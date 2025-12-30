Το «καλά πήγε αυτό» του Κινήματος Δημοκρατίας στην «Ομάδα Αλήθειας» και η… αφιέρωση
Η διαβόητη «Ομάδα Αλήθειας», προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε αυτή τη φορά στο στόχαστρό της τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας με το περιπαικτικό σχόλιο «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά» και τα γνωστά «κόψε, ράψε» στα βίντεο της. Η απάντηση δεν άργησε να έρθει με το εξίσου περιπαικτικό «καλά πήγε αυτό» και μια… αφιέρωση.
Σε οργασμό… δημιουργικότητας και τις γιορτές βρίσκεται η «Ομάδα Αλήθειας» κόβοντας και ράβοντας κατά το δοκούν για να σπιλώσει τους πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας.
«Καλά πήγε αυτό»
Αυτή τη φορά καταπιάνεται με τον Στέφανο Κασσελάκη και το Κίνημα Δημοκρατίας ενόψει και του έκτακτου συνεδρίου του κόμματος στις 7 και 8 Φεβρουαρίου και την ανάρτηση που είχε κάνει ο πρόεδρος του Κινήματος.
Εξυπνακισμοί…
Με τους γνωστούς εξυπνακισμούς ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζει «εδώ κάτι δεν πήγε και πολύ καλά».
Η απάντηση όμως από το Κίνημα Δημοκρατίας δεν άργησε να έρθει με το «καλά πήγε αυτό» και μια αναδημοσίευση – αφιέρωση.
Το Κίνημα Δημοκρατίας συνοδεύει την απάντησή του με το δημοσίευμα της 13ης Ιουλίου στο in: «Κίνημα Δημοκρατίας: Η έρευνα της οικονομικής εισαγγελίας για τη V+O και το «δεν σιωπήσαμε» του Στέφανου Κασσελάκη» που ανέδειξε πως στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Εισαγγελίας – σύμφωνα με δημοσίευμα του Κυριακάτικου Βήματος – βρίσκεται η χρημοτοδότηση του προπαγανδιστικού βραχίονα της Νέας Δημοκρατίας, της λεγόμενης «Ομάδας Αλήθειας».
Ακολουθεί η απάντηση του Κινήματος Δημοκρατίας στην ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας»:
«Καλά πήγε αυτό».
Ναι.
Για τους κρατικοδίαιτους.
Για τις τριγωνικές συναλλαγές.
Για όσους νόμιζαν ότι όλα θα μένουν για πάντα στο σκοτάδι.
Απολαύστε τις γιορτές, τα κάλαντα.
Γιατί του χρόνου, τα κάλαντα μάλλον θα σας τα πει ο εισαγγελέας».
