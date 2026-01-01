newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Διεθνής Οικονομία 01 Ιανουαρίου 2026 | 15:45

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Ο Γκρεγκ Έιμπελ αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της Berkshire Hathaway σε μία από τις πιο κρίσιμες μεταβιβάσεις εξουσίας στην ιστορία της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής, έχοντας απέναντί του ένα βασικό ερώτημα 358 δισ. δολαρίων: τι θα κάνει με το γιγαντιαίο ταμειακό απόθεμα που κληρονομεί από τον Γουόρεν Μπάφετ.

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης, σημειώνουν οι Financial Times.

Η σκυτάλη από τον «Μάντη της Ομάχα»

Ο Μπάφετ, 95 ετών, αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μετά από περίπου έξι δεκαετίες, κατά τις οποίες μετέτρεψε μια προβληματική κλωστοϋφαντουργία της Νέας Αγγλίας σε έναν κολοσσό που εκτείνεται από σιδηροδρόμους και ενέργεια έως ασφάλειες και καταναλωτικά προϊόντα. Υπό τη διοίκησή του, η Berkshire ξεπέρασε το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία, ένα επίτευγμα που την κατατάσσει σε μια μικρή ελίτ μη τεχνολογικών εταιρειών με τέτοιο μέγεθος στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Wall Street Journal.

Ο Έιμπελ, μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος, αναλαμβάνει ως CEO σε ηλικία 63 ετών, σε μια στιγμή που οι μέτοχοι αναρωτιούνται αν μπορεί να αναπαράγει τη «μαγεία» του Μπάφετ στις επιλογές μετοχών και κεφαλαίου. Ο ίδιος ο Μπάφετ έχει διαμηνύσει πως ο Καναδός διάδοχός του έχει «υπερβεί τις προσδοκίες σε κάθε επίπεδο» και θα ήθελε να τον δει να τρέχει την εταιρεία για 20 και πλέον χρόνια.

Το βουνό των 358 δισ. και το δίλημμα της κατανομής

Η πιο άμεση πρόκληση για τον νέο CEO είναι η διαχείριση του πρωτοφανούς ταμειακού αποθέματος της Berkshire, το οποίο έχει εκτιναχθεί στα 358 δισ. δολάρια, σε μετρητά και βραχυπρόθεσμους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου. Η εταιρεία υπήρξε καθαρός πωλητής μετοχών για 12 συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ απέφυγε για πέντε διαδοχικά τρίμηνα ακόμη και τις παραδοσιακά αγαπημένες της επαναγορές ιδίων μετοχών.

Η συσσώρευση ρευστότητας είναι για ορισμένους «καλό πρόβλημα», καθώς παρέχει ισχυρή ασπίδα σε περίπτωση ύφεσης ή απότομης διόρθωσης των αγορών. Ωστόσο, οι αποδόσεις αυτών των διαθεσίμων κινδυνεύουν να συμπιεστούν, εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μειώσει τα επιτόκια, γεγονός που αυξάνει τις πιέσεις προς τον Έιμπελ να βρει αποδοτικότερους τρόπους αξιοποίησης του κεφαλαίου.

Η επενδυτική στρατηγική: συνέχεια ή στροφή;

Επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν στενά αν ο Έιμπελ θα παραμείνει πιστός στη σχολή αξιακής επένδυσης του Μπάφετ ή αν θα ανοίξει περισσότερο την πόρτα σε μεγάλες τοποθετήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας. Η πρόσφατη επένδυση 4,3 δισ. δολαρίων στην Alphabet έχει ήδη τροφοδοτήσει ερωτήματα ως προς το ποιος έλαβε την απόφαση και κατά πόσο αυτό προαναγγέλλει μια πιο ενεργητική στάση απέναντι σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες.

Ο ίδιος ο Έιμπελ έχει διαβεβαιώσει ότι η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει: στόχος παραμένουν επιχειρήσεις με ισχυρές ταμειακές ροές και επενδυτικός ορίζοντας 10-20 ετών, είτε πρόκειται για εξαγορές είτε για μειοψηφικές συμμετοχές. Παράλληλα, σε παλαιότερες τοποθετήσεις, ο Μπάφετ έχει αφήσει να εννοηθεί πως ο διάδοχός του θα πρέπει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην κατανομή κεφαλαίου, εφόσον «κατανοεί τις επιχειρήσεις, άρα κατανοεί και τις κοινές μετοχές».

Ένας διακριτικός αλλά σκληροπυρηνικός μάνατζερ

Ο Έιμπελ δεν έχει το δημόσιο προφίλ του προκατόχου του, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας και περιοριζόμενος σε σποραδικές παρεμβάσεις, κυρίως στα ετήσια συνέδρια μετόχων της Berkshire στην Ομάχα. Η πορεία του, ωστόσο, αποκαλύπτει έναν μάνατζερ με έντονα ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ο οποίος «σκληραγωγήθηκε» στα ενεργειακά και στις υποδομές μέσω της MidAmerican Energy, που εξελίχθηκε σε Berkshire Hathaway Energy μετά την εξαγορά της.

Γεννημένος στον Καναδά, ο Έιμπελ μεγάλωσε στις πεδιάδες, δουλεύοντας από μικρή ηλικία σε μικροδουλειές, πριν βρεθεί στην ηγεσία μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στις κεντρικές και δυτικές ΗΠΑ. Στενοί συνεργάτες τον περιγράφουν ως προσηλωμένο στην ομάδα, επηρεασμένο από τα ομαδικά αθλήματα όπως το χόκεϊ, όπου σήμερα δρα και ως βοηθός προπονητή στην ομάδα του γιου του.

