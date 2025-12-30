Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα kick boxing στη Σερβία, όταν λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη Έλληνα αθλητή, Γιάννη Τσουκαλά, με νοκ άουτ έναντι του αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Τις τραγικές στιγμές περιέγραψε ο συνανθλητής του Γιάννη Τσουκαλά, Παύλος Κοχλιαρίδης, με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα γεγονότα, καθώς το ελληνικό επιτελείο αποτελούταν από τέσσερα άτομα, την ίδια ώρα που στο ρινγκ εισέβαλαν 100!

Ο Κοχλιαρίδης αποκάλυψε παράλληλα ότι έμαθαν από έμπιστες πηγές πως χούλιγκαν εθεάθη στο χώρο με μαχαίρι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Παύλος Κοχλιαρίδης στο fightsports.gr

«Μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά με εντυπωσιακό ΚΟ, στη γωνία του οποίου ήταν ο προπονητής του Νίκος Γκίκας και εγώ, μπήκαμε για να πανηγυρίσουμε τη νίκη μας μέσα στο ρινγκ. Χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν με πολύ σεμνότητα μαζί με τον Τσουκαλά και τον αθλητή του ΠΑΟΚ kickboxing, Ζήση Παγγούρα. Ο Γιάννης Τσουκαλάς όπως φαίνεται και στο βίντεο, υποκλίθηκε και έπεσε στα γόνατα για να δείξει σεβασμό στους χούλιγκαν του αντιπάλου του και στον αντίπαλο για να μην προέλθει κάποιο επεισόδιο, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ήδη τεταμένη.

Ξαφνικά καθώς ήταν κάτω ο Γιάννης, ο αδερφός του αντιπάλου τον γρονθοκόπησε με συνέπεια να πέσει τελείως ο Έλληνας αθλητής. Μετά από αυτό σε δευτερόλεπτα μαζεύτηκαν πάνω από 100 άτομα μέσα στο ρινγκ και μας βάρεσαν ανελέητα, καθώς ήμασταν κάτω και προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τα πλευρά και το κεφάλι μας.

Με κλωτσιές, μπουνιές από πίσω και πλάγια μας ποδοπάτησαν και μας πετούσαν καρέκλες. Επί δύο λεπτά συνεχόμενα τρώγαμε ξύλο χωρίς να επέμβει η αστυνομία που επενέβη τελικά μετά από δύο λεπτά που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα. Είχαμε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά… Μάθαμε από έμπιστη πηγή πως ένας από τους χούλιγκαν εθεάθη με μαχαίρι! Τραγική εμπειρία. Σωθήκαμε από θαύμα και αποφύγαμε τα χειρότερα. Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις: Τσουκαλάς, Γκίκας, Παγγούρας και εγώ».