Σοκ στη Ροδόπη: 9χρονο ακρωτηριάστηκε από κροτίδα

Στο Νοσοκομείο Ξάνθης νοσηλεύεται 9χρονο αγοράκι το οποίο τραυματίστηκε όταν το απόγευμα της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου, εξερράγη κροτίδα στα χέρια του, στον οικισμό Αμαξάδες, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της μεγάλης έκτασης των τραυμάτων που υπέστη, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό ενός δακτύλου του αριστερού του χεριού.

Παράλληλα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί κατόρθωσαν να σώσουν το μάτι του παιδιού, που κινδύνευε να χάσει και την όρασή του, ενώ αντιμετώπισαν με επιτυχία και όλα τα υπόλοιπα τραύματα που είχε υποστεί στο αριστερό του χέρι.

Το παιδάκι θα πάρει εξιτήριο αύριο, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ιάσμου διενεργεί προανάκριση προκειμένου να ανακαλυφθεί η αιτία του ατυχήματος και το πώς βρέθηκε στα χέρια του μικρού η κροτίδα.