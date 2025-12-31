newspaper
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 18:56

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Spotlight

Tο δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες (30/12) ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για την δολοφονία της μητέρας του τον Ιανουάριο του 2022 μέσα στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι το οποίο στη συνέχεια το πυρπόλησε.

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας μιλούν για τον 60χρονο αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του κατηγορούμενου.

«Μου είπε πως κάηκε νεκρή»

«Μου ”μύρισε” κατευθείαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Στεναχωρημένος ήτανε. Είπα εντάξει αλλά όχι και να καεί κάπως έτσι το είχα πει εγώ και μου λέει ”μην ανησυχείς είχε πεθάνει πιο πριν”. Πως κάηκε νεκρή», αποκάλυψε συγγενής της στο «Φως στο Τούνελ».

«Ο (κατηγορούμενος) είναι ένας άνθρωπος από τα ΟΥΚ»
Άλλος συγγενής του λέει στην εκπομπή:

«Μου είχε αναφέρει για το βιοντίζελ και θυμάμαι αυτό το πόσο οικονομικό είναι δηλαδή, για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για θέρμανση αντί του πετρελαίου. Δεν θυμάμαι την αλχημεία δηλαδή πώς το έκανε. Μπορώ να το φανταστώ ότι θα ήταν ο δολοφόνος, παράλληλα θα μπορούσε ο (κατηγορούμενος) να ήταν και διασώστης σε κάτι γιατί ήταν ακραίος άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ο (κατηγορούμενος) είναι ένας άνθρωπος από τα ΟΥΚ, έχει περάσει 6 μήνες σχολείο λέγεται ας πούμε αυτό με εκπαίδευση τέρμα ακραία δηλαδή, ξεκινάνε 300 και τελειώνουν 10. Πιο πολύ μου το ανέφερε ότι ”εμείς οι ΟΥΚ είμαστε επίμονοι και καταφέρνουμε αυτό που θέλουμε”. Σε τέτοιο στυλ. Για την φυλακή μου είχε πει έτσι, στο άσχετο ότι είχε κάνει και σε υψίστης ασφαλείας».

«Δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της ίδιας του της μητέρας»

Άλλος συγγενής τους αναφέρει:

«Επισκεπτόμουν συχνά τη θεία μου. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό της, μου ζήτησε να της επιστρέψω τα κλειδιά του σπιτιού της που μου είχε δώσει, μετά από απαίτηση του γιου της. Μάλιστα η θεία μου, μου είχε εκφράσει στενοχώρια για το γεγονός ότι ο γιος της την κλείδωνε στο σπίτι. Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι ο γιος της είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό που έμπαινε η σύνταξή της και δεν την άφηνε να διαχειρίζεται τα χρήματά της. Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία. Συγκεκριμένα μου είπε ότι ενώ ήταν στο σπίτι του, οι γείτονες της μητέρας του τον πήραν τηλέφωνο για να του πουν ότι ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της. Μάλιστα ο ίδιος δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της ίδιας του της μητέρας».

Αποκαλυπτική μαρτυρία

Πρώην συνάδελφος της συντρόφου του γιου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου λέει στην εκπομπή:

«Δεν πήρε κανένα μπιτόνι. Δεν παίρνει ποτέ αυτή ποτέ μπιτόνι μαζί από το βενζινάδικο. Ποτέ δεν πήρε γιατί κάθε μέρα αυτή όταν φεύγει από τη δουλειά βάζει 10-15 ευρώ στο αυτοκίνητο. Μπροστά μου δεν πήρε ποτέ βενζίνη, ποτέ. Εμείς, έχουμε βενζινάδικο εδώ γιατί να παίρνει μπιτόνι μαζί; Πάντα βάζει βενζίνη εδώ. Δεν μου είπε ποτέ αυτή ότι έχει γεννήτρια στο σπίτι της. Τον άντρα της εγώ, δουλέψαμε εμείς 3-4 χρόνια μαζί, τον έχω δει μόνο 2 φορές. Ήρθε και τις 2 φορές με μια μεγάλη μηχανή. Είναι καλή γυναίκα. Μια φορά δούλεψα εγώ πρωί και ήρθε αυτή και είχε ένα μάτι μαύρο. Λέω … ”Πού τσακώθηκες;”. Δεν μου έλεγε. Μου έλεγε: ”Έπεσα από σκάλα”. Λέω: ”Δεν είναι από σκάλα, κάπου τσακώθηκες”. Δεν μου είπε αυτή τίποτα. Αυτό έχω δει μια φορά. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα από τον άντρα της».

«Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε»

Άλλος συγγενής της Ελένης Παπαδοπούλου λέει:

«Δεν ήμασταν και συνέχεια μαζί… Κανένα τηλέφωνο μια – δυο φορές τον χρόνο, δεν μιλούσαμε παραπάνω με τον ξάδερφό μου. Όχι με την θεία μου. Με τη θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι ξέρεις κακοποιούμαι, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε.

»Ξέρω ότι ήταν 40 στρέμματα, είχε ξεκινήσει, είχε φέρει θερμοκήπιο να κάνει τουλίπες, χάλασε, μετά πήρε κότες, αυγά και τέτοια, γενικά με τη φύση. Τώρα με τα rave party πώς μπλέχτηκε, τι έκανε… Τώρα μου έλεγε ότι πουλάει βιολογικά αυγά. Αυτό. Όσες φορές τον ρώτησα αυτό μου έλεγε. Τώρα πού τις είχε τις κότες, πού πουλούσε αυγά δεν ξέρω. Ακούω τώρα ότι 400.000 έχει χρέη. Από πού τα είχε τα χρέη δεν το ξέρω καθόλου. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε την βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς».

Το προφίλ του 60χρονου

Όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Απορρίπτει όλα τα εκκωφαντικά ευρήματα που μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία και υποστηρίζει πως η μητέρα του πέθανε από ατύχημα. Αυτά υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκιση του.

Στην μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, που διήρκησε 8 ώρες, ο γιος της 87χρονης επέμεινε στην πλήρη άρνηση των κατηγοριών. Ωστόσο νέα στοιχεία έρχονται στο φως φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

«Απορούσε πως δεν την είχε σκοτώσει»

Σιγά- σιγά τα στόματα ανοίγουν για το μαρτύριο που ζούσε η χήρα του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ απομονωμένη στο σπίτι της στο Κολωνάκι αλλά και την τοξική σχέση που είχε με τον μονάκριβο γιο της με συνεχείς τσακωμούς και εντάσεις.

-Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά, της μιλούσε πολύ απότομα. Η θεία δεν άκουγε και έπρεπε ο άλλος να μιλάει δυνατά και τον νευρίαζε κι αυτό. Τον θύμωνε, τον εξόργιζε αυτή η κατάσταση και λέει απορεί πως δεν το έχει κάνει ή κάπως έτσι.

-Απορεί που δεν έχει σκοτώσει την μητέρα του δηλαδή;

-Ναι.

-Πότε στο είχε πει αυτό;

-Στη Σαμοθράκη που ήμασταν τότε, το 2021 το καλοκαίρι.

Ζούσε με την σύνταξη της μητέρας του καθώς ο ίδιος δεν είχε σταθερή δουλειά. Της αγόραζε τα βασικά και τα υπόλοιπα χρήματα τα διαχειριζόταν εκείνος. Η 87χρονη του είχε μεγάλη αδυναμία και προσπαθούσε να τον πείσει να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει.

-Σου είχε πει αν σκεφτόταν να πάει την μητέρα του στο γηροκομείο;

-Ναι αλλά ήταν ακριβό, δεν θα έφτανε κάτι τέτοιο. Ήταν ακριβό, ακριβή επιλογή. Έλεγε ήθελα να κάνω άλλα πράγματα και δεν μπορώ. Την έχω συνέχεια έννοια.

-Πώς πορευόταν, με τι χρήματα, πώς ζούσε;

-Με την σύνταξη της θείας.

Οι πατέντες και η σχέση του με τη… φωτιά

Πόζαρε δίπλα σε πυρκαγιές. Τραβούσε βίντεο από τα μέτωπα και καμάρωνε για τους αυτοσχέδιους καυστήρες που έφτιαχνε στο υπόγειο του.

«Το ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ που σχεδίασα και κατασκεύασα μόνος μου. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται γίνεται πυρόλυση και αυτοκαθαρίζεται!».

Είναι αναρτήσεις του στα social media με τον φερόμενο ως μητροκτόνο να επιδεικνύει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την φωτιά και τις εκρήξεις.

«Ξέρω από αυτά, είμαι επιστήμονας, βιολόγος και της εκπομπής σας θαυμαστής και του Mr. Monk και όλων των αστυνομικών. (γελάει) Λοιπόν δεν είδα κάτι τέτοιο».

Ένας φίλος μιλά στο Live News για την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του περιγράφοντας τον 60χρονο εμμονικό.

«Με εντυπωσίαζε γιατί κάποιες φορές ήταν πολύ λογικός σε γενικές κουβέντες μιλάω, και μετά παρανοούσε να το πω έτσι. Έλεγε κάτι ασυναρτησίες. Η εμμονή που είχε με πράγματα. Κολλούσε, έτρωγε κόλλημα πως να το πω. Η μανία που είχε, δεν καθότανε, ήταν σε μια εγρήγορση».

Ο ίδιος, όπως λέει, δεν πέφτει από τα σύννεφα και πως είχε υποπτευθεί εξαρχής τον 60χρονο γιο. Τα χρήματα και το διαμέρισμα ίσως έπαιξαν κάποιον ρόλο αλλά θεωρεί πως ο βασικός λόγος που οδηγηθήκαμε στο αποτρόπαιο αυτό έγκλημα ήταν τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

«Ναι μεν το κίνητρο ήταν τα χρήματα, το διαμέρισμα κτλ αλλά εγώ το ρίχνω στην παράνοια πιο πολύ. Είναι 60 χρονών και πρέπει από τα 20 να παίρνει ναρκωτικά και ας πούμε και χωρίς σταματημό. Σχεδόν τα έφτιαχνε μόνος του να το πω έτσι».

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» προβλήθηκε για πρώτη φορά μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προφυλακισμένος γιος με την Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν κληθεί για ανωμοτί κατάθεση. Μέχρι και τότε επέμενε πως δεν υπάρχει έγκλημα αλλά ατύχημα δίνοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

«Να μάθουμε τα στοιχεία, τι είναι αυτό που βρήκανε. Ήταν στο στομάχι οι ουσίες αυτές; Τι ουσίες ήτανε; Εε κι αυτό το περίεργο φαινόμενο. Πώς επιβίωσε το ύφασμα; Ήταν ποτισμένο με εύφλεκτο υγρό, κάηκαν τα πάντα και το ύφασμα άκαυτο και το χέρι; Το χέρι ήταν σαν ζωντανό. Με το μανικιούρ τα χεράκια της, σαν ζωντανά. Δεν ήταν καν μαυρισμένα, τσουρουφλισμένα. Ήταν σαν να ήταν ζωντανό όπως στις φωτογραφίες αυτές. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου».

Μετά τον θάνατο της μητέρας του ο 60χρονος σχολίαζε γυναικοκτονίες που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Καταδίκαζε το γεγονός, χαρακτήριζε μανιακούς τους δολοφόνους.

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Καταγγέλλουν υπονόμευση 31.12.25

«Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια - Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αποχώρησαν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια καταγγέλλοντας υπονόμευση του αγώνα. Θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύνταξη
Κρήτη: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
Ελλάδα 31.12.25

«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε, δήλωσε ότι ο 19χρονος δεν ακούμπησε την χειροβομβίδα από την έκρηξη της οποίας έχασε τη ζωή του.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε – Πότε θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι
Μπάσκετ 31.12.25

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα, καθώς ενημέρωσε κι επίσημα τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει. Πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιος ελέγχει τι στο τέλος του 2025 – Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία
Δείτε χάρτη 31.12.25

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία στο τέλος του 2025 - Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Τα κύρια εμπόδια για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν - Ποια νέα μπορεί να προκύψουν, τι έχουν δηλώσει Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών
ΣΥΡΙΖΑ 31.12.25

Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών

«Να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για την οικογένειά του: «Όταν συντονιστούμε, μπορούμε να πετύχουμε το αδύνατο»

Ο διεθνής φόργουορντ αναφέρεται στον ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, το μέλλον του Γιάννη, στη φιλοσοφία του σύγχρονου μπάσκετ και στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού σε Ευρώπη και Αμερική

Σύνταξη
Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά
Κίνημα Δημοκρατίας 31.12.25

Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο Στέφανος Κασσελάκης ευχήθηκε για το 2026 «εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη»

Σύνταξη
Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»
Ελλάδα 31.12.25

Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Για την ώρα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα προβλήματα από τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας - Ιδιαίτερη προσοχή το πρωί της Πρωτοχρονιάς λόγω του ισχυρού παγετού

Σύνταξη
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»
Μπάσκετ 31.12.25

Θανάσης Αντετοκούνμπο στο Baskettalk για Σπανούλη: «Είναι αληθινός, έτσι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σαν άνθρωπος»

Σε συνέντευξή του στο Baskettalk με τους δημοσιογράφους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ρόλο και την επιρροή του Βασίλη Σπανούλη στην οικογένειά του και στην Εθνική ομάδα, αλλά και για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο ίδιος στο μέλλον καριέρα προπονητή ή μάνατζερ. Ο θαυμασμός για τον Βασίλη Σπανούλη Απαντώντας […]

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ 31.12.25

Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και η Ελλάδα καλείται να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Σύνταξη
Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»
Θεσσαλονίκη 31.12.25

Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»

«Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Οδοστρωτήρας 31.12.25

Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

