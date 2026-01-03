newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Αύξηση των θυμάτων αεροπορικών δυστυχημάτων διεθνώς το 2025
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 10:08

418 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικά δυστυχήματα το 2025

Σύνταξη
A
A
Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους 418 άνθρωποι σε δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν πολιτικά αεροσκάφη σε παγκόσμια κλίμακα, δείχνουν αριθμοί που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Κατά δεδομένα του Aviation Safety Network που παρουσίασε ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης γερμανικών εταιρειών του κλάδου της πολιτικής αεροπορίας BDL, στα θύματα συμπεριλαμβάνονταν 352 επιβάτες, 33 μέλη πληρωμάτων και 33 άνθρωποι στο έδαφος.

Το 2024, είχαν καταγραφτεί 334 θάνατοι σε αεροπορικές τραγωδίες.

Παρά την αύξηση του αριθμού των θυμάτων, βραχυπρόθεσμη σύμφωνα με την BDL, μακροπρόθεσμα ο λόγος των θανάτων προς επιβάτες συνεχίζει να υποχωρεί. Η στατιστική πιθανότητα θανάτου σε συντριβή ή άλλο δυστύχημα αεροσκάφους το 2025 ανερχόταν σε 1:11.459.330.

Τα χρόνια του 1970, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο υψηλός, ο λόγος αυτός βρισκόταν στο 1 προς 264.000.

Σε συγκεκριμένες χρονιές τότε είχαν χαθεί πάνω από 2.000 ζωές σε αεροπορικά δυστυχήματα, παρά τον πολύ χαμηλότερο όγκο δρομολογίων την εποχή.

Κατά εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), το 2025 επρόκειτο να ταξιδέψουν αεροπορικώς 4,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, υπερδεκαπλάσιοι απ’ ό,τι τα χρόνια του 1970, όταν ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνούσε τα 440 εκατομμύρια.

Η στατιστική πιθανότητα θανάτου σε συντριβή ή άλλο δυστύχημα αεροσκάφους το 2025 ανερχόταν σε 1:11.459.330

Οι στατιστικές που παρέθεσε η BDL αφορούν αεροσκάφη με δυναμικότητα τουλάχιστον 14 θέσεων. Τα δεδομένα για μικρότερα αεροσκάφη δεν είναι διαθέσιμα. Δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την πολεμική αεροπορία καμιάς χώρας.

Την περασμένη χρονιά, το χειρότερο δυστύχημα καταγράφτηκε τη 12η Ιουνίου, όταν αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner συνετρίβη δευτερόλεπτα μετά την απογείωση στην Αχμενταμπάντ της Ινδίας. Έχασαν τη ζωή τους 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος, επέζησε ως εκ θαύματος μόλις ένας επιβάτης· ακόμη 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος.

Οι έρευνες για την αιτία της ξαφνικής απώλειας ώσης και στις δυο μηχανές του 777 δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» – Μήνυμα Μαδούρο
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Ο Νικολάς Μαδούρο στο πρώτο του μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Κυάνωση 03.01.26

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε 10 νέους – «Δεν θα ξεχάσω τα βλέμματα εκείνων που ήξεραν ότι πεθαίνουν»
Κόσμος 03.01.26

Πώς πατέρας κατάφερε να σώσει 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Αγνοούμενη παραμένει η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση με εντολή Τραμπ
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλδα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Βόλος: Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Στα Πευκάκια 03.01.26

Τη σορό του άτυχου άνδρα είχε εντοπίσει στην περιοχή Πευκάκια ένας διερχόμενος πολίτης και ειδοποίησε τις Αρχές - Το άψυχο σώμα ήταν μπρούμυτα στη θάλασσα και είχει πιαστεί στα βράχια

Σύνταξη
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
