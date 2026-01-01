Με το «Blue Star Δήλος» έκανε ποδαρικό το λιμάνι του Πειραιά

Με ήχους συριγμών και φόντο τα πυροτεχνήματα της αλλαγής του χρόνου, το Blue Star Delos έκανε μια θεαματική είσοδο στο λιμάνι του Πειραιά, εγκαινιάζοντας συμβολικά το 2026 στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, το πλοίο έγινε το πρώτο που έδεσε στον Πειραιά για τη νέα χρονιά, σε μια άφιξη που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Σύμφωνα με τον parianostypos, το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας, ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς και ο κεντρικός λιμενάρχης Πειραιά Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας.

Ο πλοίαρχος Μακάριος Λύρας καλωσόρισε τους επισήμους στο πλοίο, αντάλλαξε μαζί τους ευχές και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευχόμενος καλά ταξίδια.

Παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας Στ. Γκίκα

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, έδωσε το στίγμα της χρονιάς από την «καρδιά» της ελληνικής ναυτιλίας, τιμώντας τους Έλληνες ναυτικούς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καθημερινά κρατούν ψηλά τη γαλανόλευκη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο υφυπουργός μαζί με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά και Στελέχη του Σώματος, υποδέχθηκαν το πρώτο εισερχόμενο πλοίο της χρονιάς, το “Blue Star Δήλος”, που έκανε ποδαρικό στο μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας.

Αντάλλαξε ευχές με τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα, ενώ παραβρέθηκε και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πλοίου.

Εν συνεχεία, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετέβη στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) όπου είχε την ευκαιρία, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, να επικοινωνήσει με δύο Εμπορικά Πλοία που βρίσκονται εν πλω (το “MARAN LYNX” στον Ινδικό Ωκεανό και το “ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ” στην Μεσόγειο), και με δύο Πλωτά Σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε αποστολή.

Στα πληρώματα των πρώτων, ανέφερε ότι η Πατρίδα τους ευχαριστεί γιατί κρατούν ψηλά την Ελληνική Σημαία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, ενώ χάρη σε αυτούς – τους Ναυτικούς μας – η Ναυτιλία μας είναι πρώτη στον κόσμο, γεγονός που μας γεμίζει υπερηφάνεια.

Στα δε στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων Πολιτών για το έργο το οποίο επιτελούν νυχθημερόν, φυλάσσοντας τα θαλάσσια σύνορα και προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Στ. Γκίκας: Η Ελληνική Ναυτιλία είναι το καμάρι της Πατρίδας μας

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γκίκας ανέφερε:

«Η Ελληνική Ναυτιλία – η πρώτη στον κόσμο – είναι το καμάρι της Πατρίδας μας. Αυτή τη στιγμή πάνω από 450 Ελληνικά Πλοία ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Οι ναυτικοί μας είναι αυτοί που κάνουν την Ναυτιλία μας μεγάλη και κραταιά.

Θέλω λοιπόν να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους τους ναυτικούς μας, αλλά και στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και του Πολεμικού μας Ναυτικού, να έχουν Υγεία και ήρεμες θάλασσες και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα στην πλώρη τους.

Εύχομαι η νέα Χρονιά, να είναι ειρηνική, δημιουργική παραγωγική για την Πατρίδα μας και για όλους τους Έλληνες.».

Ο κ. Γκίκας παραβρέθηκε επίσης στην κοπή της Βασιλόπιτας του Α’ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά όπου μαζί με τον Αρχηγό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αντάλλαξαν ευχές με τα υπηρετούντα στελέχη για το νέο έτος!