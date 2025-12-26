Συνταγή: Ροστ μπιφ

Είναι μια από τις πιο γνωστές συνταγές στην Αγγλία, που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τα γιορτινά τραπέζια σε πολλές χώρες. Ροστ μπιφ – ένα πιάτο με το τέλεια ψημένο μοσχάρι και με υψηλή θρεπτική αξία.

Τα υλικά

Για το κρέας

1½ κιλό μοσχαρίσιο νουά ή τρανς

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

1 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο

1 κ.γ. θυμάρι

Αλάτι, πιπέρι

Για τα λαχανικά

6-8 καρότα κομμένα στη μέση

400 γρ. σπαράγγια

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. πάπρικα

Αλάτι, πιπέρι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Δένουμε το κρέας με σπάγγο για ομοιόμορφο ψήσιμο – ή ζητάμε από τον κρεοπώλη να το κάνει για εμάς.

Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και τρίβουμε παντού με το μείγμα το κρέας, να καρυκευτεί καλά.

Στη συνέχεια το σοτάρουμε σε καυτό τηγάνι για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά. Το μεταφέρουμε σε ταψί.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα καρότα, τα σπαράγγια, το ελαιόλαδο, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και τα μοιράζουμε γύρω από το κρέας.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-60 λεπτά. Αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί για 10 λεπτά προτού το κόψουμε σε φέτες.

* Πηγή: Vita