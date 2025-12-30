Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»
Τέλος χρόνου για 280.000 φοιτητές • Ποιοι διαγράφονται οριστικά και ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μία Ανώτατη Σχολή
- «Δεν τον είδε κανείς» - Κορυφώνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο πυροσβέστη στις Σέρρες
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
- Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο των Αμπού Ομπέιντα, Μοχάμεντ Σινουάρ και άλλων στελεχών της
- Εφιαλτικά σενάρια για την Τεχνητή Νοημοσύνη το 2026 - Τι προβλέπουν οι ειδικοί
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Τέλος χρόνου για 280.000 φοιτητές
Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»
• Ποιοι διαγράφονται οριστικά και ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μία Ανώτατη Σχολή
• Γιατί το μέτρο της διαγραφής διχάζει την πανεπιστημιακή κοινότητα
• Τι υποστηρίζει ο κοσμήτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που παραιτήθηκε χθες
==========
Οι δικαιούχοι και τα ποσά
Ολα τα αναδρομικά του ’26
• 950.000 συνταξιούχοι αναμένουν έως 16.500 ευρώ από τον ΕΦΚΑ
==========
Αυτόπτης μάρτυρας
Το «κόκκινο φίδι» της επιστροφής από Θεσσαλονίκη
• Οι 11 ώρες ταξίδι προς την Αθήνα και τα τεχνάσματα των οδηγών που δεν είχαν οδό διαφυγής
• Μπλόκα και την Πρωτοχρονιά
• Νέα πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο
==========
Ντόναλντ Τραμπ
Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς τον Νετανιάχου
• Δήλωσε ταυτόχρονα ότι στηρίζει ολόψυχα και τον Ερντογάν
• Ενώ εξέφρασε οργή για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν που οι Ουκρανοί διαψεύδουν
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Τα θαλάσσια πάρκα πάνε… ΣτΕ
Η κάρτα που δεν άρεσε στον κύριο υπουργό
==========
Ιστορίες
Οταν η Μπαρντό τραγούδησε Σπανό
==========
Κληρονομιές
Πώς ξεμπλοκάρουν αδρανείς περιουσίες
==========
Εξαρση
120 παιδιά την Κυριακή στο Παίδων με γρίπη
==========
Φαινόμενα
Η Ακροδεξιά αλώνει την ποπ κουλτούρα
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Αγγλία
Αρσεναλ εναντίον Αστον Βίλα στη μάχη της κορυφής
Ολυμπιακός
Τρέχει για το ποδαρικό στο 2026 ο Πιρόλα
- Σομαλιλάνδη: Το Ισραήλ υπερασπίζεται στο ΣΑ του ΟΗΕ την απόφασή του να την αναγνωρίσει
- Ουκρανία: Τη συνέχιση παροχής στρατιωτικής στήριξης ενέκρινε η ιταλική κυβέρνηση
- Ουκρανία: Η Δύση πρέπει να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα επί του πεδίου, τονίζει ο Λαβρόφ,
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Μύθοι και αλήθειες για τους «αιώνιους»
- Ο Τραμπ παρέχει πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου – Aπειλεί Ιράν, Χαμάς και Χεζμπολάχ «αν συμπεριφέρονται άσχημα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 30.12.2025]
- Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
- Τεχεράνη: Διαδηλώσεις έξω από κλειστά καταστήματα, λόγω ισοτιμίας και ακρίβειας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις