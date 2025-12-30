Σερβία: Άγριο επεισόδιο σε αγώνα kickboxing – Μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή
Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη του Γιάννη Τσουκαλά, με νοκ άουτ έναντι του Σέρβου αντιπάλου του, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν.
- ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη: Μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους πραγματικούς αγρότες
- 2 νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ κατά πλεούμενου
- ΗΠΑ: Δικαίωμα του Ισραήλ να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη
- Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν μόνοι, λέει η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος αγώνα kickboxing στη Σερβία, όταν λίγα δευτερόλεπτα μετά τη νίκη του Έλληνα αθλητή, Γιάννη Τσουκαλά, με νοκ άουτ έναντι του Σέρβου αντιπάλου του, Βαχίντ Κιτσάρα, άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Το περιστατικό που καταγράφηκε από θεατές του αγώνα δείχνει τον Τσουκαλά να πανηγυρίζει για την επικράτησή του έναντι του Βαχίντ Κιτσάρα (Vahid Kičara) και άτομα από την ομάδα του να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο και να τραυματίζουν, ευτυχώς όχι σοβαρά, τον Έλληνα αθλητή πολεμικών τεχνών.
View this post on Instagram
Περίπου 50 άτομα φέρεται να εισέβαλαν στο ρινγκ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει γενικευμένη σύρραξη. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, επικαλούμενοι έλλειψη επαρκούς προσωπικού ασφαλείας για τη διαχείριση ενός τέτοιου περιστατικού.
View this post on Instagram
Όπως μεταδίδουν σερβικά μέσα ενημέρωσης, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ σε νοσοκομείο του Βελιγράδι για προληπτικές εξετάσεις. Αφού υποβλήθηκε στους απαραίτητους ελέγχους και πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στην Ελλάδα.
- Συνεχίζεται το σίριαλ με Τετέ: «Η Γκρέμιο καταθέτει πρόταση αγοράς στον Παναθηναϊκό»
- Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με το Μαρούσι πριν τον Ολυμπιακό – Τα δεδομένα στο τριφύλλι με τη γρίπη Α
- Μεγάλη αγωνία στους Νάγκετς: Ο Γιόκιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε κουτσαίνοντας (vid)
- Επέστρεψε ο Αντετοκούνμπο, κερδίζουν οι Μπακς: Δεύτερη συνεχόμενη νίκη κόντρα στους Χόρνετς (113-123)
- Σερβία: Άγριο επεισόδιο σε αγώνα kickboxing – Μπήκαν στο ρινγκ και επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή
- Μαρόκο: Οι ημερομηνίες της ομάδας του Ελ Κααμπί στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Κόπα Άφρικα
- Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία
- «Βραζιλία πρόσεχε τον Ελ Κααμπί» – Το yahoo sports προειδοποιεί την Σελεσάο ενόψει Μουντιάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις