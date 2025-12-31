Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.
- Στην Κοπακαμπάνα το απόλυτο πάρτι της Πρωτοχρονιάς στον κόσμο σύμφωνα με τα Ρεκόρ Γκίνες
- Σε τρίτη επέμβαση για να σταματήσει ο επίμονος λόξιγκας υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου
- Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
- Η συγχώνευση δύο γαλαξιών μέσα από τον φακό της NASA
Η σύγκρουση δυο τρένων καθώς κινούνταν πάνω στις σιδηροτροχιές οι οποίες οδηγούν στη διάσημη ακρόπολη των Ινκα, το Μάτσου Πίτσου, στο νοτιοανατολικό Περού, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δεκαπέντε τουρίστες, ένας σοβαρά, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, ενώ περουβιανό μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για μηχανοδηγό νεκρό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Οι εθνικότητες των τραυματιών δεν είναι γνωστές μέχρι τώρα.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας αναφέρθηκε σε 15 τουρίστες που τραυματίστηκαν, με τον έναν από αυτούς να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση
GRAVE ACCIDENTE | Ambulancias, confusión y turistas quejándose de dolor. Esa fue la escena tras el choque entre dos trenes de las empresas ferroviarias PerúRail e Inca Rail, que operan en la ruta turística hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/fuoz67Ejs8
— El Búho🦉 (@elbuho_pe) December 30, 2025
Μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας από το 1983, το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κατά μέσον όρο 4.500 επισκέπτες την ημέρα, ανάμεσά τους πολλούς ξένους, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς.
Για να φθάσουν στην περίφημη ακρόπολη των Ινκα, οι επισκέπτες επιβιβάζονται αρχικά σε τρένα, κατόπιν σε λεωφορεία.
Η σύγκρουση έγινε στις 13:20 (τοπική ώρα· 20:20, χθες Τρίτη, ώρα Ελλάδας) στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την κοινότητα Ογιανταϊτάμπο με το Μάτσου Πίτσου, στον νομό Κούσκο των Ανδεων.
Tren de Rafael López Aliaga en Machu Picchu, Perú Rail, causa accidente tras chocar con tren de Inca Rail dejando decenas de heridos. Ah pero recuerda «Lo privado siempre es mejor» ¡Indignante! pic.twitter.com/4oZZ7IESn0
— Chacotero (@ChacoteroPeru) December 30, 2025
Η εταιρεία Ferrocarril Transandino, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή, εξήγησε σε ανακοίνωσή της ότι συγκρούστηκαν δυο συρμοί των Inca Rail και PeruRail, προκαλώντας «τραυματισμούς και υλικές ζημιές».
Πληροφορίες για νεκρό
Βίντεο που έστειλαν επιβάτες στο μέσο ενημέρωσης RPP εικονίζουν τουρίστες καθισμένους κατά μήκος των σιδηροτροχιών και τους δυο συρμούς να έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση.
Indecopi notifica a PeruRail e Inca Rail tras choque de trenes con un fallecido. Fiscalizadores verifican atención a heridos y activación de seguros en Cusco. También se evalúan afectaciones al traslado de turistas
Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/hpR1RfyQbc
— Canal N (@canalN_) December 30, 2025
Το ίδιο μέσο ενημέρωσης έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον οποίο κατονόμασε ως Ρομπέρτο Κάρδενας, μηχανοδηγό, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως σε αυτό το στάδιο.
Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Κούσκο, τον οποίο επικαλέστηκε το περουβιανό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Andina, αναφέρθηκε σε δεκαπέντε τουρίστες που τραυματίστηκαν, διευκρινίζοντας πως ένας από αυτούς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Πηγή: ΑΠΕ
- Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
- Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
- Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
- Φως στο Τούνελ: «Μην ανησυχείς κάηκε νεκρή» – Η παραδοχή σοκ του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου
- Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 20χρονο Παλαιστίνιο
- «Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο για νέες αυξήσεις
- Η βαθμολογία της Euroleague πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις