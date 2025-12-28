sports betsson
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σπουδαία διάκριση για τη Φωτεινή Τριχά: Αναδείχτηκε κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025
Άλλα Αθλήματα 28 Δεκεμβρίου 2025 | 21:32

Σπουδαία διάκριση για τη Φωτεινή Τριχά: Αναδείχτηκε κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025

Η Φωτεινή Τριχά που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και είναι βασικό μέλος της «χρυσής» Εθνικής ομάδας, αναδείχτηκε κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Spotlight

Η Φωτεινή Τριχά αναδείχτηκε κορυφαία αθλήτρια υδατοσφαίρισης του κόσμου για το 2025. To βραβείο της World Aquatics αποτελεί μοναδική επιβράβευση της ίδιας, αλλά και σύσσωμης της ελληνικής υδατοσφαίρισης στη… δύση μιας ονειρεμένης χρονιάς όπου η εθνική ομάδα των γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη και στο World Cup στην Κίνα.

Η Τριχά που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό και είναι βασικό μέλος της «χρυσής» εθνικής ομάδας, αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στη Σιγκαπούρη (με 25 τέρματα) που συμπλήρωσε την τεράστια επιτυχία.

Οι δηλώσεις της Φωτεινής Τριχά:

«Η ατομική διάκριση δεν έχει καμία σημασία. Με ενδιαφέρει περισσότερο το χρυσό», είπε στην World Aquatics και συμπλήρωσε: «Τα γκολ είναι αποτέλεσμα του συστήματος της ομάδας. Όλες κάνουν πάσες, όταν η μπάλα έρχεται σε μένα σκέφτομαι μόνο τι πρέπει να κάνω σωστά. Αν είναι να σουτάρω, τότε σουτάρω. Είναι αποτέλεσμα του συστήματος και είναι ομαδική προσπάθεια. Οι συμπαίκτριες μου είναι εξαιρετικές, μπορούν να με βρουν εύκολα. Παίξαμε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Αξίζαμε αυτό το χρυσό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είναι πραγματικά καλές. Το πρωτάθλημα ήταν πραγματικά ανταγωνιστικό».

Υποψήφια για το βραβείο της κορυφαίας πολίστριας του κόσμου της World Aquatics για το 2025 ήταν και η αρχηγός της «χρυσής» εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης γυναικών, Ελευθερία Πλευρίτου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2011 που επίσης η Ελλάδα ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του παγκόσμιου γυναικείου πόλο, κορυφαία παίκτρια του κόσμου είχε αναδειχτεί η Αλεξάνδρα Ασημάκη.

Κορυφαίος πολίστας αναδείχθηκε ο Ισπανός, Άλβαρο Γρανάδος. Υποψήφιος στην κορυφαία πεντάδα ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

Ποια ιδιοφυΐα από την ιστορία θα ήταν ο καλύτερος επενδυτής;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Naughty ή nice: Ήμουν αρκετά «καλό παιδί» φέτος;

Επικαιρότητα
Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

Τραμπ-Ζελένσκι: Ξεκίνησε η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο

inWellness
inTown
Stream sports
Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»
Άλλα Αθλήματα 28.12.25

Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο Περθ για τη συμμετοχή του στο United Cup και μίλησε για την ανάγκη για ξεκούραση και την προσμονή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες
Άλλα Αθλήματα 26.12.25

OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Η πλατφόρμα OnlyFans που έγινε παγκοσμίως γνωστή για το ερωτικό της περιεχόμενο μπαίνει δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού, χορηγώντας όλο και περισσότερους επαγγελματίες τενίστες και τενίστριες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον
Στίβος 25.12.25

Η ανασκόπηση του ΣΕΓΑΣ για το 2025: Πρόσωπο της χρονιάς ο Καραλής - Τα μετάλλια και η προοπτική για το μέλλον

Ο ΣΕΓΑΣ παραθέτει την ανασκόπηση του στίβου για το 2025 που ολοκληρώνεται και μας προετοιμάζει για τις διακρίσεις που μπορούμε να περιμένουμε από τα περιμένουμε από τους Έλληνες αθλητές μέσα στο 2026.

Σύνταξη
Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής
Άλλα Αθλήματα 25.12.25

Σοκ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Νεκρός στο ξενοδοχείο 27χρονος Νορβηγός αθλητής

Θλίψη σκέπασε την οικογένεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην Ιταλία, αφού την παραμονή των Χριστουγέννων βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο ο 27χρονος Νορβηγός αθλητής διάθλου, Σίβερτ Μπάκεν.

Σύνταξη
Νέο φαινόμενο διαφθοράς στο τένις: Τετραετής αποκλεισμός σε 21χρονο για στημένα!
Τένις 25.12.25

Νέο φαινόμενο διαφθοράς στο τένις: Τετραετής αποκλεισμός σε 21χρονο για στημένα!

