Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Ο Ντέκλαν Ράις ήταν φανταστικός και στο χθεσινό πολύ δύσκολο (όπως αποδείχθηκε) παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μπόρνμουθ, καθώς ο Άγγλος μέσος πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε τους «κανονιέρηδες» σε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Ράις διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες είχε χαρακτηρίσει τον άσο της Άρσεναλ «κορυφαίο μέσο στον κόσμο».

Τα πάντα στο παιχνίδι των λονδρέζων περνούν από τα πόδια και το… μυαλό του διεθνούς χαφ κι αυτό δεν είναι υπερβολή, καθώς ο 27χρονος μέσος είναι ένας… προπονητής στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Ράις έβαλε την «υπογραφή» του, με τα δυο γκολ που πέτυχε, στην τεράστια εκτός έδρας νίκη της Άρσεναλ επί της Μπόρνμουθ και ο αγγλικός Τύπος θεωρεί πως είναι θέμα χρόνου να βάλει μιαν ακόμα υπογραφή.

You have to earn every single point in this league. Nothing is stress free or a walk in the park. Lovely rotation. Declan Rice just simply refusing to lose. Big game moment? Enter Declan Rice. You are watching a PFA POTY week on week. Built for battle. pic.twitter.com/OszvyzvI4N — HandofArsenal (@HandofArsenal) January 3, 2026

Αυτή την φορά με την κυριολεκτική έννοια του όρου, καθώς η διοίκηση των «κανονιέρηδων» είναι έτοιμη να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο στον διεθνή μέσο, ώστε να επεκτείνει την συνεργασία του με την ομάδα του Λονδίνου.

Το συμβόλαιο του Ράις με την Άρσεναλ λήγει το καλοκαίρι του 2028 αλλά οι ιθύνοντες της ομάδας του Λονδίνου επιθυμούν να το επεκτείνουν για δύο ακόμα χρόνια, να φτάσει δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Οι πληροφορίες μάλιστα των αγγλικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διοίκηση των πρωτευουσιάνων είναι έτοιμη να δελεάσει τον Ράικς με μια μυθική αναπροσαρμογή των αποδοχών του.

Τα χρήματα που κερδίζει αυτή την στιγμή ο Ράις, με βάση το συμβόλαιο που είχε υπογράψει όταν πήγε στην Άρσεναλ από την Γουέστ Χαμ, είναι 14,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Οι «κανονιέρηδες» σκοπεύουν να δώσουν 18 εκατ. ευρώ ετησίως στον διεθνή για να επεκτείνει την συνεργασία του με την ομάδα του Λονδίνου, βάζοντας μάλιστα στην συμφωνία και πολύ μεγαλύτερα μπόνους για επίτευξη στόχων, όπως η κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ και του Champions League.

Ο ίδιος ο Ράις δηλώνει ευτυχισμένος στην ομάδα του Λονδίνου και αφοσιωμένος στην προσπάθεια υλοποίησης του μεγάλου στόχου των πρωτευουσιάνων, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Όλοι στην ομάδα του Λονδίνου «καίγονται» για να πάρουν τον φετινό τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ και ο Ράις κάνει ότι περνά απ’ το χέρι του, για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο των οπαδών των «κανονιέρηδων».

Όλοι μάλιστα συμφωνούν πως αν ο διεθνής μέσος συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, θα καταφέρει να οδηγήσει την Άρσεναλ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, για πρώτη φορά μετά από το 2004.