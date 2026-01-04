Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.
Δεν έχει σωτηρία η φετινή Λίβερπουλ! Η ομάδα του Άρνε Σλοτ βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Φούλαμ, έφερε τούμπα το παιχνίδι στο «Craven Cottage» με γκολ του Χάκπο στο 90+4′, αλλά κατάφερε να μη νικήσει καθώς ο Ριντ στο 90+7′ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 για την 20η αγωνιστική της Premier League.
Η Φούλαμ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 17′ με πλασέ του Γουίλσον. Το πρώτο μέρος ήταν κακό ποιοτικά, ωστόσο στο δεύτερο η Λίβερπουλ ανέβασε στροφές και έφτασε στο 1-1 με πλασέ του Βιρτς στο 57′ κι ενώ λίγο νωρίτερα ο ΜακΆλιστερ είχε δοκάρι με σουτ. Το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία και έληξε ισόπαλο, μόνο που στις καθυστερήσεις έγινε χαμός.
Από αδράνεια της άμυνας της Φούλαμ στο 90+4′ ο Χάκπο σε κενό τέρμα έκανε το 1-2, αλλά τρία λεπτά μετά οι γηπεδούχοι της στέρησαν τη χαρά. Ο Ριντ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα τρομερό σουτ και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-2.
Μόνο η Νιούκαστλ πήρε τρίποντο
Η Νιούκαστλ ήταν η μοναδική από τις τέσσερις γηπεδούχες που εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο σημερινό «κυρίως μενού» της 20ής αγωνιστικής της Premier League. Νίκησε με 2-0 την παραπαίουσα το τελευταίο διάστημα Κρίσταλ Πάλας, σε αντίθεση με τις Τότεναμ και Εβερτον που απέτυχαν να το κάνουν. Η πρώτη έμεινε στο 1-1 με τη Σάντερλαντ εντός έδρας ενώ η δεύτερη ηττήθηκε με 2-4 από τη Μπρέντφορντ στο νέο της γήπεδο.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:
Σάββατο 03/01
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ 3-1
Μπράιτον-Μπέρνλι 2-0
Γουλβς-Γουέστ Χαμ 3-0
Μπόρνμουθ-Άρσεναλ 2-3
Κυριακή 04/01
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
Φούλαμ-Λίβερπουλ 2-2
Τότεναμ-Σάντερλαντ 1-1
Έβερτον-Μπρέντφορντ 2-4
Νιούκαστλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0
Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (19:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (21η):
Τρίτη 06/01
Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Τετάρτη 07/01
Μπόρνμουθ-Τότεναμ (21:30)
Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ (21:30)
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα (21:30)
Έβερτον-Γουλβς (21:30)
Φούλαμ-Τσέλσι (21:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (21:30)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)
Νιουκάστλ-Λιντς (22:15)
Πέμπτη 08/01
Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)
