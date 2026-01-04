Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Δεν έχει σωτηρία η φετινή Λίβερπουλ! Η ομάδα του Άρνε Σλοτ βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Φούλαμ, έφερε τούμπα το παιχνίδι στο «Craven Cottage» με γκολ του Χάκπο στο 90+4′, αλλά κατάφερε να μη νικήσει καθώς ο Ριντ στο 90+7′ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Η Φούλαμ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 17′ με πλασέ του Γουίλσον. Το πρώτο μέρος ήταν κακό ποιοτικά, ωστόσο στο δεύτερο η Λίβερπουλ ανέβασε στροφές και έφτασε στο 1-1 με πλασέ του Βιρτς στο 57′ κι ενώ λίγο νωρίτερα ο ΜακΆλιστερ είχε δοκάρι με σουτ. Το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία και έληξε ισόπαλο, μόνο που στις καθυστερήσεις έγινε χαμός.

Από αδράνεια της άμυνας της Φούλαμ στο 90+4′ ο Χάκπο σε κενό τέρμα έκανε το 1-2, αλλά τρία λεπτά μετά οι γηπεδούχοι της στέρησαν τη χαρά. Ο Ριντ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα τρομερό σουτ και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.

Μόνο η Νιούκαστλ πήρε τρίποντο

Η Νιούκαστλ ήταν η μοναδική από τις τέσσερις γηπεδούχες που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο σημερινό «κυρίως μενού» της 20ής αγωνιστικής της Premier League. Νίκησε με 2-0 την παραπαίουσα το τελευταίο διάστημα Κρίσταλ Πάλας, σε αντίθεση με τις Τότεναμ και Εβερτον που απέτυχαν να το κάνουν. Η πρώτη έμεινε στο 1-1 με τη Σάντερλαντ εντός έδρας ενώ η δεύτερη ηττήθηκε με 2-4 από τη Μπρέντφορντ στο νέο της γήπεδο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:

Σάββατο 03/01

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1

Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0

Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0

Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3

Κυριακή 04/01

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2

Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1

Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4

Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0

Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (21η):

Τρίτη 06/01

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Τετάρτη 07/01

Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ (21:30)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)

Έβερτον-Γουλβς (21:30)

Φούλαμ-Τσέλσι (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Νιουκάστλ-Λιντς (22:15)

Πέμπτη 08/01

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)