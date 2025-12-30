Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Τέλος χρόνου για 280.000 φοιτητές

Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»

• Ποιοι διαγράφονται οριστικά και ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μία Ανώτατη Σχολή

• Γιατί το μέτρο της διαγραφής διχάζει την πανεπιστημιακή κοινότητα

• Τι υποστηρίζει ο κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που παραιτήθηκε χθες

==========

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Ολα τα αναδρομικά του ’26

• 950.000 συνταξιούχοι αναμένουν έως 16.500 ευρώ από τον ΕΦΚΑ

==========

Αυτόπτης μάρτυρας

Το «κόκκινο φίδι» της επιστροφής από Θεσσαλονίκη

• Οι 11 ώρες ταξίδι προς την Αθήνα και τα τεχνάσματα των οδηγών που δεν είχαν οδό διαφυγής

• Μπλόκα και την Πρωτοχρονιά

• Νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο

==========

Ντόναλντ Τραμπ

Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς τον Νετανιάχου

• Δήλωσε ταυτόχρονα ότι στηρίζει ολόψυχα και τον Ερντογάν

• Ενώ εξέφρασε οργή για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν που οι Ουκρανοί διαψεύδουν

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Τα θαλάσσια πάρκα πάνε… ΣτΕ

Η κάρτα που δεν άρεσε στον κύριο υπουργό

==========

Ιστορίες

Οταν η Μπαρντό τραγούδησε Σπανό

==========

Κληρονομιές

Πώς ξεμπλοκάρουν αδρανείς περιουσίες

==========

Εξαρση

120 παιδιά την Κυριακή στο Παίδων με γρίπη

==========

Φαινόμενα

Η Ακροδεξιά αλώνει την ποπ κουλτούρα

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Αγγλία

Αρσεναλ εναντίον Αστον Βίλα στη μάχη της κορυφής

Ολυμπιακός

Τρέχει για το ποδαρικό στο 2026 ο Πιρόλα