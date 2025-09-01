sports betsson
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Άλλα Αθλήματα 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:42

Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Spotlight

Με 19 αθλητές και αθλήτριες, θα λάβει η Εθνική ομάδα μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως της 21 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) θα αναχωρήσει το πρώτο γκρουπ  της ελληνικής αποστολής για το Μισάτο, αρχικά για προετοιμασία και το Τόκιο στη συνέχεια.

Τη Δευτέρα (1/9) οι αθλητές και οι αθλήτριες που πέτυχαν την πρόκριση για το κορυφαίο γεγονός του 2025, καθώς και οι προπονητές τους δέχτηκαν τις ευχές στην καθιερωμένη Media Day που διοργανώνει η ομοσπονδία πριν από τη μεγάλη διοργάνωση κάθε χρονιάς.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, η οποία θα είναι και αρχηγός αποστολής της εθνικής ομάδας, επιβράβευσε τους αθλητές και στις αθλήτριες για την πρόκρισή τους λέγοντας:

«Η αγωνιστική σας χρόνια ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, με τη συμμετοχή σας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, δηλαδή το «θέλω» κάθε αθλητή. Αποδείξατε πως μπορείτε να κάνετε τις υπερβάσεις σας. Σας καμαρώσαμε στη διάρκεια της χρονιάς και θα σας καμαρώσουμε και στο Τόκιο. Είμαστε κοντά σας, κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας.

Να γυρίσετε πίσω με την ικανοποίηση πως δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Χθες σκεφτόμουν τη Μαδρίτη και την αγωνιστική σας παρουσία. Περιμένω να κάνετε αυτό που πετύχατε στη Μαδρίτη και να επιστρέψετε νικητές».

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μεταξύ άλλων ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους διεθνείς λέγοντας: «Να μεγαλώσουμε τον ελληνικό αθλητισμό και να τον κάνουμε δυνατότερο. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και στις δυνάμεις σας».

Να αναφέρουμε στο πλαίσιο της Media day πραγματοποιήθηκε και η επίσημη φωτογράφιση της εθνικής ομάδας.

Η Φλόγα συνοδεύει την Εθνική ομάδα στο Τόκιο

Από εκεί και πέρα αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα κολιέ που κρύβει μέσα του τη φλόγα ήταν το δώρο του ΣΕΓΑΣ προς τα μέλη της αποστολής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Το δώρο δεν είχε μόνο συμβολική αξία. Με αυτήν την κίνηση, η ελληνική ομοσπονδία στίβου ενισχύει το Σύλλογο Γονιών με Νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», γι’ αυτό και επέλεξε ένα κολιέ που μεταφέρει πολλαπλά νοήματα.

«Όλοι εσείς και όλοι εμείς… Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, ξέρουμε να ελπίζουμε, ξέρουμε να νικάμε… Καλή επιτυχία στους αγώνες σας! Τα παιδιά της Φλόγας», ανέφερε η κάρτα που είχαν τοποθετήσει μέσα στην συσκευασία.

Οι ευχές τους θα συνοδεύουν την ελληνική αποστολή στην κορυφαία διοργάνωση της σεζόν.

Εθνική ομάδα: Οι 19 Έλληνες αθλητές που θα μετάσχουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου (μήκος)

Εμμανουήλ Καραλής (επί κοντώ)

Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός)

Άγγελος Μαντζουράνης (σφυροβολία)

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (35 χλμ. βάδην)

Χρήστος Φραντζεσκάκης (σφυροβολία)

Κώστας Ζάλτος (σφυροβολία)

Γιάννης Ρίζος (επί κοντώ)

Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (20 χλμ. & 35 χλμ. βάδην)

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (100 μ. & 200 μ.)

Τατιάνα Γκούσιν (ύψος)

Σταματία Σκαρβέλη (σφυροβολία)

Αριάδνη Αδαμοπούλου (επί κοντώ)

Οξάνα Κορένεβα (τριπλούν)

Όλγα Φιάσκα (35 χλμ. βάδην)

Σοφία Αλικανιώτη (35 χλμ. βάδην)

Χριστίνα Παπαδοπούλου (20 χλμ. βάδην)

Παναγιώτα Τσινοπούλου (20 χλμ. βάδην)

Δημήτρης Παυλίδης (δισκοβολία)

*Εντός πρόκρισης ήταν και η Κατερίνα Στεφανίδη, ωστόσο λόγω του ότι έγινε μητέρα πριν από μερικές εβδομάδες δεν ήταν έτοιμη να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

