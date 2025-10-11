Η Ουάσιγκτον «καθαρίζει» το διαδίκτυο από απαγορευμένα κινεζικά προϊόντα

Μια σιωπηλή αλλά αποφασιστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα μεγαλύτερα διαδικτυακά καταστήματα των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης με το Πεκίνο και πέρα από τους δασμούς, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) έχει προχωρήσει σε μια μαζική εκκαθάριση προϊόντων που θεωρεί επικίνδυνα για την εθνική ασφάλεια – από κάμερες παρακολούθησης έως «έξυπνα» ρολόγια κινεζικής προέλευσης, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

ΗΠΑ: Εκατομμύρια κινεζικά προϊόντα εκτός ραφιού

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της FCC, Brendan Carr, μεγάλες αμερικανικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου – χωρίς να κατονομάζονται συγκεκριμένες – έχουν ήδη αφαιρέσει εκατομμύρια καταχωρίσεις ηλεκτρονικών συσκευών που περιλαμβάνονταν σε λίστα απαγορευμένων προϊόντων. Ανάμεσά τους βρίσκονται προϊόντα των Huawei, ZTE, Hangzhou Hikvision και Dahua Technology.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι αρκετές από αυτές τις συσκευές είτε δεν είχαν εξουσιοδότηση λειτουργίας είτε παραβίαζαν την εθνική λίστα «Covered List», που αφορά τεχνολογίες με πιθανό ρίσκο κατασκοπείας ή παρακολούθησης αμερικανικών δικτύων.

Νέες διαδικασίες και αυστηρότεροι έλεγχοι

Η FCC, σύμφωνα με τον Carr, έχει θέσει σε εφαρμογή νέα πρωτόκολλα εποπτείας για να αποτρέψει τη μελλοντική επανεμφάνιση τέτοιων προϊόντων. «Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά για μια συνεχή προσπάθεια προστασίας της ασφάλειας των Αμερικανών πολιτών», τόνισε ο ίδιος.

Το επόμενο βήμα θα είναι η ψήφιση νέων περιορισμών μέσα στον Οκτώβριο, που θα απαγορεύουν ακόμη και την κυκλοφορία εξουσιοδοτημένων προϊόντων, εφόσον περιέχουν εξαρτήματα από εταιρείες που βρίσκονται στη «μαύρη λίστα».

Ένα ακόμη επεισόδιο στον τεχνολογικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη πράξη στον συνεχιζόμενο «τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο» μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβάλει σειρά μέτρων κατά κινεζικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, η FCC ξεκίνησε διαδικασία για ανάκληση πιστοποιήσεων επτά εργαστηρίων που ανήκουν ή ελέγχονται από την κινεζική κυβέρνηση, με στόχο να περιορίσει περαιτέρω τη διείσδυση κινεζικής τεχνολογίας στα αμερικανικά δίκτυα.

Αντίδραση από το Πεκίνο

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Reuters, δεν προέβη σε σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το μέτρο αυτό θα επιδεινώσει το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ειδικά καθώς πλησιάζει μια περίοδος αυξημένων εμπορικών και τεχνολογικών ανταγωνισμών.

Η εκστρατεία της FCC δεν αφορά μόνο την προστασία των δικτύων.

Είναι μια δήλωση πολιτικής ισχύος σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία έχει μετατραπεί στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων.

Οι «αφανείς» συσκευές των καταναλωτών γίνονται έτσι το νέο πεδίο μάχης για την παγκόσμια ασφάλεια.

Πηγή:ot.gr