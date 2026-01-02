Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
New Year, New You: Τα gadgets και οι συνήθειες που θα απογειώσουν το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 02 Ιανουαρίου 2026 | 10:00

New Year, New You: Τα gadgets και οι συνήθειες που θα απογειώσουν το 2026

Ο απόλυτος οδηγός για μια πιο οργανωμένη, υγιή και ισορροπημένη χρονιά - με τα gadgets που κάνουν την διαφορά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα αλλάζουμε όλα!

Τα αλλάζουμε όλα!

Spotlight

Η νέα χρονιά είναι η ιδανική στιγμή για να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου και να επενδύσεις σε συνήθειες που πραγματικά βελτιώνουν την καθημερινότητά σου. Δεν χρειάζονται υπερβολές — χρειάζονται έξυπνες επιλογές και μικρά, σταθερά βήματα. Τα παρακάτω gadgets μπορούν να γίνουν οι σύμμαχοί σου σε μια χρονιά πιο οργανωμένη, πιο υγιή και πιο ισορροπημένη.

Wellness gadgets που φροντίζουν σώμα & μυαλό

Το 2026 είναι η χρονιά που η κίνηση γίνεται προτεραιότητα. Ένα άνετο, παχύ στρώμα γυμναστικής κάνει τεράστια διαφορά στο πόσο συχνά θα θες να κάνεις γυμναστική. Από το πρωινό stretching μέχρι τις σύντομες συνεδρίες ενδυνάμωσης, το στρώμα γυμναστικής Pegasus NBR μπορεί να γίνει η βάση μιας ρουτίνας που θα σε γεμίζει ενέργεια και ευεξία, αρκεί να μην ξεχνάς την ενυδάτωσή σου!

Ένας ποιοτικός θερμός σε βοηθά να πίνεις περισσότερο νερό μέσα στη μέρα και σου θυμίζει να κάνεις μικρά διαλείμματα – μιας και η ενυδάτωση είναι από τις πιο απλές αλλά πιο παραμελημένες συνήθειες.

Κι επειδή η ένταση συσσωρεύεται — ειδικά όταν δουλεύεις πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες, χάρισε στον εαυτό σου την πολυτέλεια ενός χαλαρωτικού μασάζ, όποτε το έχεις ανάγκη. Η συσκευή μασάζ Shiatsu Songen με υπέρυθρη θερμότητα χαλαρώνει τους μυς, ανακουφίζει από το στρες και βοηθά το σώμα να «ρίξει ρυθμούς» πριν τον ύπνο. Μια μικρή καθημερινή ιεροτελεστία που κάνει μεγάλη διαφορά.

Η φωτοθεραπεία έχει γίνει must στη skincare ρουτίνα ήδη από τη προηγούμενη χρονιά και όπως όλα δείχνουν θα μας συνοδεύσει και το 2026. Με 7 χρώματα LED και 200 λυχνίες, η μάσκα φωτοθεραπείας προσώπου μπορεί να ενισχύσει τη λάμψη και την ομοιομορφία της επιδερμίδας. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αναβαθμίσεις την self-care ρουτίνα σου, χωρίς να χρειάζεται να πας σε spa.

Smart home? Smarter life

Για να ανανεώσεις τις ρουτίνες σου, θα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία. Ξεκινώντας από τα βασικά – γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά! – το καθάρισμα δεν χρειάζεται και φέτος, να είναι αγγαρεία. Με χαρτογράφηση, σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η ρομποτική σκούπα Xiaomi S20 αναλαμβάνει τη «βρώμικη δουλειά» ενώ εσύ κάνεις κάτι πιο δημιουργικό, πιο χαλαρωτικό, πιο ανανεωτικό. Ένα καθαρό σπίτι χωρίς κόπο σημαίνει λιγότερο άγχος και περισσότερος χρόνος για σένα και όσα αγαπάς.

Περνώντας στη διατροφή, η φριτέζα αέρος Rohnson 8L σου εγγυάται ότι φέτος θα τα καταφέρεις να παραμείνεις πιστός στο νέο σου διατροφικό πλάνο. Με αυτήν ετοιμάζεις γρήγορα, νόστιμα και ελαφριά γεύματα — από λαχανικά μέχρι crispy πατάτες — χωρίς περιττά λάδια. Ιδανική για meal prep και για όσους θέλουν να τρώνε καλύτερα χωρίς να θυσιάζουν τη γεύση.

Ξεκίνα κάθε πρωί δυναμικά, απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου ιεροτελεστία. Με την αυτόματη μηχανή Espresso Rohnson Hot & Cold, που φτιάχνει τόσο ζεστά όσο και κρύα ροφήματα, μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου “coffee corner” για να απολαμβάνεις τον καφέ σου ακριβώς όπως τον θες κάθε πρωί. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ξεκινάς τη μέρα σου με ενέργεια και διάθεση.

Productivity boost για οργάνωση & έμπνευση

Η οργάνωση είναι το κλειδί για μια πιο ήρεμη χρονιά. Μια καλή ατζέντα σε βοηθά να βάζεις στόχους, να παρακολουθείς την πρόοδό σου και να κρατάς τις υποχρεώσεις σου σε τάξη. Είναι το εργαλείο που μετατρέπει τις ιδέες σε πράξεις, ώστε να περάσεις από την απόφαση στη δράση.

Και επειδή τα «γεμάτα» προγράμματα έχουν και πολλές μετακινήσεις, η μπαταρία του κινητού δεν θα πρέπει να σε περιορίζει. Ένα ισχυρό power bank εξασφαλίζει ότι είσαι πάντα “on”, είτε ταξιδεύεις, είτε δουλεύεις εκτός γραφείου, είτε απλώς έχεις μια γεμάτη μέρα, αρκεί να το έχεις φορτίσει.

Για τις ώρες της μέρας που θέλεις να χαλαρώσεις, ένα καλό βιβλίο είναι ό,τι χρειάζεσαι. Αν θες να βελτιώσεις την επικοινωνία σου, να μάθεις να παρουσιάζεις καλύτερα ή να εμπνευστείς, το βιβλίο Ted Talks είναι ιδανικό. Μικρές δόσεις έμπνευσης που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που μιλάς, σκέφτεσαι και εκφράζεσαι και τελικά να σε «οδηγήσουν» στην καλύτερη εκδοχή σου.

Για κινήσεις με στυλ

Επειδή η ανανέωση εκτός από εσωτερική, πρέπει να είναι και εξωτερική, τα New Balance 530 είναι ιδανικά, καθώς προσφέρουν στυλ και κίνητρο για περισσότερη κίνηση. Είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση, βόλτες, δουλειές ή περπάτημα. Με αυτά στα πόδια σου, το να φτάσεις τα 10.000 βήματα γίνεται πιο εύκολο.

Mindset reset για τη νέα χρονιά

Το 2026 δεν χρειάζεται να είναι η χρονιά των μεγάλων αλλαγών. Μπορεί όμως, να είναι η χρονιά των σωστών:

  • Κίνηση κάθε μέρα, έστω και για 10 λεπτά.
  • Self‑care χωρίς ενοχές.
  • Οργάνωση για λιγότερο στρες.
  • Έμπνευση που σε κάνει να εξελίσσεσαι.
  • Ένα σπίτι που λειτουργεί υπέρ σου.
  • Μικρές καθημερινές ιεροτελεστίες που σε «γειώνουν».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

