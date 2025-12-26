Συνταγή: Ροστ μπιφ
Μια συνταγή που τη βλέπουμε να κάνει συχνά - πυκνά την εμφάνισή της στα γιορτινά τραπέζια.
Είναι μια από τις πιο γνωστές συνταγές στην Αγγλία, που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τα γιορτινά τραπέζια σε πολλές χώρες. Ροστ μπιφ – ένα πιάτο με το τέλεια ψημένο μοσχάρι και με υψηλή θρεπτική αξία.
Τα υλικά
Για το κρέας
1½ κιλό μοσχαρίσιο νουά ή τρανς
2 κ.σ. ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο
1 κ.γ. θυμάρι
Αλάτι, πιπέρι
Για τα λαχανικά
6-8 καρότα κομμένα στη μέση
400 γρ. σπαράγγια
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. πάπρικα
Αλάτι, πιπέρι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Η διαδικασία
Δένουμε το κρέας με σπάγγο για ομοιόμορφο ψήσιμο – ή ζητάμε από τον κρεοπώλη να το κάνει για εμάς.
Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και τρίβουμε παντού με το μείγμα το κρέας, να καρυκευτεί καλά.
Στη συνέχεια το σοτάρουμε σε καυτό τηγάνι για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά. Το μεταφέρουμε σε ταψί.
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα καρότα, τα σπαράγγια, το ελαιόλαδο, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και τα μοιράζουμε γύρω από το κρέας.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-60 λεπτά. Αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί για 10 λεπτά προτού το κόψουμε σε φέτες.
* Πηγή: Vita
- Αρης Μουγκοπέτρος: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά τη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή
- Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
- Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
- Σάκης Ρουβάς: Ο χορός με την κόρη του Αριάδνη και η απίστευτη ομοιότητα τους
- «Κάνει σκέψεις παραίτησης ο Αλμέιδα από τη Σεβίλλη»
- Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
- Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
- Συνάντηση με έναν ασυνόδευτο ή αδέσποτο σκύλο – Πώς πρέπει να κινηθούμε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις