Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.
Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο ύψωμα Ομορφοπλαγιά του Μπέλες στη θέση Χωνί στις Σέρρες καθώς όλα δείχνουν ότι η σορός άντρα που εντοπίστηκε από κτηνοτρόφο της περιοχής ανήκει στον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων που αγνοείται.
Η σορός βρέθηκε κοντά καλύβα κυνηγών σε μεγάλο υψόμετρο και δύσβατη περιοχή.
Αναγνωρίστηκε από συγγενικό πρόσωπο
Αστυνομικοί του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών και ιατροδικαστής, έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν αν η σορός ανήκει στον 45χρονο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου που αγνοείται ή σε κάποιον άλλο.
Τελικά, η σορός αναγνωρίστηκε από συγγενικό πρόσωπο του διοικητή της πυροσβεστικής, ενώ θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να επιβεβαιωθεί και τυπικά η ταυτότητα του θύματος, καθώς η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων, εντοπίστηκε ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που βρέθηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.
Πηγή βίντεο: ertnews.gr
