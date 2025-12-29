magazin
«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά, στο Θέατρο Προσκήνιο
29 Δεκεμβρίου 2025

«Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν»: Το νέο έργο του Ανέστη Αζά, στο Θέατρο Προσκήνιο

Αφετηρία της παράστασης «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν» είναι η προσέγγιση του ρόλου του πατέρα και του αποτυπώματος που αφήνει στις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το νέο έργο του Ανέστη Αζά, «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν», ανεβαίνει στο θέατρο Προσκήνιο, από τις 24 Ιανουαρίου και καταπιάνεται με ένα θέμα όλο και πιο παρόν σήμερα: την λεγόμενη κρίση της ανδρικής ταυτότητας.

Με τους ηθοποιούς να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία του κειμένου, η ομάδα του Ανέστη Αζά στήνει ένα σύγχρονο, πρωτότυπο έργο που προσεγγίζει μέσα από προσωπικές αφηγήσεις αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας την κρίση της αρρενωπότητας.

Η ιστορία

Πέντε ηθοποιοί προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τα αγόρια να βρούνε τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και προσπαθεί να απαλλαγεί από τους παραδοσιακούς κανόνες της πατριαρχίας.

Πώς η μνήμη μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα λάθη του παρελθόντος και πώς τελικά ο σύγχρονος άντρας βιώνει την μοναξιά που μοιάζει να είναι μονόδρομος; Με όχημα προσωπικές ιστορίες, χιούμορ και τρυφερότητα η παράσταση διερευνά τον αντρικό ρόλο, σήμερα  και στο πρόσφατο παρελθόν.

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Συνεργάτης για τη Δραματουργία: Μιχάλης Πητίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Κανελοπούλου

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Διδώ Γκόγκου

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Παίζουν:

Γιώργος Βαλαής

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Μάρω Σταυρινού

Κωνσταντία Τάκαλου

Ρίνο Τζάνι

Πρόγραμμα

Από 24 Ιανουαρίου 2026

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:15

Κυριακή 19:00

Προπώληση ειστηρίων στο inTickets.

