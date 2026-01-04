Ο Τσέβι Τσέις μιλά για την κακοποίηση που υπέστη ως παιδί – Η μητέρα του τον ξυπνούσε κάθε ημέρα «με χαστούκια»

Σε ένα αποκαλυπτικό νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του, ο Τσέβι Τσέις ισχυρίζεται ότι υπέστη σωματική κακοποίηση ως παιδί από τη μητέρα και τον πατριό του.

Στο ντοκιμαντέρ «I’m Chevy Chase and You’re Not», που έκανε πρεμιέρα την 1η Ιανουαρίου στο CNN, ο Τσέις, μέλη της οικογένειας του αλλά και φίλοι του είπαν ότι τον χτυπούσαν, τον κλείδωναν σε μια ντουλάπα και τον ξυπνούσαν συνεχώς με βία.

«Από τότε που ήταν μικρός»

Οι γονείς του Τσέβι Τσέις χώρισαν όταν ήταν περίπου 4 ετών και και οι δύο ξαναπαντρεύτηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Περιέγραψε τον πατριό του, Τζον Σέντερκαϊστ, ως «έναν άνθρωπο χωρίς χιούμορ».

Ο ετεροθαλής αδελφός του Τσέις, Τζον, είπε: «Ο πατέρας μου δεν ανέχονταν τίποτα που θεωρούσε αυθάδεια. Ο Τσέβι ήταν αυθάδης».

Η σύζυγος του Τσέις, Τζέινι, είπε ότι την πρώτη φορά που κοιμήθηκε με τον Τσέιζ και τον ξύπνησε, αυτός σάστισε.

«Μου εξήγησε: ‘Λοιπόν, η μητέρα μου με ξυπνούσε με χαστούκια’. Από τότε που ήταν μικρός», είπε.

Η μητέρα του Τσέις, η Καθαλίν Μπράουνινγκ, περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ ως «μια γυναίκα με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, σίγουρα στο φάσμα της σχιζοφρένειας».

«Ήταν μια γυναίκα εκτός ελέγχου, την οποία όταν σκέφτομαι τώρα, λυπάμαι», είπε ο Τσέις. «Είχε τα δικά της προβλήματα — σοβαρά προβλήματα. Αλλά ήταν βίαιη απέναντί μου».

Ο Πίτερ Άαρον, ένας φίλος του κωμικού, είπε ότι ο Τσέις του είχε διηγηθεί ιστορίες για τα «φρικτά πράγματα που του συνέβαιναν όταν ήταν νέος — πράγματα όπως το να τον κλειδώνουν στην ντουλάπα». Ο αδελφός του Τσέις, Νεντ, πρόσθεσε: «Υπήρχε ένα κελάρι, και τον έστελναν εκεί κάτω όταν μπλεκόταν σε φασαρίες στο σχολείο».

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου, στην εφημερίδα The New York Times, ο Τσέις αναφέρθηκε επίσης στο ότι «τον χτυπούσαν με ένα ραβδί στα οπίσθια και στα πόδια του μέχρι να μελανιάσουν».

*Με πληροφορίες από: Variety | Kεντρική φωτογραφία θέματος: CNN Films