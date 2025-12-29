Η όπερα Last Days δεν κοιτάει τη ζωή αλλά τον μύθο και τους δαίμονες του Κερτ Κομπέιν
Μετά τις συνεχόμενες sold out παραστάσεις του 2022, το έργο Last Days -εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ- επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.
Το ημερολόγιο έγραφε 8 Απριλίου 1994 όταν το πτώμα του εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Σιάτλ – τρεις ημέρες νωρίτερα είχε βάλει τέλος στη ζωή του. Η είδηση του θανάτου του Κερτ Κομπέιν έκανε τον γύρο του κόσμου, σκορπόντας τη θλίψη στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Άλλωστε, εκείνη την περίοδο ο 27χρονος καλλιτέχνης ήταν το μεγαλύτερο όνομα της ροκ σκηνής.
Η απώλειά του σήμανε αυτομάτως και το τέλος των Nirvana, οι οποίοι κατάφεραν σε μόλις επτά χρόνια «ζωής» και μόλις τρία άλμπουμ να αλλάξουν τον ήχο των nineties, να αγγίξουν τις ψυχές των εφήβων που έψαχναν έναν τρόπο να εκφραστούν και να βάλουν τον grunge στα… καλύτερα σπίτια.
Από τότε έχουν περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ωστόσο η κληρονομιά του Κομπέιν και των Nirvana δεν έχει ξεχαστεί. Μέχρι και σήμερα χιλιάδες έφηβοι σε όλο τον κόσμο κυκλοφορούν φορώντας t-shirts του συγκροτήματος, έστω κι αν δεν είχαν γεννηθεί όταν κυκλοφορούσε ο τελευταίος τους δίσκος In Utero το 1993. Ο μύθος του ταλαντούχου, αλλά την ίδια ώρα σκοτεινού μουσικού, δείχνει να μην φθείρεται από το πέρασμα του χρόνου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Βέβαια, μεγάλο ρόλο σε αυτό, έχει παίξει και η ποπ κουλτούρα. Από το 1994 έως σήμερα, δεκάδες ντοκιμαντέρ έχουν κυκλοφορήσει που εξετάζουν τη ζωή και τη μουσική του. Η φήμη ότι ο Κερτ Κομπέιν δεν αυτοκτόνησε αλλά δολοφονήθηκε κρατάει μέχρι και σήμερα. Ενώ, συχνά πυκνά, μια νέα είδηση βλέπει το φως της δημοσιότητας – από τη δημοπρασία κάποιας κιθάρας του μέχρι ένα χειρόγραφο σημείωμά του.
Δεν είναι τυχαίο, όταν το 2022 κυκλοφόρησε η όπερα Last Days -βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Γκας Βαν Σαντ από το 2005, που ήταν εμπνευσμένη από τη ζωή του Κερτ Κομπέιν και ο Μάικλ Πιτ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο- η παράσταση ήταν sold out.
Και τώρα, τρία χρόνια αργότερα, επέστρεψε στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου για λίγες παραστάσεις.
Ουσιαστικά, το Last Days δεν βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, καθώς κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πως ήταν οι τελευταίες ημέρες του leader των Nirvana. Για την ακρίβεια δεν αναφέρεται καν το όνομα του Κομπέιν – ο πρωταγωνιστής ονομάζεται Μπλέικ και το έργο εξερευνά τις ανησυχίες ενός ροκ σταρ, που προσπαθεί να μείνει μόνος, αλλά δεν τα καταφέρνει και παλεύει με την ταυτότητα, τη φήμη, τη χρήση ουσιών και, στην ουσία του, τη μοναξιά και την απελπισία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της όπερας βρίσκεται ο Τζέικ Νταν, ενώ ο Ματ Κόπσον, που συνέγραψε το έργο μαζί με τον συνθέτη Όλιβερ Λιθ, πιστεύει ότι η μυθολογία γύρω από τον Κομπέιν είναι πιο ενδιαφέρουσα από τα γεγονότα του θανάτου του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Τα περισσότερα πράγματα από εκείνη την εποχή δεν έχουν αποτυπωθεί πραγματικά, αλλά βλέπω εφήβους να φορούν μπλουζάκια των Nirvana κάθε μέρα» δήλωσε.
* Κεντρική φωτογραφία: YouTube | Far Out Magazine