Αναδιοργάνωση κορυφής και εταιρική κουλτούρα

Ήδη πριν την επίσημη ανάληψη της θέσης του CEO, ο Έιμπελ έχει βάλει τη σφραγίδα του στη δομή της Berkshire, προχωρώντας στην τοποθέτηση νέου CFO και του πρώτου γενικού νομικού συμβούλου στην ιστορία της εταιρείας. Παράλληλα, αναβάθμισε τον επικεφαλής της NetJets σε πρόεδρο 32 μονάδων καταναλωτικών, λιανικών και υπηρεσιών, που παρήγαγαν πάνω από 40 δισ. δολάρια έσοδα στο εννεάμηνο του 2025.

Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται από ορισμένους επενδυτές ως προσπάθεια ενίσχυσης του σχετικά «λιτού» κεντρικού γραφείου στην Ομάχα, το οποίο στο τέλος του 2024 απασχολούσε μόλις 27 άτομα. Ταυτόχρονα, ο Έιμπελ καλείται να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας ιδιαίτερα πιστής, αλλά και απαιτητικής, βάσης μετόχων από όλο τον κόσμο, που για δεκαετίες είχαν συνηθίσει να βλέπουν τον Μπάφετ ως «ηθική πυξίδα» και φωνή ψυχραιμίας της Wall Street.

Η πρόκληση της επόμενης μέρας για τη μετοχή

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπάφετ από τη θέση του CEO, οι μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire κατέγραψαν πτώση περίπου 7%, κίνηση που αρκετοί αποδίδουν στην απώλεια του λεγόμενου «premium Μπάφετ». Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί μια περίοδο προσαρμογής, στην οποία ο Έιμπελ θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι όχι ένας «νέος Μπάφετ», αλλά ένας αξιόπιστος θεματοφύλακας της φιλοσοφίας και της αξίας της Berkshire.

Επενδυτές εκτιμούν ότι η μελλοντική στρατηγική στην κατανομή κεφαλαίου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τον συγχρονισμό: αρκετοί δεν περιμένουν γιγαντιαίες εξαγορές πριν από μια σοβαρή διόρθωση ή ύφεση που θα ρίξει τις αποτιμήσεις από τα ιστορικά υψηλά τους. Άλλοι, πάλι, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Berkshire να εξετάσει για πρώτη φορά σοβαρά την καταβολή μερίσματος, επιλογή στην οποία ο Μπάφετ αντιστεκόταν επί δεκαετίες.

Μια διαφορετική Berkshire για μια διαφορετική εποχή

Ο Έιμπελ παραλαμβάνει μια εταιρεία πολύ μεγαλύτερη και πιο ώριμη από εκείνη που ανέλαβε ο Μπάφετ, με περιορισμένο περιθώριο για εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένη ανάγκη για πειθαρχημένες, επιλεκτικές κινήσεις. Η αποκεντρωμένη δομή της Berkshire, με ισχυρή αυτονομία στις θυγατρικές, παραμένει κεντρικό χαρακτηριστικό, γεγονός που μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο της διαδοχής, αλλά αυξάνει το βάρος των αποφάσεων κεφαλαιακής κατανομής στο κορυφαίο επίπεδο.

Για τους μακροπρόθεσμους μετόχους, το στοίχημα δεν είναι αν ο Έιμπελ θα γίνει θρύλος όπως ο Μπάφετ, αλλά αν θα καταφέρει να οδηγήσει έναν κολοσσό 1 τρισ. δολαρίων με 358 δισ. σε μετρητά μέσα από μια εποχή υψηλών αποτιμήσεων, γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τεχνολογικού μετασχηματισμού, χωρίς να προδώσει τις αρχές που έκαναν τη Berkshire μοναδική.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Deals: Έρχονται νέες μεγάλες εξαγορές – Οι κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Deals: Έρχονται νέες μεγάλες εξαγορές – Οι κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Φυσικό αέριο
LNG: Γκάζι στις επενδύσεις για σταθμούς και πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου

LNG: Γκάζι στις επενδύσεις για σταθμούς και πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα - Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση

Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν

Σύνταξη
Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
Πρωτοχρονιά 01.01.26

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά

Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη
Κυβέρνηση 01.01.26

Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη

Μαιτρ στο επικοινωνιακό παιχνίδι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Νικήτα Κακλαμάνη και με το αγροτικό θέμα -και όχι μόνο- να καίει, αποκάλυψε παρεμπιπτόντως την πρόταση γάμου του γιου του Κωνσταντίνου στη Μαρία Σάκκαρη, που φυσικά έγινε πρώτο θέμα.

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Go Fun 01.01.26

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Σύνταξη
Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
Όρεξη νά 'χεις! 01.01.26

Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων

Από δημιουργική γραφή και μαγειρική έως αναρρίχηση και τεχνική μωσαϊκού, οι δεξιότητες που υπόσχονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια κερδίζουν έδαφος το 2026 - Η Κρήτη ανάμεσα στα μέρη που προσφέρουν γνώση

Σύνταξη
Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
Ακεραιότητα 01.01.26

Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του

Το πείσμα και το σθένος της Μάρτζορι Γκριν να τα βάλει με το άλλοτε πολιτικό της είδωλο, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους πολιτικούς αντιπάλους της στις ΗΠΑ. Το ιστορικό της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
«Λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα» 01.01.26

Η Ελβετία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της - Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
Για την ακρίβεια 01.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Σύνταξη
Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions
English edition 01.01.26

Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions

Strong growth forecasts for 2026 hinge on investment delivery, inflation control and the final stretch of EU recovery funds, raising concerns over whether ambitious targets can translate into lasting gains for incomes and productivity

Σύνταξη
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά 01.01.26

Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Σύνταξη
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του - Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο