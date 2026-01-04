Ένας ιδιαίτερα δραστήριος έφηβος κατάφερε να μετατρέψει το παιδικό του δωμάτιο σε επιχειρηματικό κέντρο, λανσάροντας τη δική του εταιρεία με πετσέτες που δροσίζουν.

Και ο ετήσιος τζίρος του για 2025 πλησιάζει τις 100.000 λίρες, δηλαδή περίπου 117.000 ευρώ.

Η επιχειρηματική ιδέα του 15χρονου Χάρισον Νοτ, με την ονομασία CoolTowel, γεννήθηκε το 2023 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη, με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες να έχουν ήδη αποσταλεί.

Τι είναι οι πετσέτες CoolTowel

Οι πετσέτες CoolTowel μπορούν να προσφέρουν άμεση αίσθηση δροσιάς. Πρόκειται για τριπλής στρώσεις πετσέτες από πολυεστέρα που αν βραχούν, στραγγιστούν και τιναχτούν, συγκρατούν την υγρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματος.

Η ιδέα προέκυψε από την αγάπη του Χάρισον για τη γυμναστική όπου η υπερθέρμανση αποτελεί συχνό πρόβλημα.

Ο έφηβος από το Μάλντον του Έσσεξ άρχισε σύντομα να πουλά τα προϊόντα του μέσω TikTok Shop και Shopify, με τις πωλήσεις να εκτοξεύονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατάφερε να φτάσει ακόμη και τις 15.000 λίρες σε έσοδα μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Όπως εξηγεί ο ίδιος μιλώντας στη The Sun, η επιχειρηματικότητα ήταν πάντα μέρος της ζωής του.

«Μεγάλωσα βλέποντας τον πατέρα μου να τρέχει τη δική του επιχείρηση και από μικρός ήθελα να αποκτήσω οικονομική ανεξαρτησία», αναφέρει.

Η πρώτη του σοβαρή απόπειρα έγινε σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, όταν άρχισε να μεταπωλεί προϊόντα μέσω eBay. Αν και πολλές από τις επόμενες προσπάθειές του απέτυχαν, όπως παραδέχεται, του έδωσαν πολύτιμες εμπειρίες και δεξιότητες.

Η CoolTowel ήταν το πρώτο εγχείρημα που απέδωσε πραγματικά.

«Ξεκίνησα βλέποντας περίπου 50 πωλήσεις την ημέρα και από τότε η επιχείρηση μεγαλώνει συνεχώς», σημειώνει.

«Ο κόσμος θέλει να βλέπει τον ίδιο τον δημιουργό πίσω από το προϊόν»

Στα πρώτα του βήματα διέθετε μόλις 100 πετσέτες σε ένα κουτί, τις οποίες πούλησε όλες. Το καλοκαίρι του 2024, ο πατέρας του, Μάθιου, τον βοήθησε οικονομικά με ένα μικρό δάνειο για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας.

Στα τέλη Ιουλίου, η επιχείρηση έφτασε στο απόγειό της, με τις πετσέτες να εξαντλούνται για εβδομάδες. Με τη βοήθεια του καθηγητή επιχειρηματικότητας στο σχολείο του, ο Χάρισον κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα και μετέτρεψε την CoolTowel σε επίσημη εταιρεία — μια κίνηση που, όπως λέει, αιφνιδίασε ακόμη και τον ίδιο του τον πατέρα.

«Το καλοκαίρι χρησιμοποίησα την αποθήκη του πατέρα μου, αλλά κατά βάση δουλεύω από το δωμάτιό μου. Μαγνητοσκοπώ τη διαδικασία συσκευασίας και τη δημοσιεύω στο TikTok — ο κόσμος θέλει να βλέπει τον ίδιο τον δημιουργό πίσω από το προϊόν», λέει, στο ίδιο μέσο.

Αν και ο ημερήσιος τζίρος αγγίζει κατά μέσο όρο τις 1.000 λίρες, ο ίδιος επισημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά έξοδα, όπως οι διαφημιστικές καμπάνιες και οι προμήθειες συνεργατών.

Παρ’ όλα αυτά, κοιτάζει ήδη το επόμενο βήμα: να μεταδώσει τις γνώσεις του σε άλλους και να τους βοηθήσει να στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Πηγή φωτογραφιών: The Sun & TikTok