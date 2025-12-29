newspaper
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 29 Δεκεμβρίου 2025

«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
A
A
Spotlight

Μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, τώρα η Κίνα στρέφεται προς την Ευρώπη για να εξαγάγει περισσότερα από τα φθηνά προϊόντα της και πλημμυρίζει με διάφορα τρικ τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ενωσης προκαλώντας τις αντιδράσεις των τοπικών εμπόρων. Η στρατηγική αυτή έχει πλέον, όπως όλα δείχνουν, τέσσερις βραχίονες:

Φέτος η Κίνα καταγράφει εμπορικό πλεόνασμα 1 τρισ. δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία

1. Μετανάστες από την Κίνα που ζουν στην Ευρώπη κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για ευρεία γκάμα από κινεζικά προϊόντα για να τα αποστείλουν στη συνέχεια στην αγορά της ΕΕ.

2. Νέες εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω αέρος (cargo) δημιουργούν «νέο Δρόμο του Μεταξιού» συνδέοντας εργοστάσια στην Κίνα με πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα της Ευρώπης, όπου οι κινέζοι μετανάστες πληρώνονται για να αποθηκεύουν τα προϊόντα σε δωμάτια και αποθηκευτικούς χώρους.

3. «Influencers» πληρώνονται καλά από κινεζικές εταιρείες για να δημοσιοποιούν εκατοντάδες βίντεο δωρεάν προϊόντων τα οποία έλαβαν, όπως λένε, από προσφορές σε καταστήματα όπως το Temu.

4. Μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η TikTok Shop και η Joybuy, έρχονται να προστεθούν στις ήδη καταξιωμένες, όπως η Alibaba, η Temu και η Shein, για να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα στην ΕΕ. Εταιρείες όπως η Shein μάλιστα ακολουθούν στρατηγική για παρουσία και με φυσικά καταστήματα στην Ευρώπη, όπως επιχειρήθηκε να γίνει πρόσφατα στη Γαλλία, ώστε να πιάσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς παρά τις αντιδράσεις.

Μετά τους δασμούς, οι εξαγωγές προϊόντων χαμηλής αξίας προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί άνω του 40% από τις αρχές Μαΐου. Στην ΕΕ, που εξακολουθεί να ισχύει το αφορολόγητο των 150 ευρώ ανά πακέτο, τέτοιες κινεζικές πωλήσεις έχουν κάνει άλμα. Οι αποστολές έχουν τετραπλασιαστεί στην Ουγγαρία και στη Δανία και έχουν αυξηθεί άνω του 50% σε Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία, δείχνουν στοιχεία της «Wall Street Journal».

Ολα αυτά έχουν συνεισφέρει στο να καταγράφει φέτος η Κίνα εμπορικό πλεόνασμα 1 τρισ. δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία. Η ΕΕ αντιδρά με φόρο 3 ευρώ στα μικρά πακέτα εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης από το καλοκαίρι του 2026 και αναζητά τρόπους να επιβάλει μεγαλύτερους, μόνιμους δασμούς στα πακέτα αυτά αξίας έως 150 ευρώ, που σήμερα δεν φορολογούνται.

Οι οικογενειακές αποθήκες

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολή των εμπορευμάτων απευθείας από κινεζικά εργοστάσια, τα οποία κάνουν εβδομάδες για να φτάσουν στην ΕΕ –και πλέον αναμένεται να επιβαρύνονται με πρόσθετους δασμούς ακόμη και σε αξίες κάτω των 150 ευρώ έκαστο.

Προτιμούν να νοικιάζουν πλέον αποθήκες σε ευρωπαϊκές πόλεις, είτε ως αυτόνομα μεγάλα ακίνητα είτε πληρώνοντας μετανάστες από την Κίνα που ζουν στην Ευρώπη να μετατρέπουν δωμάτια ή χώρους που δεν χρησιμοποιούν σε αποθηκευτικούς χώρους, σύμφωνα με στοιχεία της «Wall Street Journal».

Πακέτα από μικρότερους κυρίως κινέζους εμπόρους καταλήγουν στα λεγόμενα «σκιώδη κέντρα διαμεταφορών», τα οποία τα διαχειρίζονται κυρίως τέτοιοι κινέζοι μετανάστες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα. Τα κέντρα αυτά αποθήκευσης είναι οικογενειακή υπόθεση τέτοιων μεταναστών σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο νέος δρόμος του μεταξιού

Η αποστολή προϊόντων που έχουν αγοραστεί μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα προς την Ευρώπη γίνεται πλέον σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από αεροπορικές εταιρείες που ειδικεύονται σε τέτοιες μεταφορές.

Αυτός ο «νέος δρόμος του μεταξιού» ξεκινά από την Κίνα, περνά από την Κεντρική Ασία και καταλήγει στην Ευρώπη.

Με τον τρόπο αυτόν μιμείται τις αρχαίες διαδρομές του Δρόμου του Μεταξιού τις οποίες χρησιμοποιούσαν έμποροι πριν από χίλια χρόνια για να μεταφέρουν μετάξι και άλλα εμπορεύματα. Τέτοια εταιρεία είναι μεταξύ άλλων η My Freighter, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2023 και πλέον εκτελεί 200 δρομολόγια τον μήνα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, μεταφέροντας πάνω από 8.000 τόνους εμπορευμάτων. Πρόκειται για παραγγελίες από ηλεκτρονικό εμπόριο, με την Temu να είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της, δείχνουν στοιχεία της «WSJ».

Η επίδραση στην Ελλάδα

Η «εισβολή» τέτοιων φθηνών κινεζικών προϊόντων τα οποία παραγγέλνουν οι καταναλωτές ηλεκτρονικά είναι έντονη και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) που παρουσίασαν «Τα Νέα» στις 13 Δεκεμβρίου, άνω του 91% των δεμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην ΕΕ προέρχονται από την Κίνα.

Μόνο στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ημερησίως φτάνουν έως και 50.000 παραγγελίες χαμηλής αξίας, με την τάση μάλιστα να είναι ανοδική. Ερευνες δείχνουν επίσης ότι 1 στα 5 ευρώ από τις αγορές των Ελλήνων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες καταλήγει στην Κίνα, με τον εκτιμώμενο τζίρο των αγορών αυτών να ξεπερνά ακόμη και τα 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Σήμερα μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες, με επικεφαλής τις Temu και Shein, φέρονται να έχουν ήδη κατακτήσει το 15% με 20% της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η αντίδραση της Κομισιόν

Μετά από μεγάλες αντιδράσεις του εμπορικού κυρίως κόσμου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στα μέσα Δεκεμβρίου να επιβάλει σταθερό τελωνειακό δασμό 3 ευρώ σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό θα γίνει από την 1η Ιουλίου 2026 με κύριο στόχο την Κίνα.

Ο φόρος αυτός θα επιβάλλεται σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι εγγεγραμμένοι στο ενιαίο κατάστημα εισαγωγών (IOSS) της ΕΕ για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας, σημειώνει η ΕΕ.

