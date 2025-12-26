Ισπανία: Στην «κατάψυξη» η χώρα – Θερμοκρασίες έως -8°C και πορτοκαλί συναγερμός
Κύμα κακοκαιρίας στην Ισπανία με έντονες βροχοπτώσεις στις παράκτιες και προ παράκτιες περιοχές, χιονοπτώσεις και αυξημένος κίνδυνος χιονοστιβάδων σε τμήματα των Πυρηναίων.
Επέλαση του χιονιά στην Ισπανία με κλείσιμο δρόμων στην Αλμερία, τη Γρανάδα, τις Αστούριες, τη Σαλαμάνκα, το Μπούργκος και τη Ναβάρα. Κίτρινες προειδοποιήσεις για χαμηλές θερμοκρασίες σε έξι κοινότητες και έντονες βροχοπτώσεις στις ακτές της Καταλονίας και της Βαλένθια.
Πορτοκαλί συναγερμός και προβλήματα στους δρόμους
Όλες οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις παραμένουν σε κίτρινο συναγερμό. Σε ορεινές περιοχές αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Οι πιο ακραίες τιμές προβλέπεται να καταγραφούν σε μεγάλα υψόμετρα της επαρχίας Λεόν, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να υποχωρήσει έως και τους 8 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν.
Βροχές και χιονοπτώσεις
Στην Καταλονία έχουν εκδοθεί κίτρινες προειδοποιήσεις για χιονοπτώσεις και κίνδυνο χιονοστιβάδων στα Πυρηναία της Χιρόνα και της Βαρκελώνης, καθώς και για βροχές σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές της κοινότητας.
Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, στη πρόγνωσή της προβλέπει επίμονες και τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική Καταλονία, στις Βαλεαρίδες, συσσωρεύσεις χιονιού στα ανατολικά Πυρηναία.
Η κακοκαιρία επηρεάζει την Βαλένθια όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για κύματα ύψους έως και τριών μέτρων στις επαρχίες Καστεγιόν και Βαλένθια, συνοδευόμενα από ισχυρές ριπές ανέμου.
Κλειστοί δρόμοι στην Ισπανία
Από τους 25 δευτερεύοντες αυτοκινητόδρομους που έχουν πληγεί, η Τροχαία διατηρεί κλειστούς 11 στην Αλμερία (AL-5402 και AL-5405), τη Γρανάδα (A-4025), Αστούριας (CO-4), Ναβάρα (NA-137, NA-2011 και NA-2012), Μπούργκος (BU-570, BU-571 και BU-572) και Σαλαμάνκα (DSA-191).
Οι αλυσίδες ή τα χειμερινά ελαστικά είναι υποχρεωτικά σε οκτώ οδούς της Ουέσκα (A-2617 και N-260a), της Κανταβρίας (CA-281), των Αστουριών (AS-117 και AS-348), της Σαλαμάνκα (DSA-180 και SA-203) και της Βαρκελώνης (BV-4031).
