Stream
Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»
Media 30 Δεκεμβρίου 2025 | 00:39

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»

Τέλος χρόνου για 280.000 φοιτητές • Ποιοι διαγράφονται οριστικά και ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μία Ανώτατη Σχολή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

==========

Οι δικαιούχοι και τα ποσά
Ολα τα αναδρομικά του ’26
• 950.000 συνταξιούχοι αναμένουν έως 16.500 ευρώ από τον ΕΦΚΑ

==========

Αυτόπτης μάρτυρας
Το «κόκκινο φίδι» της επιστροφής από Θεσσαλονίκη

• Οι 11 ώρες ταξίδι προς την Αθήνα και τα τεχνάσματα των οδηγών που δεν είχαν οδό διαφυγής
• Μπλόκα και την Πρωτοχρονιά
• Νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο

==========

Ντόναλντ Τραμπ
Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς τον Νετανιάχου

• Δήλωσε ταυτόχρονα ότι στηρίζει ολόψυχα και τον Ερντογάν
• Ενώ εξέφρασε οργή για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν που οι Ουκρανοί διαψεύδουν

==========

Πολιτικό παρασκήνιο
Τα θαλάσσια πάρκα πάνε… ΣτΕ
Η κάρτα που δεν άρεσε στον κύριο υπουργό

==========

Ιστορίες
Οταν η Μπαρντό τραγούδησε Σπανό

==========

Κληρονομιές
Πώς ξεμπλοκάρουν αδρανείς περιουσίες

==========

Εξαρση
120 παιδιά την Κυριακή στο Παίδων με γρίπη

==========

Φαινόμενα
Η Ακροδεξιά αλώνει την ποπ κουλτούρα

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Αγγλία
Αρσεναλ εναντίον Αστον Βίλα στη μάχη της κορυφής

Ολυμπιακός
Τρέχει για το ποδαρικό στο 2026 ο Πιρόλα

Wall Street
Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
«Μια πραγματικότητα» 30.12.25

Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του για τη Σομαλιλάνδη

Το Ισραήλ υπερασπίστηκε στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης, τονίζοντας ότι ελήφθη «στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
Κυβερνητική απόφαση 30.12.25

Η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά την Ουκρανία

Εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση η ανανέωση παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, που είχε προκαλέσει εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες στο εσωτερικό του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
Σεργκέι Λαβρόφ 30.12.25

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ενωση είναι «τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελούν τα κύρια εμπόδια για την ειρήνη, αναφέρει ο Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Δύση θα έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
Λευκός Οίκος 30.12.25

Ο Τραμπ, μονοπωλώντας της συνέντευξη Τύπου, επανέλαβε τις γνωστές θέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή. Ενώ άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα «αν έχουν την ευκαιρία»

Σύνταξη
Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Η Ένωση Φιλάθλων της Εσπανιόλ προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα που θα έχει τον Ζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια της

Βάιος Μπαλάφας
Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Υπερπληθωρισμός 29.12.25

Η χρόνια υποτίμηση του νομίσματος ωθεί τον υπερπληθωρισμό, την ακρίβεια και την αστάθεια στο Ιράν, όπου οι τιμές ορισμένων προϊόντων αυξάνονται από τη μία ημέρα στην άλλη.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Πότε ανακοινώνεται
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, αφού ο παίκτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και απομένει μόνο η ανακοίνωση της μεταγραφής του, η οποία αναμένεται την Τρίτη (30/12).

Σύνταξη
Ζάμπια – Μαρόκο 0-3: Οι γκολάρες του Ελ Κααμπί έστειλαν τους Μαροκινούς στους «16» (vids)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Ελ Κααμπί! Μετά το γκολ με ψαλιδάκι με τις Κομόρες, πέτυχε ξανά γκολάρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και με δύο προσωπικά τέρματα οδήγησε το Μαρόκο στη νίκη με 3-0 επί της Ζάμπια,

Σύνταξη
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Α, Β, Γ, Δ 29.12.25

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ
Μεγάλη έκρηξη 29.12.25

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να ενημερώσει ποια εγκατάσταση ήταν και ποια αμερικανική υπηρεσία ενήργησε.

Σύνταξη
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
