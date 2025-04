Ανάλυση Economist: Χρειάζεται κάθε εταιρεία ένα… βουνό μετρητών όπως αυτό της Berkshire;

Ο Γουόρεν Μπάφετ πρέπει να νιώθει αυτάρεσκος αυτή τη στιγμή. Και ο Economist εξηγεί: Μήνες πριν τα αμερικανικά χρηματιστήρια αρχίσουν να υποχωρούν από τα επίπεδα ρεκόρ που είχαν καταγράψει στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να αμφισβητούν τη διαχείριση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο εμβληματικός δισεκατομμυριούχος ρευστοποιούσε τις μετοχές του.

Το 2024, ο βιομηχανικός του όμιλος, Berkshire Hathaway, ρευστοποίησε μετοχές συνολικής αξίας 134 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των δύο τρίτων του μεριδίου που κατείχε στην Apple, ύψους 174 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ο δείκτης S&P 500 των μεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ είχε μειωθεί κατά 9% από το ανώτατο σημείο του. Το ίδιο και ο κατασκευαστής των iPhone, Apple. Η Berkshire, αντίθετα, είχε ένα κέρδος 10% – και έναν τέτοιο όγκο σε μετρητά που ακόμα και ο … Σκρουτζ Μακ Ντακ θα ζήλευε, όπως αναφέρει σαρκαστικά ο Economist. Εάν αυτός ο όγκος μετρητών μετατραπόταν σε 100δόλαρα τότε τα ρευστοποιημένα περιουσιακά του στοιχεία 334 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα γέμιζε 1.900 στρώματα μεγέθους king-size. Το Διαδίκτυο κατακλύστηκε από μιμίδια σχετικά με τον υπερφυσικό timing της επιλογής του Μπάφετ.

Warren Buffett watching everyone else hold the bag after exiting with $3B https://t.co/d52Ghuj1o4 pic.twitter.com/JDPR3zAmOp

— Wall Street Memes (@wallstmemes) April 7, 2025