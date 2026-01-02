Σε Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Betsson Super Cup

Ποδόσφαιρο

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!