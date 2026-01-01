Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής – 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους

Συνεχίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, όπως και ανήμερα την Πρωτοχρονιά, οι εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας και τα αλκοτέστ για περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Εξήντα δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις

Άνδρες της Τροχαίας πραγματοποιούσαν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πολλούς δρόμους της Αττικής για να εντοπίσουν οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πέρα από τα όρια του ΚΟΚ.

Ειδιότερα, στην Αττική το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ίδια εικόνα και την παραμονή των Χριστουγέννων

Παρόμοια ήταν η εικόνα και την παραμονή Χριστουγέννων στην Αττική, όπου διενεργήθηκαν 6.804 έλεγχοι, με 87 οδηγούς να βγαίνουν θετικοί στο αλκοτέστ. Μάλιστα, μόλις ένας εξ αυτών είχε υπερβεί το όριο του 0,60 στον εκπνεόμενο αέρα που οδηγείται στο Αυτόφωρο.

Όπως σημειώνουν τα στελέχη της Τροχαίας, οι εντατικοί έλεγχοι και οι αυστηρές ποινές του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν.

Αλκοτέστ: Τι έχει αλλάξει στον ΚΟΚ για το όριο

Πιο αυστηρό είναι πλέον μετά τις αλλαγές που έφερε ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, το πλαίσιο για την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση. Το νέο πλαίσιο, όπως τονίζουν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει στόχο να τιμωρήσει αρκετές κακές συνήθειες των οδηγών και να μειώσει τις ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο.

Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα και πώς θα τιμωρηθεί κάποιος που θα πιει και θα πάρει το τιμόνι στα χέρια του; Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νέου ΚΟΚ, οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος όταν η συγκέντρωση αλκοόλ φτάνει ή ξεπερνά τα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος ή τα 0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται με αλκοολόμετρο.

Στο αλκοτέστ η ένδειξη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25, ωστόσο, το όριο δεν «δείχνει» το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχουν αρκετές παράμετροι που καθορίζουν την επίδραση του αλκοόλ στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτή επηρεάζεται από το φύλο, το βάρος, το ύψος και τη φυσική κατάσταση του οδηγού, την κατανάλωση φαγητού, καθώς και το είδος και την ταχύτητα κατανάλωσης του ποτού.

Το όριο των 0,25 mg/L στον εκπνεόμενο αέρα αντιστοιχεί περίπου σε 0,5‰ αλκοόλ στο αίμα. Με βάση τον κλασικό τύπο Widmark (BAC=AW×r), που είναι μια μαθηματική φόρμουλα για την εκτίμηση της περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα, για έναν άνδρα περίπου 80 κιλών το όριο αυτό «αγγίζεται» με 25–30 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, δηλαδή περίπου 2,5 έως 3 τυπικά ποτά (μπύρα 330 ml, ποτήρι κρασί ή ένα σφηνάκι). Για μια γυναίκα περίπου 65 κιλών, λόγω μικρότερης περιεκτικότητας σε νερό στο σώμα, το ίδιο όριο αντιστοιχεί σε 18–20 γραμμάρια αλκοόλ, δηλαδή 1,5 έως 2 ποτά.

Κάποιες άλλες μελέτες αναφέρουν ακόμα πιο αυστηρά όρια, δηλαδή ότι με μία μπίρα ή ένα ποτήρι κρασί μπορεί να φτάσει κανείς στο όριο του θετικού αλκοτέστ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος αποβολής του αλκοόλ κυμαίνεται στις 2,5 έως 4 ώρες ανά ποτήρι μπύρας ή κρασιού.