Τενίστας από τη Δομινικανή Δημοκρατία τιμωρήθηκε με 4,5 χρόνια αποκλεισμό λόγω εμπλοκής του σε στημένο αγώνα διπλού, το 2022 - Πότε θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει σε αγώνες τένις

Σύνταξη
Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!
Σπουδαία διάκριση 24.12.25

Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος διέπρεψαν και τη φετινή σεζόν και συμπεριλήφθηκαν στη δεκάδα της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνταξη
To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»
Άλλα Αθλήματα 23.12.25

To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»

Στο πλαίσιο της βράβευσης των κορυφαίων της χρονιάς ο Στέφανος Ντούσκος εξέφρασε το παράπονο του για την αντιμετώπιση που έτυχε από τους Ελληνες αθλητικούς δημοσιογράφους.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου
Βίντεο & Φωτογραφίες 28.12.25

Το in στο μπλόκο της Νίκαιας: Ξεκάθαροι οι αγρότες απέναντι στις διασπαστικές κινήσεις που «αγκάλιασε» το Μαξίμου

Εκεί που χτυπά η «καρδιά» των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο μπλόκο της Νίκαιας, βρέθηκε το in μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Δεν εκβιάζουμε, δεν απειλούμε, δεν δίνουμε τελεσίγραφα στην κυβέρνηση» διαμηνύουν και απαντούν στους «πρόθυμους συνομιλητές» που «αγκαλιάζει» το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
LIVE: Aταλάντα – Ίντερ
Serie A 28.12.25

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ

LIVE: Aταλάντα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Aταλάντα – Ίντερ για τη 17η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»
Σινεφίλ 28.12.25

Sentimental Value – Μια κομψή, ψυχρή ταινία για όσους «φτιάχνουν ταινίες»

«Αν σας αρέσουν οι ταινίες για ταινίες, θα σας αρέσει και αυτή» σχολιάζει ο Ed Potton στους Times στην κριτική του για το Sentimental Value (Συναισθηματική Αξία), στο οποίο ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ είναι ένας εγωμανής σκηνοθέτης που λατρεύει τους προγόνους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε
Στου Γκύζη 28.12.25

«Δεν άντεχα άλλο αυτό που βίωνα» έγραψε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ένας 74χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την 67χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Πάνω του βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα.

Σύνταξη
Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς
Αφηγήσεις & Σύμβολα 28.12.25

Οι μονόκεροι πριν γίνουν μύθος: Μια πολύ αληθινή ιστορία που δεν μας είπε ποτέ κανείς

Πριν τους συνδέσουμε με παραμύθια και παιδικά βιβλία, οι μονόκεροι θεωρούνταν υπαρκτά πλάσματα. Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τον Μεσαίωνα, η ιστορία τους είναι πολύ πιο αληθινή απ’ όσο φανταζόμαστε.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη
Τα ίχνη 28.12.25

Τραγωδίες από χιονοστιβάδες στα ελληνικά βουνά – Από τα Βαρδούσια έως τα Λευκά όρη

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ [βίντεο]
Κόσμος 28.12.25

Δύο ελικόπτερα που μετέφεραν ασθενείς φέρεται να συγκρούστηκαν πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ

Δύο ελικόπτερα αεροδιακομιδών φέρονται να συγκρούστηκαν στον αέρα στο και να έχουν συντριβεί. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες πλην του βίντεο που δείχνει την πτώση του ενός και τους καπνούς.

Σύνταξη
Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Τραγωδία 28.12.25

Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς
Μήνυμα 28.12.25

Τα δύο γεγονότα που «σκοτείνιασαν» τα Χριστούγεννα του Καρόλου Ντίκενς

Ο συγγραφέας της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας», Κάρολος Ντίκενς, αγαπούσε την εποχή με «ανησυχητική σχολαστικότητα», αλλά το εορταστικό του μανιφέστο δείχνει πώς ο θάνατος του πατέρα και της κόρης του έριξε μια σκιά πάνω της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο
Κόσμος 28.12.25

Σουηδία: Ένας 12χρονος φέρεται να πήγε σε άλλη πόλη για να εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου – Σκότωσε έναν 21χρονο

Ένας 12χρονος θεωρείται ο κύριος ύποπτος για δολοφονία στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μάλμε. Θύματα τέσσερις άντρες, με τον έναν 21χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών
«Αυταρχισμός» 28.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική αφωνία για τον δήμαρχο Φλώρινας – Η λογοκρισία και η πατριδοκαπηλία, καταφύγιο των ανιστόρητων και των υποκριτών

Σε ανάρτησή του «ο κ. Πλεύρης, υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία, επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Σοκ στο Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στο Κόπα Άφρικα, με τον τερματοφύλακα του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, να καταρρέει και να πέφτει με το κεφάλι στο χορτάρι – Ευτυχώς σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά

Σύνταξη
Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο
Κόσμος 28.12.25

Ισραήλ: Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα υψηλής τεχνολογίας επιδιώκουν να φύγουν στο εξωτερικό μετά τον πόλεμο

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Προηγμένης Τεχνολογίας του Ισραήλ διαπίστωσε ότι το 53% των εταιρειών ανέφερε αύξηση σε αιτήματα μετεγκατάστασης από Ισραηλινούς εργαζομένους

Σύνταξη
Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές
Δυτικό Μέτωπο 28.12.25

Δεκέμβρης 1914: Όταν τα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου «σίγασαν» μέσα στις γιορτές

Σαν σήμερα, στις 28 Δεκεμβρίου 1914, ένας Γερμανός στρατιώτης περιέγραφε στους γονείς του μια σκηνή αδιανόητη: εχθροί να βγαίνουν από τα χαρακώματα, να τραγουδούν κάλαντα και να θάβουν μαζί τους νεκρούς τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι – «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»
Δείτε live 28.12.25 Upd: 22:01

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι - «Δεν έχω διορίες», «Έχουμε τις βάσεις για μια καλή συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο - Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε νωρίτερα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «καλό και πολύ παραγωγικό τηλεφώνημα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει
Εργασιακά 28.12.25

Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους – Γιατί η Ευρώπη παρεμβαίνει

Η λεγόμενη αλγοριθμική διαχείριση, η χρήση δηλαδή λογισμικού για την οργάνωση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εργασίας, έχει αρχίσει να διαμορφώνει την καθημερινότητα σε πολλές εργασίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
On Field 28.12.25

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει

Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο