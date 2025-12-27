Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;
Stories 27 Δεκεμβρίου 2025 | 16:16

Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;

Ένας ερασιτέχνης ντετέκτιβ ισχυρίζεται ότι έχει λύσει δύο από τις πιο φρικιαστικές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία: την δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας και την ταυτότητα του Zodiac Killer

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

Ένας αυτοδίδακτος «ντετέκτιβ» ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει έναν μοναδικό ύποπτο που πιστεύει ότι κρύβεται πίσω από δύο από τα πιο διαβόητα ανεξιχνίαστα εγκλήματα της χώρας.

Ο Alex Baber, ο οποίος διευθύνει μια εταιρεία με την ονομασία Cold Case Consultants of America, δήλωσε ότι αποκρυπτογράφησε τον κώδικα του Zodiac Killer και αποκάλυψε το όνομά του χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και, στη διαδικασία, έλυσε επίσης την υπόθεση της δολοφονίας της «Μαύρης Ντάλιας», σύμφωνα με το Newsweek.

Ο Baber είπε ότι το όνομα που κρυβόταν στον κώδικα ήταν Marvin Merrill, ένα ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε ο Marvin Margolis, ο οποίος είχε θεωρηθεί από τους ντετέκτιβ του Λος Άντζελες ως πιθανός ύποπτος για τη δολοφονία της Elizabeth Short, η οποία ονομάστηκε μεταθανάτια από τον Τύπο «Μαύρη Ντάλια».

Γιατί έχει σημασία

Η Short, μια 22χρονη ανερχόμενη ηθοποιός του Χόλιγουντ, δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 1947. Το πτώμα της βρέθηκε στη γειτονιά Leimert Park του Λος Άντζελες, ακρωτηριασμένο και κομμένο στη μέση.

Χρόνια αργότερα, ο διαβόητος Zodiac Killer μαχαίρωσε ή πυροβόλησε θανάσιμα τουλάχιστον πέντε άτομα στη Βόρεια Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και στη συνέχεια έστειλε προκλητικές επιστολές και κρυπτογραφήματα στην αστυνομία και τις εφημερίδες.

Οι δύο υποθέσεις έχουν διαμορφώσει την αμερικανική κουλτούρα των πραγματικών εγκλημάτων για γενιές, εμπνέοντας ταινίες, βιβλία και αμέτρητες θεωρίες.

Η σχέση του Margolis με την «Μαύρη Ντάλια»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Margolis ανακρίθηκε μετά τη δολοφονία της Short, αλλά είπε ψέματα για το πόσο καλά την γνώριζε.

Αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε ζήσει με την Short για 12 ημέρες σε ένα διαμέρισμα στο Hollywood Boulevard, τρεις μήνες πριν δολοφονηθεί.

Εκείνη την εποχή, ήταν 21χρονος φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που ήθελε να γίνει χειρουργός.

Ωστόσο, μετακόμισε στο Σικάγο και άλλαξε το όνομά του, περιπλέκοντας τις περαιτέρω προσπάθειες να τον ανακρίνουν.

Χρόνια αργότερα, ο Zodiac άρχισε να προκαλεί την αστυνομία με γράμματα και κρυπτογραφημένα μηνύματα.

Το πιο σύντομο και το πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί ήταν αυτό που έστειλε στο San Francisco Chronicle τον Απρίλιο του 1970, το οποίο αργότερα έγινε γνωστό ως κρυπτογράφημα Z13.

Έλεγε «Το όνομά μου είναι» και ακολουθούσε μια σειρά 13 χαρακτήρων με γράμματα και σύμβολα.

Ο Baber είπε στην εφημερίδα Times ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει 71 εκατομμύρια ονόματα 13 γραμμάτων.

Διερεύνησε αυτά τα ονόματα σε στρατιωτικά, γάμου, απογραφής και άλλα δημόσια αρχεία, είπε, χρησιμοποιώντας γνωστές λεπτομέρειες για τον δολοφόνο με βάση τις περιγραφές των μαρτύρων.

Τελικά, οι υποψήφιοι περιορίστηκαν μέχρι που κατέληξε στο «Marvin Merrill», το όνομα που είχε υιοθετήσει ο Margolis μετά τη δολοφονία της Short.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ο Margolis έζησε με αυτό το ψευδώνυμο μέχρι το θάνατό του από καρκίνο στη Σάντα Μπάρμπαρα τον Ιούλιο του 1993, αν και στην ταφόπλακά του στο Εθνικό Νεκροταφείο του Ρίβερσαϊντ αναγράφεται το όνομα Margolis.

Όταν ο Margolia έγινε ο Zodiac

Ο Baber δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι προσέγγισε τον γιο του Margolis, Roark Merrill, λέγοντάς του ότι ερευνούσε τη στρατιωτική θητεία του πατέρα του, πριν αποκαλύψει το ενδιαφέρον του για την υπόθεση της Μαύρης Ντάλιας.

Ο Merrill είπε στον Baber ότι είχε κληρονομήσει ένα σκίτσο που είχε ζωγραφίσει ο πατέρας του καθώς πέθαινε από καρκίνο.

Το σκίτσο, με τίτλο «Elizabeth», απεικονίζει μια γυναίκα γυμνή από τη μέση και πάνω, με κάτι που μοιάζει με κομμένο θηλή και σημάδια που μπορεί να μοιάζουν με μαχαιριές.

Κρυμμένη στη σκίαση του σχεδίου βρίσκεται η λέξη «Zodiac».

Το συμπέρασμα του Baber ότι ο Margolis ήταν πιθανώς υπεύθυνος τόσο για τη δολοφονία της Short όσο και για τις δολοφονίες που αποδίδονται στον Zodiac έχει λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον δύο βετεράνων ντετέκτιβ της αστυνομίας που κάποτε εργάζονταν για το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένου ενός που εργάστηκε στην υπόθεση Short.

Μαθηματικοί που εργάζονταν παλαιότερα για την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) υποστήριξαν επίσης το έργο του Baber στην εφημερίδα Times.

Ο Ed Giorgio, μαθηματικός που υπηρέτησε ως επικεφαλής κωδικοποιητής και αποκωδικοποιητής για την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, είπε ότι το έργο του Baber «επαληθεύτηκε», ενώ ένας άλλος πρώην κρυπτομαθηματικός της NSA, ο Patrick Henry, είπε ότι ανακάλυψε έναν άλλο σύνδεσμο μεταξύ των δύο υποθέσεων: ο κώδικας Zodiac προφανώς δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί «Elizabeth».

Ωστόσο, ορισμένοι παραμένουν σκεπτικοί. Ο Larry Harnish, πρώην συντάκτης της εφημερίδας Times, ο οποίος ερευνά την υπόθεση της Μαύρης Ντάλια από τη δεκαετία του 1990, επισήμανε μια έκθεση της αστυνομίας του Λος Άντζελες που αναφέρει ότι η αστυνομία ανέκρινε και απάλλαξε τον Margolis.

Ωστόσο, η έκθεση αυτή δεν παρέχει λεπτομέρειες για το άλλοθι του Margolis και ο ίδιος παρέμεινε ενεργός ύποπτος ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την πολιτεία, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Ποιος ήταν ο Marvin Margolis;

Ο Margolis υπηρέτησε στο ιατρικό σώμα του Ναυτικού και ήταν μεταξύ των πρώτων στρατιωτών που αποβιβάστηκαν στην Οκινάουα τον Απρίλιο του 1945, σύμφωνα με την εφημερίδα Times. Αργότερα παρουσίασε συμπτώματα σοβαρού ψυχικού τραύματος, όπως επαναλαμβανόμενα όνειρα από τη μάχη, κατάθλιψη και αυξημένη ευαισθησία σε ξαφνικά ερεθίσματα.

Απολύθηκε από το Ναυτικό με 50% αναπηρία, αφού έκανε ανησυχητικές δηλώσεις, υπονοώντας ότι θα σκότωνε όποιον προσπαθούσε να τον στείλει ξανά στον πόλεμο. Η θητεία του στο Ναυτικό τον εμπόδισε να γίνει χειρουργός, κάτι που, σύμφωνα με τους ερευνητές, τροφοδότησε μια βαθιά πικρία.

Μετά το 1945 μετακόμισε σε διάφορες πολιτείες και εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, μεταξύ άλλων ως οικοδόμος, αρχιτέκτονας και ζωγράφος πορτρέτων. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, «φαίνεται να απολάμβανε την προσοχή» και ήταν το θέμα ενός ενθουσιώδους άρθρου στην εφημερίδα Wellington Daily News στο Κάνσας το 1961, αυτή τη φορά με το ψευδώνυμο «Skip Merrill».

Σε αυτό το άρθρο, υπερέβαλε τα στρατιωτικά του επιτεύγματα και ισχυρίστηκε ότι είχε σπουδάσει τέχνη υπό τον Σαλβαδόρ Νταλί στο USC.

Στα επόμενα χρόνια, ο Margolis επέστρεψε στην Καλιφόρνια. Διηύθυνε ένα εστιατόριο στο Atascadero και εργάστηκε ως μηχανικός στην Intel στη Σάντα Κλάρα.

Διηύθυνε την Bucksavers Automotive Repair & Parts Supply στο Oceanside στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά καταδικάστηκε σε 30 ημέρες φυλάκιση και τρία χρόνια επιτήρηση για απάτη σε βάρος πελατών.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια

Δεν είναι σαφές αν η αστυνομία θα εξετάσει τα ευρήματα του Baber.

Η Mitzi Roberts, που εργάστηκε στην ανεξιχνίαστη υπόθεση της Μαύρης Ντάλια για το LAPD, δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες έχει ενημερωθεί για τα ευρήματα του Baber, αλλά η υπόθεση Short δεν αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.

«Δεν νομίζω ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες θα πάρει ποτέ θέση και θα πει ότι η υπόθεση έχει λυθεί», δήλωσε η Roberts.

Σύνταξη
