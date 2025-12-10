Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο, εν μέσω της προειδοποίησης που εκδόθηκε λόγω της κακής κατάστασης της θάλασσας που έπληξε ολόκληρο το αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων.

Οι αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση ενός αγνοούμενου μετά τα ισχυρά κύματα που καταγράφηκαν στην περιοχή Los Gigantes, μια φυσική πισίνα στην νότια ακτή που παρέμενε κλειστή για το κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών αρχών ασφαλείας, τα θύματα παρασύρθηκαν από την δύναμη των κυμάτων. Οι κυβερνήσεις της Ρουμανίας και της Σλοβακίας επιβεβαίωσαν ότι δύο από τους νεκρούς ήταν Ρουμάνοι πολίτες και οι άλλοι δύο Σλοβάκοι.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ο θάνατος μιας γυναίκας που είχε διασωθεί με καρδιακή ανακοπή. Αν και της έγιναν προσπάθειες ανάνηψης επί τόπου, πέθανε αργότερα σε νοσοκομείο της Σάντα Κρουζ.

Η Ισπανία είχε βγάλει προειδοποιήσεις για την Τενερίφη

Η περιοχή ήταν κλειστή λόγω ισχυρών κυμάτων και από την Παρασκευή είχε εκδοθεί προειδοποίηση για παράκτια φαινόμενα, με προβλέψεις για κύματα ύψους 2 έως 3 μέτρων, αλλά οι τουρίστες αγνόησαν την απαγόρευση, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εμίλιο Ναβάρο. Στην είσοδο υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες στα ισπανικά, αγγλικά και γερμανικά.

Περίπου 20 άτομα βρίσκονταν στην περιοχή και αρκετά από αυτά τραυματίστηκαν από χτυπήματα με αποτέλεσμα να αποκομίσουν μώλωπες.

Η Γενική Διεύθυνση Έκτακτων Αναγκών της Κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων διατηρεί ενεργή την προειδοποίηση σε όλα τα νησιά από την Παρασκευή για «δυσμενή παράκτια φαινόμενα». Προειδοποίησε επίσης ότι η παλίρροια μπορεί να προκαλέσει κύματα ύψους έως και 4 μέτρων.

Το νησί είχε ήδη αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο περιστατικό στις 8 Νοεμβρίου, όταν 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν μετά από ισχυρά κύματα.