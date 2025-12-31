Η σύγκρουση δυο τρένων καθώς κινούνταν πάνω στις σιδηροτροχιές οι οποίες οδηγούν στη διάσημη ακρόπολη των Ινκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δεκαπέντε τουρίστες, ένας σοβαρά, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ενώ περουβιανό μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για μηχανοδηγό νεκρό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι εθνικότητες των τραυματιών δεν είναι γνωστές μέχρι τώρα.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας αναφέρθηκε σε 15 τουρίστες που τραυματίστηκαν, με τον έναν από αυτούς να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση

GRAVE ACCIDENTE | Ambulancias, confusión y turistas quejándose de dolor. Esa fue la escena tras el choque entre dos trenes de las empresas ferroviarias PerúRail e Inca Rail, que operan en la ruta turística hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/fuoz67Ejs8 — El Búho🦉 (@elbuho_pe) December 30, 2025

Μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, ανάμεσά τους πολλούς ξένους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.

Για να φθάσουν στην περίφημη ακρόπολη των Ινκα, οι επισκέπτες επιβιβάζονται αρχικά σε τρένα, κατόπιν σε λεωφορεία.

Η σύγκρουση έγινε στις 13:20 (τοπική ώρα· 20:20, χθες Τρίτη, ώρα Ελλάδας) στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο των Ανδεων.

Tren de Rafael López Aliaga en Machu Picchu, Perú Rail, causa accidente tras chocar con tren de Inca Rail dejando decenas de heridos. Ah pero recuerda «Lo privado siempre es mejor» ¡Indignante! pic.twitter.com/4oZZ7IESn0 — Chacotero (@ChacoteroPeru) December 30, 2025

Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή, εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι συγκρούστηκαν δυο συρμοί των Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».

Πληροφορίες για νεκρό

Βίντεο που έστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP εικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών και τους δυο συρμούς να έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση.

Indecopi notifica a PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes con un fallecido. Fiscalizadores verifican atención a heridos y activación de seguros en Cusco. También se evalúan afectaciones al traslado de turistas Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/hpR1RfyQbc — Canal N (@canalN_) December 30, 2025

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλέστηκε το περουβιανό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Andina, αναφέρθηκε σε δεκαπέντε τουρίστες που τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