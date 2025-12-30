Σωτήρης Τζεβελέκος: Ήταν εύκολες οι συνεργασίες του με τη Βουγιουκλάκη και τη Βλαχοπούλου;

Ο Σωτήρης Τζεβαλέκος βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA.

Η σχέση του με την σύζυγό του, η οποία κρατά από το 1972

«Όταν πάτησα γερά τα πόδια μου, γιατί το επάγγελμά μας είναι δύσκολο, έκανα τη δική μου οικογένεια. Είχα οικογένεια πάντα. Ήρθα τέλη του 1968 στην Αθήνα, οι γονείς μου έμεναν Θεσσαλονίκη. Το ’71 είχε ο πατέρας μου ένα πρόβλημα υγείας και κουβαλήθηκαν στην Αθήνα με τον μικρό μου αδερφό».

«Αναγκαστικά έπρεπε να ζήσω εγώ την οικογένεια.

Έτρεχα από τότε και εργαζόμουν, γιατί πρώτα έπρεπε να φροντίσω την οικογένεια. Δεν είχα το περιθώριο τότε να χειριστώ όπως θέλω την καριέρα μου. Έχοντας ανάγκη σε έβρισκαν πιο ευάλωτο και υποχωρούσες πάντα. Όταν είσαι μόνος σου τα βγάζεις εύκολα πέρα. Όταν έχεις οικογένεια τα πράγματα είναι διαφορετικά».

Σωτήρης Τζεβελέκος: «Όταν είσαι ερωτευμένος με τη δουλειά σου δεν σε νοιάζει τίποτα»

«Δεν έχω πίκρα. Η δυσκολία σε δυναμώνει. Εμένα με ατσάλωσε. Δεν την άφηνα να με πάρει από κάτω. Ήμουν πάντα στον στίβο της ζωής», συμπλήρωσε.

Πολλά χρήματα δεν υπήρχαν. Τα πολλά χρήματα τα πήραν μέσα στο χώρο μόνο κάποια ονόματα που ήταν πραγματικά σταρ, όπως η Βλαχοπούλου και ο Βουτσάς. Εγώ δεν ήμουν σταρ».

Στο ενεργητικό του ο Σωτήρης Τζεβελέκος έχει 43 ταινίες και 13 σειρές στην τηλεόραση.

«Για όσα έχω κάνει είμαι υπερήφανος. Έκανα όλο το φάσμα της δουλειάς μου. Ξεκίνησα από τη σχολή με κλασικό ρεπερτόριο. Είμαι τόσο γεμάτος που δεν μου λείπει τίποτα. Σταμάτησα το 2008. Από τότε έχω προσαρμόσει τη ζωή μου, τώρα πια είμαι αφοσιωμένος στην οικογένειά μου».

Η εποχή της βιντεοκασέτας

«Όταν βγήκε το βίντεο και ‘έκατσε’ ο κινηματογράφος, όλοι οι κινηματογραφιστές που είχαν τις ταινίες, τις έγραψαν στην κασέτα και έγιναν βίντεο. Έκανα βιντεοταινίες, δεν κρύφτηκα ποτέ. Δεν ντρέπομαι, ούτε το σνομπάρω. Κασέτες έκαναν όλοι».

«Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν πολύ δοτική»

Ο Σωτήρης Τζεβελέκος αναφέρθηκε στους σταρ εκείνης της εποχής.

«Με τους περισσότερους έχω βρεθεί ή στην σκηνή ή σε κάποιο κινηματογραφικό πλατό. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή τη λάμψη και άλλοι ήταν δοτικοί, άλλοι ήταν σωστοί και ωραίοι άνθρωποι, αλλά λίγο απόμακροι. Εγώ προσαρμοζόμουν σε όλα».

«Η Βλαχοπούλου ήταν άνθρωπος που σε πλησίαζε εύκολα. Ήταν πολύ δοτική, πολύ κοινωνική. Ήταν άνθρωπος που βοηθούσε και ποτέ δεν το έλεγε. Βοήθησε εκεί όπου ήξερε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη και δεν την εκμεταλλεύονται».

Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεργάστηκε στην ταινία «Η Αλίκη δικτάτωρ», με τον ηθοποιό να σημειώνει:

«Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος η Αλίκη. Εμένα μου φέρθηκε υπέροχα. Μου φέρθηκε σαν να ήμασταν συνάδελφοι επί ίσοις όροις».

Τέλος, ο Σωτήρης Τζεβελέκος τόνισε πως για εκείνον σημασία έχει η ουσία και το βάθος ενός ρόλου και όχι απλά η παρουσία.