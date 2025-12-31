newspaper
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ έως την Κλαούντια Καρντινάλε και τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ακολουθούν γνωστά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή στη διάρκεια του 2025.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

– 1: Ντέιβιντ ΛΟΤΖ, 89 ετών, Βρετανός συγγραφέας, γνωστός κυρίως για το μυθιστόρημα «Μικρός που είναι ο κόσμος!», μέρος μιας τριλογίας στην οποία περιγράφει με σαρκαστική διάθεση το ακαδημαϊκό περιβάλλον.

-2: Ροζίτα ΜΙΣΟΝΙ, 93 ετών, Ιταλίδα σχεδιάστρια, συνιδρύτρια του ομώνυμου οίκου μόδας, διάσημου για τα ζωηρά και με έντονα μοτίβα στυλ του.

– 7: Ζαν-Μαρί ΛΕΠΕΝ, 96 ετών, προσωπικότητα της γαλλικής ακροδεξιάς και ιδρυτής του Εθνικού Μετώπου (FN), που στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Εθνικό Συναγερμό (RN).

– 13: Ολιβιέρο ΤΟΣΚΑΝΙ, 82 ετών, Ιταλός φωτογράφος, που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες του ιταλικού οίκου μόδας Benetton οι οποίες είχαν προκαλέσει και σειρά επικρίσεων.

– 16: Ντέιβιντ ΛΙΝΤΣ, 78 ετών, Αμερικανός σκηνοθέτης, συγγραφέας και ζωγράφος, που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες «Μπλε Βελούδο», «Ο άνθρωπος ελέφαντας» και «Οδός Μαλχόλαντ».

-16: Τζόαν ΠΛΑΟΥΡΑΪΤ, 95 ετών, Βρετανίδα ηθοποιός, παντρεμένη με τον Λόρενς Ολίβιε, με λαμπρή καριέρα στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση για επτά δεκαετίες.

-20: Μπερτράν ΜΠΛΙΕ, 85 ετών, Γάλλος κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης των ταινιών «Les Valseuses» (Ο Χορός των Διεφθαρμένων) και «Tenue de soirée» (Βραδινό Ένδυμα).

-22: Ζαν-Φρανσουά ΚΑΝ, 86 ετών, Γάλλος δημοσιογράφος, ιδρυτής των περιοδικών Evénement du Jeudi και Marianne.

-22: Μαουρίσιο ΦΟΥΝΕΣ, 65 ετών, πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ.

– 30: Μαριάν ΦΕΪΘΦΟΥΛ, 78 ετών, εμβληματική τραγουδίστρια του Swinging London και στη συνέχεια των νεοϋορκέζικων σκηνών punk.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

-1: Χορστ ΚΕΛΕΡ, 81 ετών, πρώην ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας. Ο Κέλερ ήταν ο αρχηγός του γερμανικού κράτους από το 2004 έως το 2010, όποτε και παραιτήθηκε απροσδόκητα. Ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, ο οποίος δεν ανήκε σε πολιτικό κόμμα και προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη του Μάαστριχ και ως διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

– 4: Καρίμ ΑΓΑ ΧΑΝ, 88 ετών, φιλάνθρωπος και πνευματικός ηγέτης των ανά τον κόσμο 15 εκατομμυρίων ισμαηλιτών μουσουλμάνων, το όνομα του οποίου έγινε επίσης γνωστό για τις επιτυχίες του ως ιδιοκτήτη αλόγων κούρσας.

– 8: Σαμ ΝΟΥΤΖΟΜΑ, 95 ετών, πρώτος πρόεδρος της Ναμίμπια.

-9: Τομ ΡΟΜΠΙΝΣ, 92 ετών, Αμερικανός συγγραφέας, τα μυθιστορήματα του οποίου διαβάζονταν σαν λογοτεχνικό LSD, καθώς ήταν γεμάτα φανταστικούς χαρακτήρες, μανιασμένες μεταφορές και ένα ανάλαφρο χιούμορ αντικουλτούρας.

-14: Κάρλος ΝΤΙΕΓΚΕΣ, 84 ετών, από τους μεγαλύτερους κινηματογραφιστές της Βραζιλίας, εμβληματική μορφή του κινήματος «Cinema Novo».

– 17: Ριντ ΜΠΑΚΛΕΡ, 69 ετών, ντράμερ του θρυλικού βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Jam.

– 18: Τζιν ΧΑΚΜΑΝ, 95 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, τιμημημένος δύο φορές με βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο του στις ταινίες «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία» (The French Connection) και «Οι Ασυγχώρητοι».

-29: Ρίτσαρντ ΤΣΑΜΠΕΡΛΕΪΝ, 90 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος είχε προταθεί για βραβείο Έμμυ, και έγινε ευρύτερα γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Δρ. Κίλντερ» και από τις μίνι τηλεοπτικές σειρές «Σογκούν» και «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας».

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

– 1: Βαλ ΚΙΛΜΕΡ, 65 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός από τις ταινίες «Top Gun», «Batman Forever» και «The Doors».

– 4: Αμαντού ΜΠΑΓΚΑΓΙΟΚΟ, 70 ετών, τραγουδιστής από το Μαλί, ο οποίος είχε σχηματίσει μαζί με την αγαπημένη του το θρυλικό δίδυμο τυφλών μουσικών Amadou & Mariam

– 13: Μάριο ΒΑΡΓΚΑΣ ΛΙΟΣΑ, 89 ετών, Ισπανοπερουβιανός συγγραφέας, βραβευμένος με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2010

– 21: Χόρχε Μάριο ΜΠΕΡΓΚΟΛΙΟ, 88 ετών, που εξελέγη πάπας το 2013. Γεννημένος στην Αργεντινή, ήταν ο πρώτος ποντίφικας από χώρα της Λατινικής Αμερικής και ο πρώτος πάπας που επέλεξε το όνομα «Φραγκίσκος». Σύμφωνα με όλους τους αναλυτές, αλλά και με τις καρδιές εκατομμυρίων πιστών, ήταν «ο πάπας των φτωχών», ο ‘Αγιος Πατέρας των Καθολικών που έδωσε έμφαση στην βοήθεια και στην αλληλεγγύη προς τους μετανάστες, τους «τελευταίους» και τους ξεχασμένους.

-22: Ζουράμπ ΤΣΕΡΕΤΕΛΙ, 91 ετών, διάσημος Ρώσος γλύπτης, γεωργιανής καταγωγής, γνωστός για τα μνημειώδη έργα του.

– 25: Βιρτζίνια ΤΖΟΥΦΡΕ, 41 ετών, που είχε κατηγορήσει τον αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν και τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας για σεξουαλική κακοποίηση, αυτοκτόνησε στο σπίτι της στην Αυστραλία.

ΜΑΪΟΣ

– 13: Χοσέ «Πέπε» ΜΟΥΧΙΚΑ, 89 ετών, πρώην πρόεδρος της Ουρουγουάης.

-19: Γιούρι ΓΚΡΙΓΚΟΡΟΒΙΤΣ, 98 ετών, ιστορικός χορογράφος του Θεάτρου Μπολσόι της Μόσχας.

– 23: Σεμπαστιάο ΣΑΛΓΚΑΔΟ, 81 ετών, σπουδαίος Βραζιλιάνος φωτορεπόρτερ, γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο απεικόνισε, σε άσπρο-μαύρο, πολέμους, ανθρώπινες τραγωδίες, περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά και το δάσος του Αμαζονίου.

– 23: Μοχάμεντ ΛΑΧΝΤΑΡ ΧΑΜΙΝΑ, 95 ετών, Αλγερινός σκηνοθέτης και παραγωγός, ο μόνος Άραβας και Αφρικανός κινηματογραφιστής που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, κερδίζοντας δύο σημαντικά βραβεία: εκείνο για την καλύτερη ταινία από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη για το «Le vent des Aurès» (1967) και τον Χρυσό Φοίνικα για «Τα χρόνια της Φωτιάς» (Chronique des Années de Braise) το 1975.

-24: Μαρσέλ ΟΦΙΛΣ, 97 ετών, Γάλλος μετρ του ιστορικού ντοκιμαντέρ, βραβευμένος με Όσκαρ, δημιουργός της ταινίας «Η θλίψη και ο οίκτος» («Le Chagrin et la pitié») για τη Γαλλία του Βισύ.

– 30: Ετιέν-Εμίλ ΜΠΟΛΙΕ, 98 ετών, Γάλλος γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης του χαπιού άμβλωσης, ο οποίος πάντα στη ζωή του υπερασπιζόταν την πρόοδο που γίνεται εφικτή χάρη στην επιστήμη.

ΙΟΥΝΙΟΣ

– 3: Έντμουντ ΓΟΥΑΪΤ, 85 ετών, Αμερικανός συγγραφέας, εμβληματική μορφή της queer λογοτεχνίας.

– 9: Φρέντερικ ΦΟΡΣΑΪΘ, 86 ετών, Βρετανός συγγραφέας, ένας από τους αριστοτέχνες του μυθιστορήματος κατασκοπείας

– 11: Μπράιαν ΓΟΥΙΛΣΟΝ, 82 ετών, Αμερικανός μουσικός, συνιδρυτής και δημιουργικό πνεύμα των Beach Boys.

– 23: Λέα ΜΑΣΑΡΙ, 91 ετών, Ιταλίδα ηθοποιός, η οποία από το 1957 και για τρεις δεκαετίες ήταν μια από τις πρωταγωνίστριες του ιταλικού και του γαλλικού κινηματογράφου.

-24: Μπόμπι ΣΕΡΜΑΝ, 81 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος υπήρξε είδωλο των εφήβων και έγραψε μια σειρά επιτυχίες στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

– 26: Λάλο ΣΙΦΡΙΝ, 93 ετών, Αργεντινοαμερικανός, συνθέτης του μουσικού θέματος του «Mission Impossible» και πολλών άλλων σειρών και ταινιών, όπως ο «Επιθεωρητής Κάλαχαν» (1971), βραβευμένος με τιμητικό ‘Οσκαρ.

ΙΟΥΛΙΟΣ

– 22: Όζι ΟΣΜΠΟΡΝ, 76 ετών, Βρετανός, τραγουδιστής των Black Sabbath, μια από τις πιο θρυλικές προσωπικότητες της ροκ μουσικής.

– 24: Χαλκ ΧΟΓΚΑΝ, 71 ετών, Αμερικανός θρύλος του κατς και ηθοποιός.

– 31: Μπομπ ΓΟΥΙΛΣΟΝ, 83 ετών, Αμερικανός σκηνοθέτης, γνωστός για τις πρωτότυπες δημιουργίες του στο θέατρο όπως και στην όπερα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

-5: Ίον ΙΛΙΕΣΚΟΥ, 95 ετών, πρώην πρόεδρος της Ρουμανίας, που αποκαλείτο «πατερούλης» του ρουμανικού έθνους από πολλούς, παρότι κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος για τη χαοτική μετάβαση της χώρας από τον κομμουνισμό στη δημοκρατία.

– 7: Τζιμ ΛΟΒΕΛ, 97 ετών, Αμερικανός αστροναύτης της NASA που διηύθυνε την περίφημη αποστολή Απόλλων 13. Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης αποστολής στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή το 1970 έπειτα από μια έκρηξη εν πτήσει, όμως επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

– 17: Τέρενς ΣΤΑΜΠ, 87 ετών, Άγγλος ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους τους σε πολλές ταινίες, μεταξύ των οποίων οι «Σούπερμαν» και «Οι περιπέτειες της Πρισίλα, βασίλισσας της ερήμου».

-29: Ροντιόν ΣΕΝΤΡΙΝ, 92 ετών, Ρώσος συνθέτης, που συνέθεσε μουσική για παγκοσμίως γνωστά μπαλέτα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

– 4: Τζόρτζιο ΑΡΜΑΝΙ, 91 ετών, Ιταλός μόδιστρος διεθνούς φήμης, του οποίου το στυλ και οι σχεδιαστικές επιλογές ήταν συνώνυμο φινέτσας και μοναδικής κομψότητας σε όλο τον κόσμο.

– 6: Ρόσα ΡΟΪΣΙΝΜΠΛΙΤ, 106 ετών, εμβληματική μορφή των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου και του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Αργεντινή, αξιωματούχους της οποίας είχε οδηγήσει ενώπιον των δικαστηρίων.

– 6: Ρικ ΝΤΕΪΒΙΣ, 81 ετών, τραγουδιστής και συνιδρυτής του βρετανικού ροκ συγκροτήματος Supertramp

-6: Ντέιβιντ ΜΠΑΛΤΙΜΟΦ, 87 ετών, Αμερικανός βιολόγος που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1975 για τη μελέτων των ρετροϊών

– 10: Τσάρλι ΚΕΡΚ, 31 ετών, Αμερικανός, συντηρητικός ίνφλουενσερ με μεγάλη επιρροή σύμμαχος και προπαγανδιστής του προέδρου Τραμπ στη νεολαία, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα των ΗΠΑ.

– 16: Ρόμπερτ ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ, 89 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ένθερμος υποστηρικτής του ανεξάρτητου κινηματογράφου που προωθούσε μέσω του Sundance Institute, οικολόγος με ακτιβιστική δράση, που επί έξι δεκαετίες ενσάρκωνε μια λαμπρή πλευρά της Αμερικής.

– 23: Κλαούντια ΚΑΡΝΤΙΝΑΛΕ, 87 ετών, γνωστή Ιταλίδα ηθοποιός ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της «χρυσής εποχής» του ιταλικού κινηματογράφου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

– 1: Τζέιν ΓΚΟΥΝΤΟΛ, 91 ετών, Βρετανίδα πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια, η οποία μετέτρεψε το παιδικό πάθος της για τα άγρια ζώα σε έναν αγώνα ζωής για την προστασία του περιβάλλοντος.

-5: Τζίλι ΚΟΥΠΕΡ, 88 ετών, Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων όπως τα «Rivals» και «Riders».

-10: Τζον ΛΟΤΖ, 82 ετών, τραγουδιστής και μπασίστας του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues

– 11: Νταϊάν ΚΙΤΟΝ, 79 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου το 1978 για την ερμηνεία της στην ταινία «Annie Hall» («Νευρικός Εραστής»).

-16: Έις ΦΡΙΛΙ, 74 ετών, Αμερικανός κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Kiss.

-18: Τσεν Νινγκ ΓΙΑΝΓΚ, 103 ετών, Κινεζοαμερικανός ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φυσικούς στον κόσμο και τιμηθείς με βραβείο Νόμπελ το 1957.

-25: Μπιορν ΑΝΤΡΕΣΕΝ, 70 ετών, Σουηδός ηθοποιός γνωστός για τον ρόλο του Τάτζιο στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία» (1971)

-26: Τζακ ΝΤΕΤΖΟΝΕΤ, 83 ετών, Αμερικανός ντράμερ της τζαζ που τιμήθηκε ως ένας από τους αληθινά μεγάλους του είδους

– 27: Προυνέλα ΣΚΕΪΛΣ, 93 ετών, Βρετανίδα ηθοποιός, που ήταν περισσότερο γνωστή από τον ρόλο της ως Σίμπιλ Φόλτι στην κωμική σειρά «Fawlty Towers».

– 31: Φατός ΝΑΝΟ, 73 ετών, σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας και ιστορικός ηγέτης της αλβανικής αριστεράς μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

– 3: Ντικ ΤΣΕΪΝΙ, 84 ετών, πρώην αντιπρόεδρος του Αμερικανού προέδρου Τζορτζ Ουόκερ Μπους (2001-2009). Είχε αποκτήσει τέτοια φήμη που θεωρήθηκε ένας από τους πιο ισχυρούς αντιπροέδρους στην αμερικανική ιστορία.

– 6: Τζέιμς ΓΟΥΑΤΣΟΝ, 97 ετών, βραβευμένος με Νόμπελ Αμερικανός βιολόγος, ο οποίος έφερε επανάσταση στην επιστήμη όταν ανακάλυψε, μαζί με τον συνάδελφό του, τον Φράνσις Κρικ, τη δομή του DNA.

– 21: Ορνελα ΒΑΝΟΝΙ, 91 ετών, γνωστή Ιταλίδα τραγουδίστρια.

– 24: Τζίμι ΚΛΙΦ, 81 ετών, θρυλικός Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, ο οποίος μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ έκαναν γνωστή την μουσική ρέγκε, το σκα και το rocksteady.

– 29: Τομ ΣΤΟΠΑΡΝΤ, 88 ετών, Βρετανός θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-3: Στιβ ΚΡΟΠΕΡ, 84 ετών, Αμερικανός κιθαρίστας, δημιουργός του Memphis Soul, του ήχου που έφερε την επανάσταση στη soul.

– 5 : Φρανκ ΓΚΕΡΙ, 96 ετών, Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας που έγινε διάσημος με τα εμβληματικά κτίρια που σχεδίασε, όπως το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, η Αίθουσα Συναυλιών Γουόλτ Ντίσνεϊ στο Λος Άντζελες ή το Κτίριο που Χορεύει στην Πράγα, έργα που μαρτυρούν την τόλμη του και έφεραν επανάσταση στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, σπάζοντας τα σύνορά της με την τέχνη.

– 6 : Μάρτιν ΠΑΡ, 73 ετών, Βρετανός φωτογράφος ντοκιμαντέρ, γνωστός για τις φωτογραφίες τουριστών, οι οποίες ήταν περίεργες εξερευνήσεις του τρόπου ζωής τους.

– 14 : Ρομπ ΡΑΪΝΕΡ, 78 ετών, Αμερικανός σκηνοθέτης, που υπέγραψε ταινίες όπως «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι», «Ζήτημα τιμής», και «Ο Έρωτας του Προέδρου», και η σύζυγός του, η φωτογράφος-παραγωγός Μισέλ Σίνγκερ, 68 ετών, που βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στην κατοικία τους.

– 16: Άντονι ΠΡΑΪΣ, 80 ετών , δημιουργός της βρετανικής μόδας, που στη διάρκεια της καριέρας του έντυσε πολλούς αστέρες της ποπ και της ροκ.

-18: Πίτερ ΑΡΝΕΤ, 91 ετών, διάσημος Αμερικανός πολεμικός ανταποκριτής, ο οποίος είχε βραβευθεί με Πούλιτζερ για τα ρεπορτάζ του το 1966 στο Βιετνάμ και είχε καλύψει τις περισσότερες από τις συγκρούσεις στα τέλη του 20ου αιώνα.

-22: Κρις ΡΙΑ, 74 ετών, Βρετανός τραγουδιστής, γνωστός για τις επιτυχίες του όπως τα «The Road to Hell», «Josephine» και «Driving Home For Christmas».

-25: Πέρι ΜΠΑΜΟΝΤΕ, 65 ετών, Βρετανός μουσικός, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure.

-28: Μπριζίτ ΜΠΑΡΝΤΟ, 91 ετών, θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός, φεμινιστικό σύμβολο των χρόνων του 1960 και ένθερμη προστάτιδα των ζώων.

