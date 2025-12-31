Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Μετά την άδεια του καλοκαιριού, είναι η στιγμή που περιμένουμε όλοι πως και πως – το διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς θεωρείται η πιο εορταστική περίοδος της χρονιάς. Τα σχολεία κλείνουν, οι ρυθμοί στη δουλειά πέφτουν, η διασκέδαση βαράει κόκκινο και μαζί τα συνεχόμενα οικογενειακά τραπέζια. Τίποτα δεν μοιάζει ικανό να χαλάσει αυτή τη χαρούμενη περίοδο – μέχρι που τα ανατριχιαστικά εγκλήματα μπαίνουν στη λίστα των δώρων.

Άλλωστε τα εγκλήματα κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου δεν είναι κάτι σπάνιο. Από ληστείες μέχρι ξυλοδαρμούς, κάθε χρόνο το αστυνομικό δελτίο γεμίζει τέτοια εποχή. Ωστόσο υπάρχουν και εκείνα που κάνουν τον χρόνο να παγώσει και τις γιορτές να βαφτούν με το κόκκινο του αίματος.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο ανατριχιαστικά εγκλήματα που σκόρπισαν τον τρόμο μέσα στις γιορτές.

Τρόμος κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το 2011, η 67χρονη Μισέλ προσκάλεσε την 41χρονη γνωστή της Πάτι στο σπίτι της, κατά την διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών της στη Φλόριντα. Λίγες ημέρες μετά το άψυχο σώμα της θα βρεθεί κάτω από το στολισμένο δέντρο και θαμμένο κάτω από μια στοίβα με δώρα.

Η Μισέλ είχε άλλα σχέδια όταν προσκαλούσε την Πάτι στο σπίτι της: να της κλέψει τις πιστωτικές κάρτες. Η άτυχη 41χρονη είχε χτυπηθεί επανειλημμένα από την 67χρονη, προτού την στραγγαλίσει. Η Μισέλ συνελήφθει λίγες ώρες αργότερα και καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκισης.

Ο μαφιόζικος φόνος του συνδικαλιστή

Στις 31 Δεκεμβρίου 1969, τρεις κουκουλοφόροι θα μπουν σε μια μονοκατοικία στη Πενσυλβάνια και χωρίς δεύτερη σκέψη θα δολοφονήσουν όσους βρίσκονταν στο σπίτι. Εκείνο το βράδυ έχασαν τη ζωή τους ο Τζόζεφ Γιαμπλόνσκι, η σύζυγός του και η κόρη τους.

Ο Γιαμπλόνσκι ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες στο Συνδικάτο Εργατών Ορυχείων, που τα έβαζε συχνά πυκνά με τον πρόεδρο Τόνι Μπόιλ και είχε αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές. Όταν αποφάσισε να κατέβει για την προεδρία, ο Μπόιλ αποφάσισε ότι έχει μία λύση: προσέλαβε τρεις εκτελεστές για να τον βγάλουν από τη μέση.

Ο «Άγιος Στραγγαλιστής»

Ο Άντολφ Λάουντενμπεργκ ήταν ένας serial killer που τη δεκαετία του ’70 στραγγάλισε τέσσερις γυναίκες – ενώ οι Αρχές τον θεωρούσαν υπεύθυνο για ακόμα δύο εγκλήματα. Συνδέθηκε με τις γιορτές για δύο λόγους: στην εμφάνιση θύμιζε τον Άγιο Βασίλη και το πρώτο του έγκλημα έγινε τα Χριστούγεννα του 1972.

Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια στραγγάλισε ακόμα τρεις γυναίκες, ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε στο 2002 για να πέσει στα χέρια της αστυνομίας, όταν αποκάλυψε τα εγκλήματά του στη νύφη του και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Ο εκτελεστής της Νέας Ορλεάνης

Στις 31 Δεκεμβρίου του 1972, ο Μαρκ Έσεξ θα πάρει το όπλο του, θα βγει στους δρόμους της Νέας Ορλεάνης και θα αποφασίσει να σκοτώσει όποιον βρει μπροστά του. Δεν έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο – αρκεί θα θύματά του να είναι λευκοί, σαν εκείνους που του έκαναν τη ζωή κόλαση στο ναυτικό.

Εκείνη τη μέρα ο Έσεξ θα δολοφονήσει δύο ανθρώπους και παρά το γεγονός ότι θα τραυματιστεί θα καταφέρει να ξεφύγει από τις Αρχές. Στις 7 Ιανουαρίου του 1973 θα επιστρέψει στους δρόμους, σκοτώνοντας ακόμα επτά.

Τελικός απολογισμός, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών; Εννέα νεκροί και 14 τραυματίες.

Το φονικό ξέσπασμα του Οχάιο

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 1992, όταν η συμμορία The Downtown Posse θα σκορπίσει τον τρόμο στην πόλη Ντέιτον του Οχάιο δολοφονόντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Η συμμορία αποτελούνταν από τέσσερις νεαρούς – ηλικιών από 16 έως 20 ετών, οι οποίοι ήθελαν να ληστέψουν χωρίς να αφήσουν ίχνοι πίσω τους. Περίπου 72 ώρες μετά τον πρώτο φόνο θα συλληφθούν και το δικαστήριο δεν θα τους χαριστεί. Ο αρχηγός Μάθιου «Μάρβελους» Κιν θα καταδικαστεί σε θάνατο, ενώ τα άλλα τρία μέλη σε ισόβια.

Το σχέδιο Kill Bill

Το 2013 ο Γουίλαμ Στίβενσον, γνωστός ως Μπιλ ανάμεσα στους φίλους του, κάλεσε τους κολλητούς Ντάνιελ και Ντάρεν για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Λίγες ώρες αργότερα θα βρισκόταν έξω από το σπίτι του μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ήταν μια από τις σκληρές δολοφονίες στην Αυστραλία.

Οι δύο άνδρες θα σύρουν τον άτυχο Μπιλ έξω από το διαμέρισμά του και αφού θα τον χτυπήσουν επανειλημμένα στο κεφάλι με μια πέτρα, στη συνέχεια θα τον μαχαιρώσουν δεκάδες φορές – μέχρι και στο πρόσωπο.

Χωρίς να πανικοβληθούν θα μπουν στο αυτοκίνητο και θα φύγουν. Λίγες ώρες αργότερα θα πέσουν στα χέρια της αστυνομίας, ωστόσο ακόμα και σήμερα κανείς δεν ξέρει ακριβώς για πιο λόγο ο Ντάνιελ και ο Ντάρεν αποφάσισαν να δολοφονήσουν τον κολλητό τους.

Ο «μάγος» των γιορτών

Ανήμερα Χριστουγέννων του 2010, η αστυνομία κάνει έφοδο σε ένα διαμέρισμα στο Νιούχαμ του Λονδίνου και βρίσκει το άψυχο σώμα του Κρίστι μέσα στη μπανιέρα. Ωστόσο, τα χειρότερα θα ακολουθήσουν: οι άνθρωποι που είχαν σκοτώσει τον 15χρονο ήταν η αδερφή του Μαγκαλί και ο σύντροφός της Έρικ.

Οι λεπτομέρειες ήταν ανατριχιαστηκές. Το ζευγάρι βασάνιζε για τέσσερις ημέρες τον νεαρό, προτού τον δολοφονήσει – στο σώμα του βρέθηκαν περισσότερα από 130 τραύματα. Όσο για τον λόγο που τους οδήγησε στο φονικό; Θεωρούσαν ότι ο Κρίστι ήταν μάγος.

Ο φόνος της 6χρονης beauty queen που ακόμα στοιχειώνει τις ΗΠΑ

Στις 26 Δεκεμβρίου 1996 το αστυνομικό τμήμα στην πόλη του Μπόλντερ του Κολοράντο θα δεχθεί ένα τηλεφώνημα: η 6χρονη κόρη της οικογένειας Ράμσεϊ. Η αστυνομία θα σπεύσει στο σημείο και αμέσως θα ξεκινήσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της μικρής. Επτά ώρες μετά, το σώμα της Τζον Mπένετ θα βρεθεί στο υπόγειο του σπιτιού της.

Η υπόθεση πήρε διαστάσεις στις ΗΠΑ. Οι υποψίες για τη δολοφονία της Τζο Μπένετ, αστέρι των παιδικών καλλιστείων ομορφιάς, έπεσαν αμέσως πάνω στους γονείς. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι η αστυνομία έκανε βιαστική έρευνα, αλλοίωσε αποδειχτηκά στοιχεία, ενώ στο τέλος εξετάστηκαν περισσότεροι από 1.600 ύποπτοι.

Έως και σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά, δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι της 6χρονης Τζο Μπένετ.