Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα, είπε ότι η Δύση πρέπει να καταλάβει πως η Ρωσία έχει τη στρατηγική πρωτοβουλία στην Ουκρανία καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια πιθανή διευθέτηση (στη φωτογραφία του Alexander Zemlianichenko via Reuters, επάνω, ο Σεργκέι Λαβρόφ).

Ο Λαβρόφ είπε στο ρωσικό πρακτορείο RIA ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία αποκαλεί «Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση».

Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν τώρα την ιδέα, η οποία έγινε σαφής σε όλους, πως με τη λήξη της θητείας του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαιτούνταν νέες εκλογές.

Ο Λαβρόφ τόνισε και πάλι ότι για μια διευθέτηση απαιτείται να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και να υιοθετήσει η χώρα αυτή ουδέτερο, αδέσμευτο καθεστώς, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ρώσος ΥΠΕΞ παραχώρησε συνέντευξη και στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, στο οποίο επισήμανε ότι η Ρωσία εκτιμά τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας του για τη ειρηνευτική διευθέτηση του πολέμου.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους αμερικανούς διαπραγματευτές προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες συμφωνίες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης» είπε.

Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι «το καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ευρωπαίοι επιμελητές του δεν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικές συνομιλίες».

«Ονειρεύονται την κατάρρευση»

Στάθηκε στο γεγονός ότι «σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν γεμίσει το καθεστώς του Κιέβου με χρήματα και όπλα».

«Ονειρεύονται την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας υπό την πίεση των κυρώσεών τους. Μετά την άνοδο στην εξουσία μιας νέας κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αναδείχθηκαν ως τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη. Δεν κρύβουν το γεγονός ότι ετοιμάζονται να πολεμήσουν με τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συμπλήρωσε.