Γουόρεν Μπάφετ: Η ανατρεπτική ιστορία ανόδου της Berkshire Hathaway

Η άνοδος της Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ είναι μια αξιοσημείωτη ιστορία ανατροπής, δήλωσε ένας χρονογράφος των πρώτων ημερών της εταιρείας.

«Η Berkshire που γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε από τρεις αποτυχημένες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Τζέικομπ ΜακΝτόνα, συγγραφέας του βιβλίου “Capital Allocation: The Financials of a New England Textile Mill 1955 – 1985”, δήλωσε στο Business Insider.

Αναφερόταν στις εταιρείες Diversified Retailing, Blue Chip Stamps και Berkshire, η οποία ήταν εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας όταν την απέκτησε ο Μπάφετ το 1965.

Ο Μπάφετ και ο αείμνηστος συνέταιρός του, Τσάρλι Μάνγκερ, συγχώνευσαν τις δύο πρώτες στην Berkshire το 1978 και το 1983 αντίστοιχα, αφού οι δραστηριότητες λιανικής πώλησης και εμπορίας γραμματοσήμων συρρικνώθηκαν. Έκλεισαν την παραπαίουσα επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας της Berkshire το 1985.

Πού πόνταρε

Αυτό άφησε τον Μπάφετ και τον Μάνγκερ σε μια κατάσταση όπου τρεις εταιρείες στις οποίες είχαν ποντάρει πολλά, ήταν ουσιαστικά άχρηστες μόλις δύο δεκαετίες αργότερα. Ωστόσο, «ο Μπάφετ όχι μόνο διέσωσε την επένδυσή του σε αυτές τις 3 επιχειρήσεις, αλλά τις μετέτρεψε σε μία εταιρεία που πλησιάζει την αποτίμηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο ΜακΝτόνα.

«Μόνο και μόνο η επιβίωση μέχρι σήμερα θα ήταν εντυπωσιακή αν σας έδιναν μια εταιρεία με υφάσματα, εμπορικά γραμματόσημα και πολυκαταστήματα, αλλά η επιτυχία που επιτεύχθηκε παρά τις δυσκολίες αυτές είναι απλά ακόμη πιο δύσκολο να κατανοηθεί», πρόσθεσε.

Η επιτυχία

Ο ΜακΝτόνα απέδωσε την απίθανη επιτυχία της Berkshire στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα των αφεντικών της. Ο Μπάφετ και ο Μάνγκερ μετακινούνταν από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες. Τελικά δημιούργησαν ένα εκτεταμένο δίκτυο θυγατρικών που καλύπτει τις ασφάλειες, την ενέργεια, τους σιδηροδρόμους, τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και άλλους κλάδους.

Η Berkshire κατέχει σήμερα επιχειρήσεις όπως η Geico και η Dairy Queen, καθώς και συμμετοχές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Apple, την Kraft Heinz και άλλες δημόσιες εταιρείες.

Τελευταία συμφωνία

Ο ΜακΝτόνα χαιρέτισε την τελευταία συμφωνία της Berkshire, την αγορά του υπολοίπου 20% της Pilot Travel Centers. Η αλυσίδα εγκαταστάσεων στάθμευσης φορτηγών απέφερε έσοδα περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022 – περισσότερα από τη Nike, την Coke ή τη Netflix.

Ο ιδρυτής και διαχειριστής χαρτοφυλακίου της McDonough Investments υπογράμμισε τα σχόλια του Μπάφετ για την ακίνητη περιουσία της Pilot κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης της Berkshire πέρυσι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire περιέγραψε τις «εκατοντάδες εκατοντάδων τοποθεσιών της στην εθνική οδό», λέγοντας ότι «δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο».

«Δεν πρόκειται να μετακινήσουν τον αυτοκινητόδρομο δύο μίλια προς τα δεξιά ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Μπάφετ.

«Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν πιθανότατα να ταξιδεύουν στους αυτοκινητόδρομους για πολλές δεκαετίες και η Pilot θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποιες καλές τοποθεσίες για να εξυπηρετεί αυτούς τους πελάτες», δήλωσε ο ΜακΝτόνα, συμπληρώνοντας ότι «Αυτό είναι ένα διαρκές πλεονέκτημα που θα ήταν δύσκολο να χαθεί».

Επισήμανε επίσης το ισχυρό εμπορικό σήμα της Pilot και τη σταθερή ποιότητα της εμπειρίας που παρέχει σε σύγκριση με άλλους σταθμούς φορτηγών.

Πηγή: ΟΤ