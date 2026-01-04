Κτηνωδία στο Ρέθυμνο – Μαζική θανάτωση 17 κουταβιών στο δήμο Αμαρίου
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της η πρόεδρος του συλλόγου «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου», η οποία προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.
- Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
- Πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον ποιητή και δημοσιογράφο
- Ρέθυμνο: Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους δύο άντρες – Τι κατασχέθηκε
- Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
Δεκαεπτά κουτάβια βρέθηκαν νεκρά σε περιοχή μεταξύ των χωριών Μέρωνας και Γερακάρι, κάτω από γέφυρα, σύμφωνα με καταγγελία του φιλοζωικού συλλόγου «Ζωόφιλοι Ρεθύμνου».
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της η πρόεδρος του συλλόγου, η οποία προχώρησε άμεσα σε επικοινωνία με το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.
Η καταγγελία
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Στον Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης, μεταξύ Μέρωνα και Γερακαρίου, 17 κουτάβια βρέθηκαν νεκρά κάτω από γέφυρα.
Η πληροφορία και οι φωτογραφίες έγιναν γνωστές σήμερα, στη πρόεδρο του φιλοζωικού συλλόγου ” Ζωόφιλοι Ρεθυμνου” κ. Νελλη Ζησιμοπούλου. Το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου, με το οποίο επικοινώνησε άμεσα, είχε ήδη ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες.
Δεν μιλάμε για «μεμονωμένο περιστατικό». Μιλάμε για μαζική θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων. Μιλάμε για ποινικό αδίκημα. Έχει γίνει επίσημη καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ. Ζητάμε πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.
Η σιωπή και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή. Όποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε ζώα, μπορεί να το κάνει ξανά».
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο
- Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
- Αναχωρεί κανονικά για την Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός (pics)
- Mεταγραφή για την ΑΕΛ Novibet: Ανακοίνωσε τον Μασόν
- Τα ερωτήματα για το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών και οι «κεραυνοί» των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
- Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
- AEGEAN: Το πρωί της Δευτέρας θα ομαλοποιηθούν οι πτήσεις
- Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις