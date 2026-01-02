newspaper
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Κόσμος 02 Ιανουαρίου 2026 | 09:57

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από το 2022 οι Ουκρανοί δέχονταν διαδοχικά κύματα επιθέσεων στις ενεργειακές τους υποδομές, ως απάντηση στην ανατίναξη των αγωγών Nord Stream και στην επίθεση στη Γέφυρα της Κριμαίας. Παρ΄ όλα αυτά, οι Ουκρανοί άντεχαν. Ξαφνικά το σκηνικό άλλαξε μέσα στο 2025, με τις ουκρανικές εγκαταστάσεις να πλησιάζουν στη κατάρρευση. Τι άλλαξε;

H ρωσική εφημερίδα Vzglyad -που αποτελεί και όργανο του Κρεμλίνου- σημειώνει ότι επειδή τότε οι στόχοι των πληγμάτων ήταν κυρίως θερμικοί σταθμοί και μεγάλες μονάδες παραγωγής, τα αποτελέσματα των επιθέσεων αναχαιτίστηκαν γρήγορα. Μέχρι το τέλος του 2023, το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα είχε σχεδόν πλήρως αποκατασταθεί.

Αυτός είναι ο λόγος που οι επιθέσεις στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα συνεχίστηκαν το 2024 και το 2025. Τότε επρόκειτο ήδη για έναν εντελώς διαφορετικό πόλεμο, ως αντίδραση στον συστηματικό πόλεμο της Ουκρανίας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων, σημειώνει το δημοσίευμα.

Οι εγκαταστάσεις που αποκαταστάθηκαν απέκτησαν υποτιθέμενη προστασία, αν και επισκιάστηκε από τα σκάνδαλα διαφθοράς, ενώ οι αποκατεστημένες μονάδες παραγωγής άρχισαν να διασπείρονται όσο το δυνατόν περισσότερο και οι μεγάλες εγκαταστάσεις καλύφθηκαν από αντιαεροπορική άμυνα.

Τι άλλαξε μετά το 2025;

Ενώ, λοιπόν τα ρωσικά χτυπήματα τον Οκτώβριο του 2022, τον Οκτώβριο του 2023, και εκείνα του 2024 απέτυχαν αθροιστικά, ξαφνικά μέχρι το τέλος του 2025, η ενεργειακή δυναμικότητα της Ουκρανίας έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 50% με τους κατοίκους του Κιέβου να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα κατά μέσο όρο 8 έως 11 ώρες την ημέρα.

Η κύρια διαφορά σε σχέση με το 2022 είναι ότι πλέον επρόκειτο για πλήρους κλίμακας πόλεμο υποδομών, υπογραμμίζει η Vzglyad. Τα πλήγματα του 2022 ήταν θορυβώδη και ισχυρά, αλλά μεμονωμένα, με σκοπό να συνετίσουν τον αντίπαλο και να τερματίσουν τη σύγκρουση μέσω της απειλής βίας.

Επίσης μετατοπίστηκε το επίκεντρο των χτυπημάτων: παλαιότερα στόχος ήταν οι ίδιοι οι σταθμοί παραγωγής, ενώ τώρα αντιστοιχούν μόλις στο ένα πέμπτο των πυραύλων και των drones· τα υπόλοιπα κατευθύνονται σε υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς.

Είναι ανόητος ο Πούτιν;

Σύμφωνα με Ρώσο απόστρατο στρατιωτικό μηχανικό, οι χώροι όπου φυλάσσονται εφεδρικοί μετασχηματιστές, οχήματα και εξοπλισμός συντήρησης θα μπορούσαν να είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως επίσης και πολλοί πυλώνες γραμμών υψηλής τάσης είναι εύκολοι στόχοι.

«Γιατί δεν συνέβη αυτό ή γιατί, όπως φαίνεται, συμβαίνει μόνο τώρα;» αναρωτιέται.«Εκτός κι αν οι λήπτες αποφάσεων στο Κρεμλίνο είναι ανόητοι -κάτι που γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει- το να ξαναχτυπάς το 2023, το 2024 και το 2025 χωρίς να ολοκληρώνεις την καταστροφή του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου μπορεί να εξηγηθεί μόνο ως πολιτική απόφαση, δηλαδή απόφαση του προέδρου Πούτιν» λέει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα, η ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων τότε προφανώς δεν είχε εγκαταλείψει την ελπίδα ότι η ουκρανική πλευρά θα «συνέλθει». Όμως, περίπου τον Νοέμβριο του 2024, η στρατηγική πίεσης προς την Ουκρανία μέσω της απενεργοποίησης του ενεργειακού της τομέα απέτυχε. Ο «Μαύρος Χειμώνας» που φοβούνταν οι Ουκρανοί δεν συνέβη και ολόκληρη η περίοδος θέρμανσης 2024–25 πέρασε με ελάχιστους κραδασμούς και διακοπές. Το Κίεβο δεν αποσυνδέθηκε καθόλου.

Μέσα στο 2025 η ισχύς πυρός των Ρώσων ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη. Ο αριθμός πυραύλων και drones αυξήθηκε. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, 5.200 στους έντεκα μήνες του 2025, έναντι 4.500 το 2024. Δεύτερον, τα πλήγματα είναι πιο συγκεντρωμένα και συνήθως στοχεύουν μία μόνο περιφέρεια, υπερφορτώνοντας τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Επιπλέον, έχει διευρυνθεί το φάσμα των όπλων που χρησιμοποιούνται.

Ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με δήλωση του Αντρέι Μπελούσοφ, επικεφαλής του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, περισσότερο από το 70% των θερμικών σταθμών και πάνω από το 37% των υδροηλεκτρικών σταθμών που τροφοδοτούν τη στρατιωτική βιομηχανία και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, η ενεργειακή δυναμικότητα της Ουκρανίας έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το μισό. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα αντίστασης της χώρας και, φυσικά, οι ζημιές για την Ουκρανία αυξήθηκαν σημαντικά.

Κατηγορείστε τον Ζελένσκι

Η καινοτομία του 2025, υπογραμμίζει το ρωσικό δημοσίευμα, είναι τα μαζικά πλήγματα στην ουκρανική παραγωγή φυσικού αερίου και στις υπόγειες αποθήκες. Το 2022–23 τέτοια περιστατικά ήταν σποραδικά και οι εγκαταστάσεις επέστρεφαν γρήγορα σε λειτουργία. Το 2024, το ουκρανικό αέριο επλήγη σοβαρά για πρώτη φορά (ζημιές 500 εκατ. δολαρίων, μείωση παραγωγής 40%). Το 2025, οι ζημιές έφτασαν τα 2 δισ. δολάρια και το 60% της παραγωγής βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Επιπλέον, τα πλήγματα δεν είναι πλέον περιστασιακά αλλά συστηματικά από τον Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Ουκρανίας: τα ισχυρότερα χτυπήματα σημειώθηκαν το φθινόπωρο, διαταράσσοντας τα σχέδια αποθήκευσης ενόψει χειμώνα.

Ως αποτέλεσμα, τον Οκτώβριο, διεθνείς οργανισμοί αναθεώρησαν προς τα κάτω τις αισιόδοξες προβλέψεις του ουκρανικού Υπουργείου Οικονομίας για ανάπτυξη 0,7–1,2%. Το ΔΝΤ πλέον εκτιμά ανάπτυξη έως 0,5%, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει μείωση 0,2%.

Έτσι, η εφημερίδα καταλήγει σημειώνοντας ότι οι συνέπειες γίνονται αισθητές πρωτίστως στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά και στην ουκρανική οικονομία συνολικά, αλλά για όλα αυτά «οι Ουκρανοί μπορούν να κατηγορούν μόνο τον επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι» καθώς «τα ρωσικά πλήγματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως απάντηση στις ενέργειές του».

Business
Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Ενέργεια: Συγκέντρωση της αγοράς και επενδύσεις δισεκατομμυρίων φέρνει το 2026

Economy
Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

Αγορά: Μπαίνουν τα κομμάτια του παζλ για την νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 

inWellness
inTown
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου – Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Στα λευκά «ντύθηκε» η Κωνσταντινούπολη την πρώτη ημέρα του χρόνου - Χιονοστιβάδες στην πόλη Βαν

Στην Κωνσταντινούπολη το χιόνι δεν είναι τόσο σπάνιο ως φαινόμενο, όμως συνήθως οι χιονοπτώσεις έρχονται τον Φεβρουάριο, κάτι που δημιούργησε προβλήματα. Χιονοστιβάδες έπληξαν την πόλη Βαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας
Κόσμος 02.01.26

Η Ταϊβάν δεσμεύεται να υπερασπιστεί την κυριαρχία της μετά τις στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν δεσμεύτηκε πως η Ταϊπέι θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της, την ώρα που η Κίνα παραδέχθηκε πως οι ασκήσεις της έγιναν για λόγους αποτροπής από «εξωτερικές παρεμβάσεις»

Σύνταξη
Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του
Οι ΗΠΑ το 2025 02.01.26

Εισβολές και ναρκοτρομοκρατία: Πώς η «έκτακτη ανάγκη» έγινε η καραμέλα του Τραμπ για την επέκταση της εξουσίας του

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται διαρκώς εκτεταμένες και ποικίλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για να δικαιολογήσει την εκτελεστική εξουσία κατά το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ
Κόσμος 02.01.26

Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα είναι απαραίτητα δίκαιη λέει ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε στην Ουκρανία, τον ρόλο της Συμμαχίας των προθύμων και στην ειρήνη η οποία θα έρθει μέσα από συμβιβασμούς.

Σύνταξη
Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες
Κόσμος 02.01.26

Γκάμπια: Τουλάχιστον 7 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες

Ναυάγιο στη Γκάμπια με τουλάχιστον επτά νεκρούς και 6 σε κρίσιμη κατάσταση. Πιστεύεται πως ήταν μετανάστες και πρόσφυγες, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός και ο συνολικός αριθμός τους.

Σύνταξη
Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»
Novaya Gazeta 02.01.26

Σε νοσοκομείο τη Μόσχας νοσηλεύτηκε ο Ραμζάν Καντίροφ – «Με δυσκολία τον επανέφεραν στη ζωή»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο εκλεκτός του Κρεμλίνου στην Τσετσενία μόλις και μετά βίας επανήλθε στην ζωή σύμφωνα με ρωσική ανεξάρτητη εφημερίδα, επέστρεψε σπίτι του και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια έκτοτε

Σύνταξη
Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35
«Ευθεία δράση» 02.01.26

Επίθεση και σαμποτάζ σε εργοστάσιο στη Σκωτία που φέρεται να κατασκευάζει ανταλλακτικά για F-35

Στη Σκωτία, λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης εισέβαλαν σε εργοστάσιο που φέρεται να παρασκευάζει ανταλλακτικά για F-35 και επιδόθηκαν σε σαμποτάζ προκαλώντας φθορές

Σύνταξη
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακή ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Οι εξαιρέσεις 02.01.26

Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα

Η δεύτερη μέρα του χρόνου δεν είναι επίσημη αργία, αλλά τα καταστήματα κάνουν απογραφή - Για τα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους

Σύνταξη
Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιατί η Αταλάντα δείχνει τον δρόμο στο ιταλικό ποδόσφαιρο

Εννέα συνεχόμενες χρήσεις με κέρδη, 231 εκατ. ευρώ θετικό αποτέλεσμα από το 2016 και μια στρατηγική που επανεπενδύει κάθε ευρώ σε παίκτες και υποδομές, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα μπορεί να συμβαδίσει με την κορυφή.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
