικοινωνεί πλέον με τον πατέρα του.

Η υπεράσπιση του Έρολ Μασκ

Από την πλευρά του, ο Έρολ Μασκ απορρίπτει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ακραία ανοησία». Κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειας ότι κατασκευάζουν ισχυρισμούς για να πάρουν χρήματα από τον Έλον. Σε αλληλογραφία με την εφημερίδα The Times, αναγνώρισε ότι γνώριζε μία κατηγορία, αλλά προσπάθησε επίσης να εξηγήσει τις περιστάσεις γύρω από δύο άλλες.

Παρά την άρνησή του, τα μέλη της οικογένειας παραμένουν ανένδοτα.

Η Elmie Smit, αδελφή της τρίτης συζύγου του Έρολ Μασκ, δήλωσε στην πρώτη δημόσια συνέντευξή της ότι οι πράξεις του άφησαν «ένα τεράστιο τραύμα» στην οικογένεια.

Αποκάλυψε ότι είχε επικοινωνήσει με τον Έλον Μασκ σε αρκετές περιπτώσεις για να εκφράσει τις ανησυχίες της.

Μια ταραγμένη οικογενειακή ιστορία

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, ο Έρολ Μασκ έγινε γνωστός στην αρχή της καριέρας του ως μηχανικός και επιχειρηματίας. Ήταν επίσης ενεργός στην τοπική πολιτική ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου.

Το 1970, παντρεύτηκε τη Μάγιε Χαλντμαν, ένα μοντέλο από τον Καναδά. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά: τον Έλον, τον Κίμπαλ και την Τόσκα.

Ο γάμος τους έληξε με διαζύγιο το 1979, με τη Maye να ισχυρίζεται αργότερα στις αναμνήσεις της ότι ο Έρολ ήταν σωματικά και λεκτικά βίαιος — ισχυρισμούς που ο ίδιος αρνείται.

Ο Έρολ Μασκ ξαναπαντρεύτηκε δύο φορές. Ο τρίτος γάμος του, με την Χάιντε-Μάρι Μπεζουιντενχάουτ, τον έφερε σε ένα αναμεμειγμένο νοικοκυριό με τα τρία μικρά παιδιά της. Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου που εμφανίστηκαν οι πρώτες κατηγορίες για κακοποίηση.

Με την πάροδο των ετών, οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια χαρακτηρίστηκαν από κύκλους διαζυγίων, συμφιλιώσεων και ανανεωμένων συγκρούσεων.

Περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Έλον  είχε αποκτήσει πλούτο μετά την πώληση του PayPal.

Το 2002, αγόρασε ένα σπίτι στο Μαλιμπού για τον πατέρα, τη μητριά και τα ετεροθαλή αδέλφια του. Ωστόσο, μέσα σε λίγους μήνες, οι εντάσεις κλιμακώθηκαν όταν η έφηβη θετή κόρη του Έρολ Μασκ τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα μέλη της οικογένειας ανέφεραν το περιστατικό στις αρχές του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα την έκδοση περιοριστικής εντολής και την έναρξη διαδικασίας διαζυγίου.

Ο Έρολ Μασκ αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι απλώς τακτοποιούσε το δωμάτιο της θετής κόρης του. Ωστόσο, το επεισόδιο αυτό έθεσε σε δοκιμασία τη σχέση του με τον Έλον. Τελικά, ο Έρολ επέστρεψε στη Νότια Αφρική.

Συνεχιζόμενες διαμάχες

Οι αναταραχές στην οικογένεια δεν τελείωσαν εκεί. Το 2018, ο Έρολ Μασκ παραδέχτηκε ότι είχε ένα παιδί με την πρώην θετή του κόρη, λέγοντας ότι ήταν «μοναχικοί, χαμένοι άνθρωποι».

Τα μέλη της οικογένειας και τα δημόσια αρχεία υποδηλώνουν ότι αργότερα απέκτησαν και άλλα παιδιά μαζί.

Εν τω μεταξύ, τα μέλη της οικογένειας συνέχισαν να αντιμετωπίζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των κατηγοριών για κακοποίηση.

Μερικοί είχαν προβλήματα με την χρήση ουσιών, την οικονομική αστάθεια και τα νομικά προβλήματα. Μερικές φορές ζητούσαν τη βοήθεια του Έλον Μασκ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτός πλήρωνε για προγράμματα αποκατάστασης, σχολικά έξοδα και στέγαση.

Οικονομικοί δεσμοί και αποξένωση

Παρά την αποξένωσή του, ο Έλον Μασκ και ο αδελφός του Κίμπαλ έχουν κατά καιρούς προσφέρει οικονομική υποστήριξη στον πατέρα τους. Σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έλον Μασκ έχει παραδεχτεί ότι έστειλε χρήματα, αλλά τόνισε ότι η «κακή συμπεριφορά» του πατέρα του παρέμενε προϋπόθεση για τη συνέχιση της βοήθειας.

Παρόλο που ο Έρολ Μασκ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, έχει προσπαθήσει κατά καιρούς να συσχετιστεί με τη φήμη του γιου του, αναζητώντας, σύμφωνα με πληροφορίες, έργα όπως επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και αναπτύξεις ακινήτων που φέρουν το όνομα Μασκ.

