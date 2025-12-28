Τουλάχιστον ένας νεκρός από τις σφοδρές πλημμύρες στην νότια Ισπανία – Δύο αγνοούμενοι
«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην Ισπανία
- Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια
- Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα - Απεγκλωβίστηκαν άτομα, μια ηλικιωμένη διασωληνώθηκε
- Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
- Τραγωδία στα Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο και εντοπίστηκε μετά από ώρες – Ήταν πατέρας 3 παιδιών
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Ισπανία μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις Αρχές.
«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», στην Ανδαλουσία, ανακοίνωσαν σε νεότερη ενημέρωσή τους οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι ομάδες τους «συνεχίζουν να εργάζονται» στο σημείο.
Ένα άλλο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στην περιοχή και ένα ακόμη αγνοείται πιο κοντά στη Γρανάδα, σύμφωνα με τις αρχές και την Πολιτική Προστασία.
🇪🇸🌧 Las fuertes lluvias esta pasada madrugada en Málaga provocan una crecida nunca vista en el río Guadalhorce.
pic.twitter.com/7q5YH59PJP
— La Respuesta (@larespuesta_es) December 28, 2025
Ο Σάντσεθ κάλεσε να πολίτες σε «μέγιστη επαγρύπνηση»
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους πολλών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη επαγρύπνηση» απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην Ανδαλουσία από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί της Κυριακής, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις επικεντρώθηκαν κατά μήκος των ακτών της περιοχής της Βαλένθια μέχρι αργά το απόγευμα.
Cártama, Malaga in Spain tonight 👀pic.twitter.com/02wI12zw5T
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025
«Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια ακτή της Βαλένθια» με «κίνδυνο πλημμύρας και ξαφνικών πλημμυρών», προειδοποίησε η Aemet με ανάρτηση στο X.
‘Εντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή της Μούρθια, η οποία συνορεύει με τη Βαλένθια.
Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.
- Σίγουρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αν δεν έχω τραυματισμούς, θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ»
- Βρετανία: Καμία νέα γεώτρηση στη Βόρεια Θάλασσα – Ιστορική κατάρρευση για τη Βρετανία
- Μπράγκα – Μπενφίκα 2-2: «Πέταξε» δύο βαθμούς η ομάδα του Μουρίνιο, μοίρασε ασίστ ο Παυλίδης (vid)
- Μεξικό: Δεκαπέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 29.12.2025]
- Πέθανε ο Λούις Γκέρστνερ – Ποιος είναι ο άνθρωπος που ανέστησε την IBM
- Αταλάντα – Ίντερ 0-1: «Καθάρισε» ο Λαουτάρο και την… έστειλε κορυφή
- Βαρδούσια: Η τελευταία συμβουλή της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα – «Της είπα μην πας…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις