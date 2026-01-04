Σέρρες: Με δαγκωματιές από ζώα βρέθηκε η σορός του πυροσβέστη

Με δραματικό τρόπο έπεσε η αυλαία στην αναζήτηση του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες, ο οποίος αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου. Χθες Σάββατο (3/1) εντοπίστηκε κοντά σε καλύβα κυνηγών, η σορός του Κωνσταντίνου Γκίνη, σε υψόμετρο πάνω από 1.400 μέτρα.

Το τελευταίο διάστημα, ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροϊων Σερρών φαίνονταν ανήσυχος και δεν κοιμόταν πολύ, όπως αποκαλύφθηκε από τα ευρήματα του smartwatch του

Η σορός βρέθηκε μπρούμυτα, σε κακή κατάσταση και έφερε δαγκωματιές από άγρια ζώα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων, εντοπίστηκε ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που βρέθηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Τον νεκρό άνδρα βρήκαν κυνηγοί, μέλη του ΟΦΚΑΘ, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Με τη σειρά τους, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο βουνό και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση της σορού και τη συλλογή στοιχείων.

Η οικογένεια του 45χρονου περιμένει τώρα τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αλλά και των τοξικολογικών που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Το τελευταίο διάστημα, ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροϊων Σερρών φαίνονταν ανήσυχος και δεν κοιμόταν πολύ, όπως αποκαλύφθηκε από τα ευρήματα του smartwatch του.

Ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ και φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος στο όρος Μπέλλες, βρήκαν μέσω του cloud μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σαν αυτές που συνήθιζε να κάνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, οι αρμόδιες αρχές βρήκαν και ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.