Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
30 Δεκεμβρίου 2025 | 10:47
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα kick boxing στη Σερβία, όταν λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη Έλληνα αθλητή, Γιάννη Τσουκαλά, με νοκ άουτ έναντι του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Τις τραγικές στιγμές περιέγραψε ο συνανθλητής του Γιάννη Τσουκαλά, Παύλος Κοχλιαρίδης, με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα γεγονότα, καθώς το ελληνικό επιτελείο αποτελούταν από τέσσερα άτομα, την ίδια ώρα που στο ρινγκ εισέβαλαν 100!

Ο Κοχλιαρίδης αποκάλυψε παράλληλα ότι έμαθαν από έμπιστες πηγές πως χούλιγκαν εθεάθη στο χώρο με μαχαίρι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Παύλος Κοχλιαρίδης στο fightsports.gr

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά… Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».

Headlines:
Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία
Υγεία 29.12.25

Ραγδαία αύξηση γρίπης και ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, την περίοδο των εορτών υπήρξε ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων παιδιών με γρίπη, RSV και άλλων ιώσεων στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Θεσσαλονίκη 29.12.25

Κατέληξε η ηλικιωμένη που νοσηλευόταν μετά τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η ηλικιωμένη μετά τη φωτιά στο διαμέρισμα που διέμενε στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη είχε διασωληνωθεί άμεσα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά σήμερα κατέληξε.

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Καιρός: Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα – Τα δύο σενάρια για την Πρωτοχρονιά
Θα το στρώσει; 27.12.25

Έρχονται χιόνια στην Πάρνηθα - Τα δύο σενάρια για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός θα «δείξει τα δόντια» του σε πολλές περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, με πτώση της θερμοκρασίας, έντονο κρύο και ισχυρούς ανέμους - Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
Ελλάδα 30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
