Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Ο Γκρεγκ Έιμπελ αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της Berkshire Hathaway σε μία από τις πιο κρίσιμες μεταβιβάσεις εξουσίας στην ιστορία της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής, έχοντας απέναντί του ένα βασικό ερώτημα 358 δισ. δολαρίων: τι θα κάνει με το γιγαντιαίο ταμειακό απόθεμα που κληρονομεί από τον Γουόρεν Μπάφετ.

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης, σημειώνουν οι Financial Times.

Η σκυτάλη από τον «Μάντη της Ομάχα»

Ο Μπάφετ, 95 ετών, αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μετά από περίπου έξι δεκαετίες, κατά τις οποίες μετέτρεψε μια προβληματική κλωστοϋφαντουργία της Νέας Αγγλίας σε έναν κολοσσό που εκτείνεται από σιδηροδρόμους και ενέργεια έως ασφάλειες και καταναλωτικά προϊόντα. Υπό τη διοίκησή του, η Berkshire ξεπέρασε το όριο του 1 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία, ένα επίτευγμα που την κατατάσσει σε μια μικρή ελίτ μη τεχνολογικών εταιρειών με τέτοιο μέγεθος στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Wall Street Journal.

Ο Έιμπελ, μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος, αναλαμβάνει ως CEO σε ηλικία 63 ετών, σε μια στιγμή που οι μέτοχοι αναρωτιούνται αν μπορεί να αναπαράγει τη «μαγεία» του Μπάφετ στις επιλογές μετοχών και κεφαλαίου. Ο ίδιος ο Μπάφετ έχει διαμηνύσει πως ο Καναδός διάδοχός του έχει «υπερβεί τις προσδοκίες σε κάθε επίπεδο» και θα ήθελε να τον δει να τρέχει την εταιρεία για 20 και πλέον χρόνια.

Το βουνό των 358 δισ. και το δίλημμα της κατανομής

Η πιο άμεση πρόκληση για τον νέο CEO είναι η διαχείριση του πρωτοφανούς ταμειακού αποθέματος της Berkshire, το οποίο έχει εκτιναχθεί στα 358 δισ. δολάρια, σε μετρητά και βραχυπρόθεσμους τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου. Η εταιρεία υπήρξε καθαρός πωλητής μετοχών για 12 συνεχόμενα τρίμηνα, ενώ απέφυγε για πέντε διαδοχικά τρίμηνα ακόμη και τις παραδοσιακά αγαπημένες της επαναγορές ιδίων μετοχών.

Η συσσώρευση ρευστότητας είναι για ορισμένους «καλό πρόβλημα», καθώς παρέχει ισχυρή ασπίδα σε περίπτωση ύφεσης ή απότομης διόρθωσης των αγορών. Ωστόσο, οι αποδόσεις αυτών των διαθεσίμων κινδυνεύουν να συμπιεστούν, εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα μειώσει τα επιτόκια, γεγονός που αυξάνει τις πιέσεις προς τον Έιμπελ να βρει αποδοτικότερους τρόπους αξιοποίησης του κεφαλαίου.

Η επενδυτική στρατηγική: συνέχεια ή στροφή;

Επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν στενά αν ο Έιμπελ θα παραμείνει πιστός στη σχολή αξιακής επένδυσης του Μπάφετ ή αν θα ανοίξει περισσότερο την πόρτα σε μεγάλες τοποθετήσεις στον κλάδο της τεχνολογίας. Η πρόσφατη επένδυση 4,3 δισ. δολαρίων στην Alphabet έχει ήδη τροφοδοτήσει ερωτήματα ως προς το ποιος έλαβε την απόφαση και κατά πόσο αυτό προαναγγέλλει μια πιο ενεργητική στάση απέναντι σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες.

Ο ίδιος ο Έιμπελ έχει διαβεβαιώσει ότι η φιλοσοφία δεν θα αλλάξει: στόχος παραμένουν επιχειρήσεις με ισχυρές ταμειακές ροές και επενδυτικός ορίζοντας 10-20 ετών, είτε πρόκειται για εξαγορές είτε για μειοψηφικές συμμετοχές. Παράλληλα, σε παλαιότερες τοποθετήσεις, ο Μπάφετ έχει αφήσει να εννοηθεί πως ο διάδοχός του θα πρέπει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην κατανομή κεφαλαίου, εφόσον «κατανοεί τις επιχειρήσεις, άρα κατανοεί και τις κοινές μετοχές».

Ένας διακριτικός αλλά σκληροπυρηνικός μάνατζερ

Ο Έιμπελ δεν έχει το δημόσιο προφίλ του προκατόχου του, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας και περιοριζόμενος σε σποραδικές παρεμβάσεις, κυρίως στα ετήσια συνέδρια μετόχων της Berkshire στην Ομάχα. Η πορεία του, ωστόσο, αποκαλύπτει έναν μάνατζερ με έντονα ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ο οποίος «σκληραγωγήθηκε» στα ενεργειακά και στις υποδομές μέσω της MidAmerican Energy, που εξελίχθηκε σε Berkshire Hathaway Energy μετά την εξαγορά της.

Γεννημένος στον Καναδά, ο Έιμπελ μεγάλωσε στις πεδιάδες, δουλεύοντας από μικρή ηλικία σε μικροδουλειές, πριν βρεθεί στην ηγεσία μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στις κεντρικές και δυτικές ΗΠΑ. Στενοί συνεργάτες τον περιγράφουν ως προσηλωμένο στην ομάδα, επηρεασμένο από τα ομαδικά αθλήματα όπως το χόκεϊ, όπου σήμερα δρα και ως βοηθός προπονητή στην ομάδα του γιου του.

Αναδιοργάνωση κορυφής και εταιρική κουλτούρα

Ήδη πριν την επίσημη ανάληψη της θέσης του CEO, ο Έιμπελ έχει βάλει τη σφραγίδα του στη δομή της Berkshire, προχωρώντας στην τοποθέτηση νέου CFO και του πρώτου γενικού νομικού συμβούλου στην ιστορία της εταιρείας. Παράλληλα, αναβάθμισε τον επικεφαλής της NetJets σε πρόεδρο 32 μονάδων καταναλωτικών, λιανικών και υπηρεσιών, που παρήγαγαν πάνω από 40 δισ. δολάρια έσοδα στο εννεάμηνο του 2025.

Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται από ορισμένους επενδυτές ως προσπάθεια ενίσχυσης του σχετικά «λιτού» κεντρικού γραφείου στην Ομάχα, το οποίο στο τέλος του 2024 απασχολούσε μόλις 27 άτομα. Ταυτόχρονα, ο Έιμπελ καλείται να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας ιδιαίτερα πιστής, αλλά και απαιτητικής, βάσης μετόχων από όλο τον κόσμο, που για δεκαετίες είχαν συνηθίσει να βλέπουν τον Μπάφετ ως «ηθική πυξίδα» και φωνή ψυχραιμίας της Wall Street.

Η πρόκληση της επόμενης μέρας για τη μετοχή

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Μπάφετ από τη θέση του CEO, οι μετοχές κατηγορίας Β της Berkshire κατέγραψαν πτώση περίπου 7%, κίνηση που αρκετοί αποδίδουν στην απώλεια του λεγόμενου «premium Μπάφετ». Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί μια περίοδο προσαρμογής, στην οποία ο Έιμπελ θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι όχι ένας «νέος Μπάφετ», αλλά ένας αξιόπιστος θεματοφύλακας της φιλοσοφίας και της αξίας της Berkshire.

Επενδυτές εκτιμούν ότι η μελλοντική στρατηγική στην κατανομή κεφαλαίου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τον συγχρονισμό: αρκετοί δεν περιμένουν γιγαντιαίες εξαγορές πριν από μια σοβαρή διόρθωση ή ύφεση που θα ρίξει τις αποτιμήσεις από τα ιστορικά υψηλά τους. Άλλοι, πάλι, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η Berkshire να εξετάσει για πρώτη φορά σοβαρά την καταβολή μερίσματος, επιλογή στην οποία ο Μπάφετ αντιστεκόταν επί δεκαετίες.

Μια διαφορετική Berkshire για μια διαφορετική εποχή

Ο Έιμπελ παραλαμβάνει μια εταιρεία πολύ μεγαλύτερη και πιο ώριμη από εκείνη που ανέλαβε ο Μπάφετ, με περιορισμένο περιθώριο για εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυξημένη ανάγκη για πειθαρχημένες, επιλεκτικές κινήσεις. Η αποκεντρωμένη δομή της Berkshire, με ισχυρή αυτονομία στις θυγατρικές, παραμένει κεντρικό χαρακτηριστικό, γεγονός που μειώνει τον λειτουργικό κίνδυνο της διαδοχής, αλλά αυξάνει το βάρος των αποφάσεων κεφαλαιακής κατανομής στο κορυφαίο επίπεδο.

Για τους μακροπρόθεσμους μετόχους, το στοίχημα δεν είναι αν ο Έιμπελ θα γίνει θρύλος όπως ο Μπάφετ, αλλά αν θα καταφέρει να οδηγήσει έναν κολοσσό 1 τρισ. δολαρίων με 358 δισ. σε μετρητά μέσα από μια εποχή υψηλών αποτιμήσεων, γεωπολιτικής αβεβαιότητας και τεχνολογικού μετασχηματισμού, χωρίς να προδώσει τις αρχές που έκαναν τη Berkshire μοναδική.

