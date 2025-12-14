Την διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου για να αποφασίσει το σύνολο των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας τα επόμενα βήματα του κόμματος, εξήγγειλε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ο Στεφανος Κασσελάκης.

Στην διαδικασία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα μέλη με υβριδικό τρόπο

Έτσι, με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ίδρυση του κόμματος, ο πρόεδρος του Κινήματος κάνει πράξη αυτό που είχε υποσχεθεί στα μέλη. Αυτά, χωρίς την ανάμειξη των οργάνων, θα αξιολογήσουν την έως τώρα πορεία, θα υποδείξουν τις οργανωτικες αλλαγές που κρίνουν απαραίτητες και θα αποφασίσουν αν μετά τις εκλογές το κόμμα θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του ή θα επιδιώξει συμμετοχή σε κυβερνητικά σχήματα.

Δύο δρόμοι

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει στο μήνυμά του προς τα μέλη, πως υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας.

«Ο ένας, να δημιουργηθούν νέα κινήματα από την κοινωνία, με άφθαρτους ανθρώπους. Ο δεύτερος, ο πλέον πιθανός, είναι μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και άκρας δεξιάς. Ένα μοντέλο που ήδη εξαπλώνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και που θα χτυπήσει δικαιώματα, ελευθερίες, δημοκρατικές κατακτήσεις δεκαετιών».

Η ιδανική λύση για την χώρα, σημειώνει «θα ήταν ένας νέος φορέας, φιλοευρωπαϊκος, φιλελεύθερος, προοδευτικός, στο Κέντρο της Αλλαγής ο οποίος θα συνεργαζόταν με αυτά τα νέα κινήματα για να φέρει εις πέρας την οικονομική πολιτική και την ριζική θεσμική κάθαρση που απαιτεί η κοινωνία. Αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεση του Κινήματος Δημοκρατίας. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».

Συγχρόνως, συνεχίζει «δεν υπάρχει η κουλτούρα κυβερνητικών συμφωνιών. Καθώς έχει πείσει το σύστημα ότι κυβερνούν τα πρόσωπα και όχι οι πολιτικές, ενώ για εμάς σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές που θες να υπηρετήσεις. Αν θες δηλαδή, να υπηρετήσεις τον λαό και όχι τα συμφέροντα. Και το έζησε εξάλλου η Ελλάδα με τα μνημόνια. Τα πρόσωπα άλλαζαν, αλλά οι πολιτικές έμεναν οι ίδιες».

«Θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση»

Στη συνέχεια απαριθμεί τα όσα κατάφερε το Κίνημα στον ένα χρόνο ζωής του, από την ανάδειξη του θέματος των Τεμπών στο Ευρωκοινοβούλιο, την σύνταξη κατηγορητήριων εναντίον όλων των υπευθύνων και του Κ. Μητσοτάκη για σφετερισμό εξουσίας, την στήριξη στις μητέρες των θυμάτων των γυναικοκτονιών και την κατάθεση σύγχρονης πρότασης νόμου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Την κατάθεση πρότασης νόμου για το μαύρο χρήμα στην πολιτική, την κατάθεση αναφορών στη Δικαιοσύνη για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τριγωνικών συναλλαγών της Νέας Δημοκρατίας(Blue Skies).

Και καταλήγει:

«Τώρα όμως η απόφαση επιστρέφει σε εσάς, τα μέλη μας, όπως πάντα. Στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο έκτακτο συνέδριο που συγκαλώ, θα πάρουμε όλοι μαζί την απόφαση για το μέλλον του Κινήματος Δημοκρατίας. Το συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του».