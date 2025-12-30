Συνταγή: Ψητό χοιρινό στο φούρνο με μέλι και πατάτες

Τι κι αν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος απουσίαζε από το Buongiorno; Αυτό δεν σημαίνει ότι μείναμε… νηστικοί. Την ποδιά φόρεσε ο Βασίλης Καλλίδης και μας ετοίμασε μια συνταγή – ταμάμ για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Ο γνωστός chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ψητό χοιρινό στον φούρνο με μέλι και πατάτες. Ένα πιάτο πεντανόστιμο, ότι πρέπει για αυτές τις μέρες και όχι τόσο δύσκολο όσο έχεις στο μυαλό σου – όπως είπε ο Βασίλης Καλλίδης θέλει μόλις 5 λεπτά για την προετοιμασία και μετά το… ξεχνάς στο φούρνο.

Τα υλικά

1 χοιρινός «λαιμός»

2 φλ. κρασί κόκκινο

3 κ.σ. μέλι

7-8 σκελίδες σκόρδο

2-3 κλαράκια σέλερι

2-3 καρότα

2 κρεμμύδια

Αλάτι

Πιπέρι

Για τις πατάτες

1 κιλό πατάτες baby

Ελαιόλαδο

3-4 κλωναράκια δεντρολίβανο

3-4 σκ. σκόρδο

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία

Βάζουμε το χοιρινό σε ένα ταψί.

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το κόκκινο κρασί, το μέλι, το αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Περιχύνουμε το μείγμα πάνω στο κρέας και το αλείφουμε καλά με τα χέρια μας για να πάει παντού.

Βάζουμε το ταψί στον φούρνο στους 180 βαθμούς και το ψήνουμε για 2,5 ώρες – ανά περιόδους προσθέτουμε λίγη από τη μαρινάδα που έχουμε ετοιμάσει στο κρέας.

Την ίδια ώρα παίρνουμε τις πατάτες, ρίχνουμε ελαιόλαδο, προσθέτουμε το δεντρολίβανο, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι και τις ψήνουμε.

Όταν το χοιρινό είναι έτοιμο, βγάζουμε το υγρό που έχει μείνει στο ταψί, το βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι και το ζεσταίνουμε για λίγο.

Βάζουμε το χοιρινό σε μια πιατέλα, το κόβουμε σε φέτες, τοποθετούμε τις πατάτες και τα καρότα και στη συνέχεια περιχύνουμε το υγρό από το κατσαρολάκι, σαν σάλτσα.