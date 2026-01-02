Σε Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Betsson Super Cup
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 από το Παγκρήτιο στάδιο την κοινή συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ εν όψει του Betsson Super Cup (3/1/2026, 17:00).
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου για τον τελικό του Betsson Super Cup
- Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
- Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»
- Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»
