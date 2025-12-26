magazin
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταγή: Ροστ μπιφ
Απόλαυση 26 Δεκεμβρίου 2025 | 07:30

Συνταγή: Ροστ μπιφ

Μια συνταγή που τη βλέπουμε να κάνει συχνά - πυκνά την εμφάνισή της στα γιορτινά τραπέζια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Είναι μια από τις πιο γνωστές συνταγές στην Αγγλία, που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει τα γιορτινά τραπέζια σε πολλές χώρες. Ροστ μπιφ – ένα πιάτο με το τέλεια ψημένο μοσχάρι και με υψηλή θρεπτική αξία.

Τα υλικά

Για το κρέας
1½ κιλό μοσχαρίσιο νουά ή τρανς
2 κ.σ. ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1 κ.σ. φρέσκο δεντρολίβανο
1 κ.γ. θυμάρι
Αλάτι, πιπέρι

Για τα λαχανικά
6-8 καρότα κομμένα στη μέση
400 γρ. σπαράγγια
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. πάπρικα
Αλάτι, πιπέρι
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Η διαδικασία

Δένουμε το κρέας με σπάγγο για ομοιόμορφο ψήσιμο – ή ζητάμε από τον κρεοπώλη να το κάνει για εμάς.

Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι και τρίβουμε παντού με το μείγμα το κρέας, να καρυκευτεί καλά.

Στη συνέχεια το σοτάρουμε σε καυτό τηγάνι για 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά. Το μεταφέρουμε σε ταψί.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα καρότα, τα σπαράγγια, το ελαιόλαδο, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και τα μοιράζουμε γύρω από το κρέας.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-60 λεπτά. Αφήνουμε το κρέας να ξεκουραστεί για 10 λεπτά προτού το κόψουμε σε φέτες.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Markets
Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream magazin
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο