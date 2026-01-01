science
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01 Ιανουαρίου 2026 | 20:24

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου προς Σάββατο 3 Ιανουαρίου θα κορυφωθεί η βροχή των μετεωριτών Τεταρτιδών. Υπό κανονικές συνθήκες, στην κορύφωσή τους, οι παρατηρητές μπορούν να δουν στον ουρανό περίπου 25 μετεωρίτες σε διάστημα μιας ώρας.

Φέτος όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί η βροχή των μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο της χρονιάς. Και θα είναι τυχεροί αν κατορθώσουν να δουν έστω δέκα. Το λαμπρό φως της υπερσελήνης θα κλέψει το φως τους…

Σύμφωνα με τον Μάικ Σάναχαν, διευθυντή του πλανηταρίου στο Κέντρο Επιστημών Liberty στο Νιου Τζέρσι, «η πανσέληνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός όσων θέλουν να απολαύσουν μια βροχή μετεωριτών».

Υπερπανσέληνος

Υπερπανσέληνος

Βροχή διαστημικών βράχων

Βροχή μετεωριτών έχουμε ότι ταχείς διαστημικοί βράχοι που κινούνται με ταχύτητα συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης. Έτσι, καίγονται και αφήνουν φλεγόμενες ουρές στο πέρασμά τους. Για τους απλούς ανθρώπους, η βροχή μετεωριτών είναι μια βροχή από «πεφταστέρια».

Μετεωρίτες μπορούμε όλοι να δούμε, ακόμη και κάθε βράδυ, αν ο ουρανός είναι καθαρός. Ωστόσο, οι βροχές είναι κάτι περισσότερο «οργανωμένο». Πρόκειται για προβλέψιμες βροχές, που γίνονται ορατές όταν η Γη περνάει μέσα από πυκνά ρεύματα κοσμικών συντριμμιών.

Υπερπανσέληνο έχουμε όταν η Σελήνη είναι πιο κοντά στη Γη. Έτσι, το φεγγάρι φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο από το πιο αμυδρό φεγγάρι της χρονιάς. Η NASA εξηγεί ότι αυτή η διαφορά μπορεί να είναι δύσκολο να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι.

Αλλά, επίσης όταν ο ουρανός είναι καθαρός, οι υπερπανσέληνοι είναι ορατοί παντού όπου είναι νύχτα. Η βροχή των Τεταρτιδών είναι ορατοί κυρίως στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Πώς θα τα δείτε

Αν ο χειμωνιάτικος καιρός το επιτρέπει, για να εντοπίσετε τις Τεταρτίδες, βγείτε έξω νωρίς το βράδυ μακριά από τα φώτα της πόλης. Και αναζητήστε στον ουρανό τις φλεγόμενες μπάλες πριν η σελήνη «χαλάσει» το πάρτι.

Όπως επισημαίνει ο Ζακ Μπενίτες από το Πλανητάριο Μόρισον στην Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια, οι μετεωρίτες μπορεί να είναι ορατοί και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Και τονίζει: Περιμένετε να συνηθίσουν τα μάτια σας στο σκοτάδι και μην κοιτάτε το τηλέφωνό σας. Οι φλεγόμενοι διαστημικοί βράχοι θα μοιάζουν με γρήγορα κινούμενες λευκές κουκκίδες και θα εμφανίζονται σε ολόκληρο τον ουρανό.

Μετεωρίτες και υπερπανσέληνοι

Οι βροχές μετεωριτών παίρνουν το όνομά τους από τον αστερισμό από τον οποίο φαίνεται να προέρχονται οι πύρινες μπάλες. Οι Τεταρτίδες είναι διαστημικά σκουπίδια από τον αστεροειδή 2003 EH1. Και πήραν το όνομά τους από έναν αστερισμό που δεν είναι αναγνωρίσιμος πλέον.

Η επόμενη μεγάλη βροχή μετεωριτών, που ονομάζεται Λυρίδες, αναμένεται τον Απρίλιο.

Υπερπανσελήνους έχουμε μερικές φορές τον χρόνο. Εμφανίζονται σε ομάδες, καθώς συμπίπτουν με την εγγύτητα της Σελήνης σε ιδανικό σημείο στην ελλειπτική τροχιά της γύρω από τη Γη. Αυτό το Σάββατο, είναι η τέταρτη συνεχόμενη υπερπανσέληνος. Η επόμενη θα είναι στο τέλος του 2026.

• Με στοιχεία από το Associated Press

